Creazione di Expert Advisor MQL5 in pochi minuti utilizzando EA Tree: Prima parte

Introduzione

EA Tree è il primo generatore di Expert Advisor MQL5 di MetaTrader drag and drop. È un'applicazione Windows che viene eseguita localmente sul tuo computer. È possibile creare codice MQL5 complesso utilizzando un'interfaccia utente grafica molto facile da usare.

In EA Tree, gli Expert Advisor vengono creati collegando i riquadri insieme. Le caselle possono contenere funzioni MQL5, indicatori tecnici, indicatori personalizzati o valori. Le uscite di un riquadro possono essere collegate agli ingressi di un altro riquadro per formare un "albero di riquadri". EA Tree genera il codice MQL5 dall'"albero dei riquadri" e quindi utilizza la piattaforma MetaTrader 5 installata sul tuo computer per convertire il codice MQL5 in un Expert Advisor eseguibile.





Figura 1. Interfaccia utente grafica di EA Tree







Nelle prossime sezioni, esamineremo i concetti di base di EA Tree.

1. Concetti di base

Il concetto di "riquadro" e "bottoni".

Le caselle sono una rappresentazione delle informazioni in EA Tree. Possono contenere indicatori tecnici, funzioni matematiche, ecc. Ogni casella ha pulsanti di input e pulsanti di output. In questo esempio, la casella Add ha tre pulsanti di input etichettati A, B e C e un pulsante di output etichettato OUT.



Ogni casella ha un'etichetta univoca che utilizza il nome seguito da un indice. In questo esempio l'etichetta Add_1 indica che il nome della casella è Add e il suo indice è 1, il che significa che è stata la prima casella creata in un layout di caselle.

Figura 2. Aggiungi casella



Pulsanti di collegamento:

I pulsanti di uscita di una casella possono essere collegati ai pulsanti di ingresso di un'altra casella se hanno gli stessi tipi di dati, ad esempio sono entrambi dati doppi.



In questo esempio, colleghiamo il pulsante OUT della casella Add_2 al pulsante A della casella If_Else_1.

Figura 3. Casella "Add" + casella "If-Else"



2. Il riquadro "Trade"



La casella Trade è la casella principale in EA Tree. Ha molti pulsanti di input. I pulsanti più importanti sono i pulsanti openLong, openShort, closeLong e closeShort. Ci sono anche molti parametri di trading.

Figura 4. Casella "Trade"

3. La casella "MM" (MoneyManagement)



La casella MM gestisce MoneyManagement in EA Tree. Ha diversi pulsanti di input. È necessario collegare il suo pulsante di uscita al pulsante MM del riquadro Trade.





Figura 5. Riquadro "Trade" + riquadro MM



4. Riquadri logici



Le caselle logiche sono importanti per la connessione tra i pulsanti di condizione della casella Trade: openLong, openShort, closeLong e closeShort e il resto delle caselle nel layout.

Riquadro logico If-Else

La casella If-Else ha questa logica:

Se A operatore B allora T (pulsante di uscita) è vero, altrimenti F (pulsante di uscita) è vero.

Dove l'operatore potrebbe essere uguale a, non uguale a, minore di, maggiore di, ecc.

Figura 6. Riquadro logico "If-Else"

Riquadro logico crossover

Il riquadro Crossover ha questa logica:

Se A operatore1 B e C operatore2 D, allora T (pulsante di output) è vero, altrimenti F (pulsante di output) è vero.

Dove operatore1 e operatore2 potrebbero essere uguali a, non uguali a, minori di, maggiori di, ecc. I turni impostano gli indici degli indicatori a cui connettersi.



In questo esempio abbiamo questa logica:

Se attuale Stochastic main > attuale Stochastic signal e se il precedente Stochastic main > precedente Stochastic signal, allora T è vero e F è falso

Figura 7. Riquadri logici "Crossover" + "stocastico"

Riquadro logico AND

La casella AND ha questa logica:

Se (A AND B AND C AND D) allora OUT (pulsante di uscita) è vero

Figura 8. Casella "And"

Riquadro logico OR

La casella OR ha questa logica:

Se (A OR B OR C OR D) allora OUT (pulsante di uscita) è vero

Figura 9. Riquadro "Or"

5. Riquadri Indicatori Tecnici



Ci sono molti indicatori tecnici elencati nel menu Indicatori Tecnici, come i riquadri MACD e indicatore tecnico della media mobile (MA)

La casella dell'indicatore tecnico MACD

Figura 10. Riquadro dell’indicatore tecnico MACD

Il riquadro dell'indicatore tecnico MA (Media Mobile)

Figura 11. Riquadro indicatore tecnico MA (media mobile)

6. Indicatori Personalizzati



Gli strumenti degli indicatori personalizzati sono disponibili nel menu degli indicatori personalizzati e nella barra degli strumenti. EA Tree utilizza solo indicatori personalizzati MQL5.



7. Funzioni MQL5



EA Tree ha molte caselle per le funzioni MQL5 tra cui:

Caselle di serie temporali come iOpen, iClose, HighestHigh, LowestLow, ecc.

funzioni di conversione;

funzioni matematiche;

funzioni stringa.

8. Tutorial: Creare un semplice Expert Advisor



In questa sezione, utilizziamo alcuni degli strumenti trattati in questo articolo per creare un semplice EA.

Innanzitutto, elenchiamo le regole di trading dell’Expert Advisor.

Regole di ingresso: Open Long: Attuale MACD main > attuale MACD signal e p recedente MACD main < precedente MACD signal e attuale EMA(20) > precedente EMA(20) Open Short: A ttuale MACD main < attuale MACD signal e p recedente MACD main > precedente segnale MACD e a ttuale EMA(20) < precedente EMA(20) Regole di uscita: Close Long: stesse regole dell'Open Short

Close Short: stesse regole di Open Long

Utilizzeremo la casella Trade predefinita e nessuna impostazione di gestione del denaro.

Cominciamo:

1. Crea una casella Trade e crea una casella AND e collega il suo output al pulsante openLong della casella Trade:





Figura 12. Riquadro Trade + riquadro And

2. Crea una casella Crossover e collega il suo pulsante di output T (vero) al pulsante A della casella And.

Figura 13. Riquadro Trade + riquadro E + riquadro crossover

3. Crea una riquadro MACD , collega il suo pulsante di uscita principale ai pulsanti A e C della riquadro Crossover e collega il suo pulsante Uscita segnale ai pulsanti B e D della riquadro Crossover.

La logica qui è:

Se l’attuale MACD main > attuale MACD signal e

precedente MACD main < precedente MACD signal





Figura 14. Riquadro Trade + riquadro E + riquadro crossover + riquadro MACD





4. Crea una casella MA e If-Else. Collega il pulsante Main output del riquadro MA ai pulsanti A e B del riquadro If-Else. Collegare l'OUTPUT della casella IF-Else al pulsante B della casella AND.

La sottostruttura per la condizione openLong è ora completa con queste tre condizioni:

Attuale MACD main > attuale MACD signal e p recedente MACD main < precedente MACD signal e A ttuale EMA(20) > precedente EMA(20)

Figura 15. Riquadro Trade + riquadro And + riquadro Crossover + riquadro MACD + riquadro MA + riquadro If-else



5. Crea un'altra casella And e collega il suo pulsante di output al pulsante openShort della casella Trade.

6. Poiché la logica openShort è l'opposto di quella di openLong, collega il pulsante di uscita F del riquadro Crossover al pulsante A del nuovo riquadro And. Inoltre, collega il pulsante di output F della casella If-Else al pulsante B della nuova casella And:





Figura 16. Figura 16. Riquadro Trade + riquadro And + riquadro Crossover + riquadro MACD + riquadro MA + riquadro If-else + riquadro And



7. Per ottenere i segnali di uscita, collega la variabile OUT della prima casella AND al pulsante closeLong della casella Trade e la variabile OUT della seconda casella AND al pulsante closeShort della casella Trade:



Figura 17. Aggiunta di CloseShort alla casella Trade

8. Fai doppio clic su entrambe le caselle MACD e MA e seleziona un numero di variabili da inserire nell'EA MQL5 che genereremo.

Figura 18. Parametri di Input

9. Il layout è ora completo. Salva il layout e salva il file MQL5. Quindi apri il nuovo file MQL5 Expert Advisor su MetaEditor 5 e compilalo.





Figura 19. Expert Advisor generato

10. Infine, ottimizziamo le variabili di input selezionate sullo Strategy Tester MetaTrader 5.





Figura 20. Test dell'Expert Advisor





Conclusione



Ci sono molti vantaggi nell'usare EA Tree: