Notas de aficionado: ZigZag

Introducción

Seguramente, un iluso que pensara operar cerca de los extremos visitaría cada aprendiz de trader cuando es viera una polilínea "enigmática" por primera vez. Es tan simple, ciertamente. Este es el máximo. Y este es el mínimo. Una bonita imagen en el historial. ¿Y qué ocurre en la práctica? Se dibuja un rayo. Parecerá que este es el pico. Es el momento de vender. Y ahora vamos hacia abajo. Pero, demonios, no es así. El precio se mueve traicioneramente hacia abajo. ¡Sooo! Es una nimiedad, no un indicador. Y nos deshacemos de él.

Una y otra vez, volvemos al indicador ZigZag después de haber leído algunos inteligentes libros sobre la teoría de ondas de Elliot, niveles Fibo, patrones de Gartley, etc. Un círculo interminable. Una materia sobre la que discutir sin fin.

El indicador ZigZag es una polilínea que sucesivamente une los picos y valles en un gráfico del precio. De esta forma, visualizamos el camino "seguido" por el precio a lo largo del tiempo. Esto suscita una pregunta: ¿qué son estos picos y valles?

El artículo incluye lo siguiente:

- la descripción de ZigZag;

- la descripción de un método para encontrar modelos "Peak" (pico) and "Trough" (valle);

- la definición de puntos de inversión potenciales;

- las características adicionales del indicador.

¿Qué es ZigZag?

Creo que solo unos pocos se sorprenderán con la moderna representación del gráfico del precio como una barra. La longitud del tiempo se corta en el historial de ticks. Los precios de entrada (abrir) y salida (cerrar) y los valores máximos (alto) y mínimos (bajo) son fijos. Pero no podemos decir nada sobre el movimiento entre las barras, sobre su dirección a la salida... No hay información suficiente para tomar una decisión de trading. Son necesarias herramientas adicionales para el análisis del mercado.

Es otro par de zapatos cuando se trata de una polilínea ZigZag... Conocemos el nivel y el momento aproximado del inicio del último movimiento y su dirección. Sobre la base del procesamiento de datos estadísticos (picos y valles), surge la posibilidad de predecir el nivel probable y el tiempo de inversión probable... Hay información suficiente para tomar una decisión de trading "adecuada".

Es importante comprender que las cotizaciones actuales se usan para dibujar ZigZag. No usa ninguna "charlatanería" y no añade nada a lo que ya existe. ZigZag es uno de los métodos de representar un gráfico de precios de forma más compacta.

¿Qué cotizaciones se suelen usar para el dibujado de ZigZag? Altas y bajas. Esa es la respuesta. Pero podemos dibujar una polilínea usando solo el precio de apertura o de cierre de una barra (en mi opinión, estas son las variantes más adecuadas, ya que sabemos el momento del evento con seguridad).



¿Cómo podemos identificar los picos y valles?

Vamos a recordar la definición de un fractal antes de responder a esta pregunta. Permítame que cite algunas frases de Nuevas dimensiones del trading, de Bill Williams:

"El patrón fractal es simple. El mercado realiza un movimiento en una dirección o en la otra. Después de un periodo de tiempo, todo comprador ha comprado (en un movimiento ascendente) y el mercado cae de nuevo debido a la falta de compradores. Luego, nueva información (caos) comienza a afectar a los traders. Hay un flujo de entrada de nuevas compras y el mercado, al encontrar ese lugar de igual desacuerdo sobre el valor y acuerdo sobre el precio, se mueve hacia arriba. Si la inercia y la fortaleza de los compradores son lo suficientemente intensas para superar el fractal hacia arriba inmediatamente anterior, colocaríamos una orden para comprar un tick sobre la parte alta del fractal."



En la práctica, esto es aplicable a ZigZag. Buscamos nuevos modelos de picos y valles durante su composición. ¿Cómo podemos encontrarlos? Y aquí viene una cita de nuevo:

"La definición técnica de un fractal es: una serie de un mínimo de cinco barras consecutivas en las que el punto alto superior es precedido por dos puntos altos inferiores y es seguido por dos puntos altos inferiores. (La configuración opuesta sería aplicables a un fractal de venta.)".

La definición técnica del modelo de precio del pico es: una serie de un número N de barras consecutivas, el ExtDepth de las barras y las barras CheckBar con máximos inferiores tras estas que se sitúan antes de máximo más alto de las mismas. (La configuración opuesta corresponde al modelo de precio del valle). El modelo de precio obtenido se compara con el último modelo conocido para el cumplimiento de la regla principal de ZigZag: la alternancia consecutiva de los modelos.

ExtDepth y CheckBar son los nombres de los parámetros usados en el indicador ZigZagTF.

El algoritmo indicado anteriormente está totalmente implementado. Se usan dos búferes para escribir los extremos.

Puntos inversos

Se usa el único parámetro ExtDepth en la implementación estándar de ZigZag. CheckBar=0, es decir, el extremo, debe ser buscado en la barra actual. Esta es la razón de la actualización y el redibujado constante del último rayo. "Esta capacidad para corregir sus valores por los siguientes cambios del precio hace que Zig Zag sea la herramienta perfecta para analizar los cambios del precio que ya se han producido. Por tanto, no debemos intentar crear un sistema de trading basándonos en ZigZag. Es más adecuado para el análisis de los datos históricos que para hacer previsiones". La mención a los desarrolladores de ZigZag). Es difícil no estar de acuerdo.

Vamos a referirnos al fractal de nuevo. Los modelos de fractal se alternan en el gráfico del precio, es decir, el fractal Buying cambia por el fractal Selling y viceversa. Aunque hay algunas regiones en el gráfico en las que los fractales no se alternan y tiene lugar el mismo modelo fractal de nuevo. Normalmente se repite 2 o 3 veces.

ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

Vamos a imitar el funcionamiento del indicador Fractals (una modificación del indicador estándar sin redibujar el último fractal) usando nuestro indicador ZigZagTF. Los parámetros ExtDepth y CheckBar son iguales a 2. Para que surja un nuevo rayo de ZigZag es necesaria la confirmación del extremo por dos barras. Tan pronto como aparezca el rayo en la tercera barra obtendremos el punto de inversión potencial . La renovación del rayo es posible aunque no tan a menudo como en el indicador estándar ZigZag.

Ahora, el indicador ZigZag es más útil para la creación de una estrategia de trading.

Las características del indicador



La materialización de la posibilidad de usar distintas propiedades del precio para la composición de ZigZag ya se mencionó anteriormente.

Parámetros del precio:

0 – Alto y bajo;

1 – precio de apertura de la barra (abrir);

2 – mínimo de la barra (bajo);

3 – máximo de la barra (alto);

4 – precio de cierre de la barra (cerrar).

ZigZag es dibujado por los precios de cierre. ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

Puede ocurrir una situación en la que sea necesaria una información más precisa para dibujar ZigZag. Por ejemplo, cuando ambos extremos se encuentran en una barra, es la llamada barra externa. ¿Cómo debemos dibujar correctamente la polilínea en este caso? Se utiliza la posibilidad de usar periodos de tiempo menores.

El parámetro TimeFrame: 0 – el periodo de tiempo actual.

Los parámetros Zzcolor y Zzwidth cambian el color y el ancho de la línea ZigZag, respectivamente.

Es útil conocer la información sobre el nivel de aparición posible del extremo, especialmente cuando aún no se ha dibujado un nuevo rayo, cuando no hay señal de confirmación (parámetro CheckBar) y el nivel de aparición del extremo se rompe.

El parámetro Levels permite deshabilitar el dibujado de los niveles.

Los parámetros Lcolor y Hcolor cambian el color del nivel inferior y superior, respectivamente.

Los niveles de aparición del nuevo extremo

Hay una posibilidad de escribir todos los puntos de la polilínea ZigZag después de dibujarla en un archivo. El archivo se encuentra en: client_terminal_root_directory\experts\files folder. La escritura de los puntos encontrados: número de barra, tipo de punto y precio.

147;Down;209.11

141;Up;210.77

133;Down;208.57

131;Up;209.63

128;Down;208.67

121;Up;209.97

117;Down;209.57

112;Up;210.6

109;Down;209.64

106;Up;210.39

103;Down;209.4

El parámetro Record permite la escritura de los puntos de inversión en el archivo.

Y la última función que se usa con frecuencia en el trading es la conexión de los niveles Fibo. Los parámetros Fibo1 y Fibo2 permiten habilitar/deshabilitar los niveles Fibo en el último rayo y en el rayo siguiente al último, respectivamente. Elegimos el color necesario mediante los parámetros FiboColor1 y FiboColor2.

Conclusión

En este artículo he comparado los indicadores Fractal y ZigZag. Parecía que el modelo Fractal era un caso particular. También podemos recordar los indicadores de Gann: la tendencia pequeña, la intermedia y la principal. Hay casos particulares de ZigZag también.

Puede que sea la primera vez que se define ZigZag como la alternancia consecutiva de los modelos de precio de pico y valle y el método técnico de encontrarlos en el gráfico del precio.

Ahora hemos terminado el trabajo. La valiosa comunidad ha obtenido una cómoda herramienta para el trading y el análisis del mercado. Suerte y beneficios para todos.