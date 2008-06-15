Смотри, как бесплатно скачать роботов
Fractals. - индикатор для MetaTrader 4
Стандартный индикатор Fractals, который не перерисовывает последний фрактал....
Kloss_
Переделанный специально для оптимизации недавно выложенный советник KlossSignalTable
Оригинальный индикатор, показывает сигналы на покупку и продажу.
MacdPatternTraderv02
Паттерн продолжения тренда по MACDИндикатор линейной регрессии
Полный аналог индикатора LSMA