MetaTrader 4 / Sistemas de negociação
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Observações de Layman: ZigZag...

Observações de Layman: ZigZag...

MetaTrader 4Sistemas de negociação |
1 019 0
Alexei Kharchenko
Alexei Kharchenko

Introdução

Certamente, um pensamento visionário de trade próximo do extremo visitou o aprendizado de cada trader quando ele viu a polilinha "enigmática" pela primeira vez. Na verdade, é muito simples. Aqui está o máximo. E aqui está o mínimo. Um belo quadro no histórico. E o que é na prática? Um raio é desenhado. Deveria parecer como sendo o pico! É hora de vender. E agora agora abaixamos. Mas, oh não! O preço traiçoeiramente está se movendo para cima. Ah! É uma brincadeira, não um indicador. E você joga fora!

De novo e de novo, voltamos para o indicador ZigZag depois de ter lido alguns livros inteligentes sobre a teoria de ondas de Elliot, níveis Fibo, padrões Gartley, etc. Um círculo sem fim. Um assunto infinito para se discutir.

O indicador ZigZag é uma polilinha que consequentemente junta os picos e as bases em um gráfico de preço. De tal forma, exibimos o caminho que o preço "seguiu" com o curso do tempo. Isso traz à tona uma questão agora... Quais são esses picos e bases?

O artigo contém o seguinte:
- a descrição de ZigZag;
- a descrição de um método para encontrar os modelos de preço "Pico" e "Base"
- a definição de pontos de reversão em potencial;
- a revelação das características adicionais do indicador.

O que é ZigZag?

Acho que somente algumas pessoas estão surpresas com a representação moderna do gráfico de preço como uma barra, Um comprimento de tempo é cortado a partir do histórico de ticks. Os preços de entrada (Abrir) e saída (Fechar), os valores máximos (Alto) e mínimos (Baixo) são fixados. Mas não podemos falar nada sobre o movimento da intrabarra, sobre sua direção na saída... Não há informação suficiente para tomar uma decisão de trade. Ferramentas adicionais são necessárias para a análise de mercado.

Quando o assunto é a polilinha ZigZag são outros quinhentos... Sabemos o nível e o tempo aproximado do início do último movimento, sua direção. Com base no processamento de dados estatísticos (picos e bases), a possibilidade de prever o nível provável e o tempo de reversão aparece... Não há informação suficiente para tomar uma decisão de trade apropriada.

É importante entender que as cotações atuais são usadas para elaborar ZigZag. Não usa nenhum "charlatanismo" e nem adiciona nada ao que realmente existe. O ZigZag é um dos métodos de representação de gráfico de preço na forma mais compacta.

Quais cotações geralmente são usadas para elaborar ZigZag? Alto e baixo. Essa é a resposta. Mas podemos elaborar polilinhas usando somente o preço aberto ou somente o fechado da barra (na minha opinião, essas são as variantes preferidas, pois sabemos o tempo do evento com certeza).

Como podemos identificar picos e bases?

Vamos nos lembrar da definição de um fractal, antes de respondermos essa pergunta. Deixe-me citar algumas frases de New Trading Dimensions por Bill Williams:

"O padrão fractal é simples. O mercado faz um movimento em uma direção ou outra. Depois de um período, todos os compradores dispostos, compraram (em uma movimentação para cima) e o mercado cai novamente, pois há uma falta de compradores. Então, uma nova informação chega (Caos) e começa a afetar os traders. Há um influxo de novas compras e o mercado, encontrando o local de desacordo igual no valor e acordo no preço, se move para cima. Se o momento e a força do comprador forem fortes o suficiente para exceder o fractal anterior imediatamente, faríamos uma ordem para comprar um tick sobre a alta do fractal."

Na prática, é aplicável ao ZigZag Procuramos por novos modelos de picos e bases durante sua composição. Como podemos encontrá-los? E aqui vai uma citação novamente:

"A definição técnica de um fractal é: uma série de um mínimo de cinco barras consecutivas onde a alta mais alta é precedida de duas altas mais baixas e é seguida de duas altas mais baixas. (A configuração oposta seria aplicável a um fractal de venda.)".

A definição técnica do modelo de preço do Pico é: uma série de número N de barras consecutivas, ExtDepth de barras e barras CheckBar com máximos mais baixos depois disso são localizadas antes do máximo mais alto nela. (A configuração oposta corresponde ao modelo de preço de Base). O modelo de preço obtido é comparado com o último modelo conhecido para observar a regra principal do ZigZag: a alternação consecutiva de modelos.

ExtDepth e CheckBar são os nomes dos parâmetros usados no indicador ZigZagTF.

O algoritmo mencionado acima é inteiramente implementado. Dois buffers são usados para escrever os extremos.

Pontos de reversão

O único parâmetro ExtDepth é usado na implementação do ZigZag padrão. CheckBar=0, ou seja, o extremo é para ser pesquisado na barra atual. Essa é a razão para a atualização permanente e reelaboração do último raio. "Essa habilidade de corrigir seus valores pelas modificações de preço seguintes torna o ZigZag uma ferramenta perfeita para analisar as mudanças de preço que já aconteceram. Portanto, você não deveria tentar criar um sistema de trade com base no ZigZag. É mais adequado para analisar dados históricos do que para fazer prognósticos". (A citação de desenvolvedores de ZigZag padrão). É difícil discordar.

Vamos nos referir ao fractal novamente. Os modelos de fractal se alternam no gráfico de preço, ou seja, o fractal Buying (Compra) é modificado com o fractal Selling (Venda) e vice versa. Mas existem algumas regiões no gráfico onde os fractais não se alternam e o mesmo modelo de fractal ocorre de novo. Geralmente se repete de 2 a 3 vezes.

ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

Vamos tentar imitar o funcionamento de indicador de Fractais (uma modificação do indicador padrão sem reelaboração do último fractal) usando nosso indicador ZigZagTF. Os parâmetros ExtDepth e CheckBar são iguais a 2. Para um novo raio de ZigZag aparecer, a confirmação do extremo por duas barras é necessária. Assim que o raio aparece na terceira barra, obteremos o ponto de reversão em potencial. A renovação do raio é possível, mas não tão frequente quanto no indicador ZigZag padrão.

Agora o indicador se tornou mais útil para a criação de uma estratégia de trade.

As características do indicador

A implementação de possibilidade de usar propriedades de preço diferentes para a composição de ZigZag já foi mencionada acima.
Parâmetros de Preço:
0 – Alto e Baixo;
1 – preço de abertura da barra (Open);
2 – mínimo da barra (Baixo);
3 – máximo da barra (Alto);
4 – preço de fechamento da barra (Cose).

O ZigZag é desenhando pelos preços de fechamento. ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

A situação, quando a informação mais precisa é necessária para desenhar o ZigZag, pode acontecer. Por exemplo, quando ambos os extremos são encontrados em uma barra, é a chamada barra externa. Como poderíamos desenhar corretamente a polilinha, nesse caso? A possibilidade de usar timeframes menores é implementada.
O parâmetro de TimeFrame : 0 – o timeframe atual.

Os parâmetros Zzcolor e Zzwidth mudam a cor e a largura da linha do ZigZag, respectivamente.

É útil saber a informação sobre o nível de aparição possível de extremos, especialmente quando um novo raio ainda não foi desenhado, quando não há sinal de confirmação (parâmetro CheckBar) e o nível de aparição de extremos é quebrada.
O parâmetro Níveis - permite desabilitar a elaboração de níveis.
Os parâmetros Lcolor e Hcolor mudam a cor do nível mais baixo e mais alto, respectivamente.

Os níveis de nova aparição de extremos

Há uma possibilidade de escrever todos os pontos da polilinha de ZigZag depois que é desenhada em um arquivo. O arquivo está na pasta client_terminal_root_directory\experts\files. A escrita de pontos encontrados: número de barra, tipo do ponto, preço.
147;Down;209.11
141;Up;210.77
133;Down;208.57
131;Up;209.63
128;Down;208.67
121;Up;209.97
117;Down;209.57
112;Up;210.6
109;Down;209.64
106;Up;210.39
103;Down;209.4
O parâmetro Registrar – permite a escrita de pontos de reversão no arquivo.

E a última função que é frequentemente usada no trading é a conexão de níveis Fibo. Os parâmetros Fibo1 e Fibo2 permitem habilitar/desabilitar os níveis de Fibo no último raio e no raio próximo ao último, respectivamente. Escolhemos a cor necessária pelos parâmetros FiboColor1 e FiboColor2 .

Conclusão

Nesse artigo comparei o indicador de Fractal e de ZigZag. Pareceu que o modelo de Fractal foi um caso particular. Podemos também lembrar dos indicadores de Gann: a tendência pequena, tendência intermediária e a tendência principal. Eles são os casos particulares do ZigZag também.

Talvez seja a primeira vez que o ZigZag é definido como a alternação consecutiva dos modelos de preço pico e base, o método técnico de encontrá-los no gráfico de preço.

Agora o trabalho está finalizado. A comunidade que vale à pena obteve uma ferramenta conveniente para trading e análise de mercado. Sorte e lucro para todos!


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1537

Arquivos anexados |
Baixar como ZIP
ZigZagTF.mq4 (19.41 KB)

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.

Ir para discussão
Modificando os parâmetros externos dos programas MQL4 sem reiniciá-los Modificando os parâmetros externos dos programas MQL4 sem reiniciá-los
O artigo descreve um método para modificar os parâmetros externos de programas MQL4 enquanto estão em funcionamento, sem reiniciá-los.
Análise estatística dos movimentos de mercado e seu prognóstico Análise estatística dos movimentos de mercado e seu prognóstico
O presente artigo contempla as amplas oportunidades da abordagem estatística ao marketing. Infelizmente, traders iniciantes falham deliberadamente em aplicar a ciência realmente poderosa da estatística. Enquanto isso, é a única coisa que eles usam subconscientemente ao analisar o mercado. Além disso, a estatística pode dar respostas a muitas perguntas.
Operações de arquivo via WinAPI Operações de arquivo via WinAPI
O ambiente do MQL4 é baseado no conceito seguro de "sandbox": ler e salvar arquivos usando a linguagem é permitido somente em algumas pastas pré-definidas Isso protege o usuário do MetaTrader 4 do perigo em potencial de danificar dados importantes no HDD. Entretanto, às vezes, é necessário deixar essa área segura. Esse artigo dedica-se ao problema de como fazer isso facilmente e de forma correta.
Expert Advisors baseado em estratégias de trading populares e alquimia da otimização de robô de trading (Parte VI) Expert Advisors baseado em estratégias de trading populares e alquimia da otimização de robô de trading (Parte VI)
Nesse artigo o autor oferece uma forma para melhorar os sistemas de trading apresentados nos artigos anteriores. O artigo é do interesse de traders que já tem experiência em escrita de Expert Advisors.