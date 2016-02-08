Observações de Layman: ZigZag...

Introdução

Certamente, um pensamento visionário de trade próximo do extremo visitou o aprendizado de cada trader quando ele viu a polilinha "enigmática" pela primeira vez. Na verdade, é muito simples. Aqui está o máximo. E aqui está o mínimo. Um belo quadro no histórico. E o que é na prática? Um raio é desenhado. Deveria parecer como sendo o pico! É hora de vender. E agora agora abaixamos. Mas, oh não! O preço traiçoeiramente está se movendo para cima. Ah! É uma brincadeira, não um indicador. E você joga fora!

De novo e de novo, voltamos para o indicador ZigZag depois de ter lido alguns livros inteligentes sobre a teoria de ondas de Elliot, níveis Fibo, padrões Gartley, etc. Um círculo sem fim. Um assunto infinito para se discutir.

O indicador ZigZag é uma polilinha que consequentemente junta os picos e as bases em um gráfico de preço. De tal forma, exibimos o caminho que o preço "seguiu" com o curso do tempo. Isso traz à tona uma questão agora... Quais são esses picos e bases?

O artigo contém o seguinte:

- a descrição de ZigZag;

- a descrição de um método para encontrar os modelos de preço "Pico" e "Base"

- a definição de pontos de reversão em potencial;

- a revelação das características adicionais do indicador.

O que é ZigZag?

Acho que somente algumas pessoas estão surpresas com a representação moderna do gráfico de preço como uma barra, Um comprimento de tempo é cortado a partir do histórico de ticks. Os preços de entrada (Abrir) e saída (Fechar), os valores máximos (Alto) e mínimos (Baixo) são fixados. Mas não podemos falar nada sobre o movimento da intrabarra, sobre sua direção na saída... Não há informação suficiente para tomar uma decisão de trade. Ferramentas adicionais são necessárias para a análise de mercado.

Quando o assunto é a polilinha ZigZag são outros quinhentos... Sabemos o nível e o tempo aproximado do início do último movimento, sua direção. Com base no processamento de dados estatísticos (picos e bases), a possibilidade de prever o nível provável e o tempo de reversão aparece... Não há informação suficiente para tomar uma decisão de trade apropriada.

É importante entender que as cotações atuais são usadas para elaborar ZigZag. Não usa nenhum "charlatanismo" e nem adiciona nada ao que realmente existe. O ZigZag é um dos métodos de representação de gráfico de preço na forma mais compacta.

Quais cotações geralmente são usadas para elaborar ZigZag? Alto e baixo. Essa é a resposta. Mas podemos elaborar polilinhas usando somente o preço aberto ou somente o fechado da barra (na minha opinião, essas são as variantes preferidas, pois sabemos o tempo do evento com certeza).



Como podemos identificar picos e bases?

Vamos nos lembrar da definição de um fractal, antes de respondermos essa pergunta. Deixe-me citar algumas frases de New Trading Dimensions por Bill Williams:

"O padrão fractal é simples. O mercado faz um movimento em uma direção ou outra. Depois de um período, todos os compradores dispostos, compraram (em uma movimentação para cima) e o mercado cai novamente, pois há uma falta de compradores. Então, uma nova informação chega (Caos) e começa a afetar os traders. Há um influxo de novas compras e o mercado, encontrando o local de desacordo igual no valor e acordo no preço, se move para cima. Se o momento e a força do comprador forem fortes o suficiente para exceder o fractal anterior imediatamente, faríamos uma ordem para comprar um tick sobre a alta do fractal."



Na prática, é aplicável ao ZigZag Procuramos por novos modelos de picos e bases durante sua composição. Como podemos encontrá-los? E aqui vai uma citação novamente:

"A definição técnica de um fractal é: uma série de um mínimo de cinco barras consecutivas onde a alta mais alta é precedida de duas altas mais baixas e é seguida de duas altas mais baixas. (A configuração oposta seria aplicável a um fractal de venda.)".

A definição técnica do modelo de preço do Pico é: uma série de número N de barras consecutivas, ExtDepth de barras e barras CheckBar com máximos mais baixos depois disso são localizadas antes do máximo mais alto nela. (A configuração oposta corresponde ao modelo de preço de Base). O modelo de preço obtido é comparado com o último modelo conhecido para observar a regra principal do ZigZag: a alternação consecutiva de modelos.

ExtDepth e CheckBar são os nomes dos parâmetros usados no indicador ZigZagTF.

O algoritmo mencionado acima é inteiramente implementado. Dois buffers são usados para escrever os extremos.

Pontos de reversão

O único parâmetro ExtDepth é usado na implementação do ZigZag padrão. CheckBar=0, ou seja, o extremo é para ser pesquisado na barra atual. Essa é a razão para a atualização permanente e reelaboração do último raio. "Essa habilidade de corrigir seus valores pelas modificações de preço seguintes torna o ZigZag uma ferramenta perfeita para analisar as mudanças de preço que já aconteceram. Portanto, você não deveria tentar criar um sistema de trade com base no ZigZag. É mais adequado para analisar dados históricos do que para fazer prognósticos". (A citação de desenvolvedores de ZigZag padrão). É difícil discordar.

Vamos nos referir ao fractal novamente. Os modelos de fractal se alternam no gráfico de preço, ou seja, o fractal Buying (Compra) é modificado com o fractal Selling (Venda) e vice versa. Mas existem algumas regiões no gráfico onde os fractais não se alternam e o mesmo modelo de fractal ocorre de novo. Geralmente se repete de 2 a 3 vezes.

ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

Vamos tentar imitar o funcionamento de indicador de Fractais (uma modificação do indicador padrão sem reelaboração do último fractal) usando nosso indicador ZigZagTF. Os parâmetros ExtDepth e CheckBar são iguais a 2. Para um novo raio de ZigZag aparecer, a confirmação do extremo por duas barras é necessária. Assim que o raio aparece na terceira barra, obteremos o ponto de reversão em potencial . A renovação do raio é possível, mas não tão frequente quanto no indicador ZigZag padrão.

Agora o indicador se tornou mais útil para a criação de uma estratégia de trade.

As características do indicador



A implementação de possibilidade de usar propriedades de preço diferentes para a composição de ZigZag já foi mencionada acima.

Parâmetros de Preço:

0 – Alto e Baixo;

1 – preço de abertura da barra (Open);

2 – mínimo da barra (Baixo);

3 – máximo da barra (Alto);

4 – preço de fechamento da barra (Cose).

O ZigZag é desenhando pelos preços de fechamento. ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

A situação, quando a informação mais precisa é necessária para desenhar o ZigZag, pode acontecer. Por exemplo, quando ambos os extremos são encontrados em uma barra, é a chamada barra externa. Como poderíamos desenhar corretamente a polilinha, nesse caso? A possibilidade de usar timeframes menores é implementada.

O parâmetro de TimeFrame : 0 – o timeframe atual.

Os parâmetros Zzcolor e Zzwidth mudam a cor e a largura da linha do ZigZag, respectivamente.

É útil saber a informação sobre o nível de aparição possível de extremos, especialmente quando um novo raio ainda não foi desenhado, quando não há sinal de confirmação (parâmetro CheckBar) e o nível de aparição de extremos é quebrada.

O parâmetro Níveis - permite desabilitar a elaboração de níveis.

Os parâmetros Lcolor e Hcolor mudam a cor do nível mais baixo e mais alto, respectivamente.

Os níveis de nova aparição de extremos

Há uma possibilidade de escrever todos os pontos da polilinha de ZigZag depois que é desenhada em um arquivo. O arquivo está na pasta client_terminal_root_directory\experts\files. A escrita de pontos encontrados: número de barra, tipo do ponto, preço.

147;Down;209.11

141;Up;210.77

133;Down;208.57

131;Up;209.63

128;Down;208.67

121;Up;209.97

117;Down;209.57

112;Up;210.6

109;Down;209.64

106;Up;210.39

103;Down;209.4

O parâmetro Registrar – permite a escrita de pontos de reversão no arquivo.

E a última função que é frequentemente usada no trading é a conexão de níveis Fibo. Os parâmetros Fibo1 e Fibo2 permitem habilitar/desabilitar os níveis de Fibo no último raio e no raio próximo ao último, respectivamente. Escolhemos a cor necessária pelos parâmetros FiboColor1 e FiboColor2 .

Conclusão

Nesse artigo comparei o indicador de Fractal e de ZigZag. Pareceu que o modelo de Fractal foi um caso particular. Podemos também lembrar dos indicadores de Gann: a tendência pequena, tendência intermediária e a tendência principal. Eles são os casos particulares do ZigZag também.

Talvez seja a primeira vez que o ZigZag é definido como a alternação consecutiva dos modelos de preço pico e base, o método técnico de encontrá-los no gráfico de preço.

Agora o trabalho está finalizado. A comunidade que vale à pena obteve uma ferramenta conveniente para trading e análise de mercado. Sorte e lucro para todos!