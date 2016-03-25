Laymans Anmerkungen: ZigZag

Einführung

Sicher, ein paar Gedanken zum Handel nah an Extremums kamen bei jedem lernenden Trader auf, als er/sie diesen "rätselhaften" Linienzug zum ersten Mal sah. Es ist so einfach, in der Tat. Hier ist das Maximum. und dort ist das Minimum. Ein schönes Bild auf der Historie. Und wie ist es in der Praxis. Ein Strahl wird gezeichnet. Er sollte scheinen, das ist es, die Spitze! Es ist Zeit zu verkaufen. Und jetzt gehen wir abwärts. Aber zur Hölle nein! Der Kurs bewegt sich heimtückisch nach oben. Hust! Es ist eine Lappalie, kein Indikator. Und Sie haben sie zurückgewiesen!

Wieder und wieder, kommen wir zurück zu dem ZigZag Indikator, nachdem wir einige intelligente Bücher gelesen haben, über Elliots Wellen Theorie, Fibo Ebenen, Gartleys Muster, usw. Ein endloser Kreislauf. Ein unendliches Thema zum Diskutieren.

Der ZigZag Indikator ist eine Polylinie, die folglich die Hochs und Tiefs auf einem Kurs-Chart verbindet. Auf eine solche Weise zeigen wir den Pfad an, dem der Kurs im Laufe der Zeit "gefolgt", ist. Dies wirft nun die Frage auf...Was sind diese Hochs und Tiefs?

Der Artikel enthält das Folgende:

- die Beschreibung von ZigZag,

- die Beschreibung einer Methode um Kurs-Modelle "Hoch" und "tief"zu ermitteln,

- die Bestimmung potentieller Umkehrpunkte,

- die Enthüllung zusätzlicher Features des Indikators.

Was Ist ZigZag?

Ich denke, nur wenige sind überrascht mit der modernen Darstellung des Kurs-Charts als Balken. Eine zeitliche Länge ist aus der Tick-Historie geschnitten. Die Einstiegs- (Open) und Ausstiegs- (Close) Kurse, die maximalen (High) und minimalen (Low) Werte sind festgelegt. Aber wir können nichts über die Intrabar-Bewegung (innerhalb des Balkens) sagen, über seine Richtung und den Ausstieg...Es gibt nicht ausreichend Informationen um eine Handelsentscheidung zu treffen. Zusätzliche Werkzeuge für die Marktanalyse sind notwendig.

Ein Schuh wird draus, wenn es um die ZigZag Polylinie geht... Wir kennen die ungefähre Ebene und die Zeit des Beginns der letzten Bewegung, ihre Richtung. AUf Grundlage der statistischen Datenverarbeitung (Hochs und Tiefs), erscheint die Möglichkeit zur Prognose der wahrscheinlichen Ebene und wahrscheinlichen Umkehr-Zeit... Es gibt genügend Informationen um eine "richtige" zu treffen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die aktuellen Kurse für die ZigZag Zeichnung verwendet werden. Er verwendet keine "Quacksalberei", noch fügt er etwas hinzu, was bereits vorhanden ist. Der ZigZag ist eine der Methoden zur Darstellung eines Kurs-Charts in einer kompakteren Form.

Welche Kurse werden in der Regel für die ZigZag Zeichnung verwendet? Hochs und Tiefs, das ist die Antwort. Aber wir können eine Polylinie zeichnen indem wir nur die Eröffnungs- und Schlusskurse des Balken verwenden (meiner Meinung nach, ist das die am meisten zu bevorzugende Variante, weil wir die Ereigniszeit sicher kennen).

Wie Können Wir Hochs und Tiefs Identifizieren?

Erinnern wir uns an die Definition eines Fractals, bevor wir diese Frage beantworten. Lassen Sie mich ein paar Sätze zitieren aus New Trading Dimensions von Bill Williams:

"Das Fractal-Muster ist ein einfaches. Der Markt macht eine Bewegung is dieeine Richtung oder in die andere. Nach einer gewissen Zeit, alle willigen Käufer, kauften (bei einer Aufwärtsbewegung) und der Markt fällt zurück wegen einem Mangel an Käufern. Dann beginnen einige neu eingehende Informationen (Chaos) die Trader zu beeinflussen. Es gibt einen Zustrom von neuen Käufen, und der Markt, auf der Suche nach dem Ort gleichgestellter Uneinigkeit über den Wert und Einigkeit über den Kurs, bewegt sich aufwärts. Wenn die Dynamik und die Kraft der Käufer stark genug sind um das unmittelbar vorausgehende Fractal zu überschreiten, würden wir eine Order zum Kaufen einen Tick über dem Hoch des Fractals platzieren."

In der Praxis ist es auf ZigZag anwendbar. Wir suchen nach neuen Modellen von Hochs und Tiefs während ihrer Bildung. Wie können wir sie finden? Und hier kommt wieder ein Zitat:

“Die technische Definition eines Fractals ist: eine Reihe von mindestens fünf aufeinander folgenden Balken, in der das höchste Hoch zwei niedrigere vorangegangenen Hochs folgt und dem zwei niedrigere Hochs folgen (die gegenteilige Konfiguration wird für ein Sell-Fractal angewandt)”.

Die technische Definition eines Hoch Kurs-Modells ist: eine Reihen der N Anzahl an aufeinander folgenden Balken, die ExtDepth von Balken und CheckBar Balken mit niedrigeren Maxima nach ihm sind vor dem höchsten Maximum in ihm platziert. (die gegenteilige Konfiguration entspricht dem Tief Kurs-Modell). Das erhaltene Kurs-Modell wird verglichen mit dem letzten bekannten Modell für die Einhaltung der ZigZag Hauptregel: der aufeinander folgende Wechsel von Modellen.

ExtDepth und CheckBar sind die Name der in dem ZigZagTF Indikator verwendeten Parameter.

Der oben erwähnt Algorithmus ist vollständig umgesetzt. Zwei Puffer werden zum Schreiben der Extremums verwendet.

Umkehrpunkte

Als einziger Parameter wird ExtDepth in der Standard ZigZag Umsetzung verwendet. CheckBar=0, d.h. das Extremum soll auf dem aktuellen Balken gesucht werden. Das ist der Grund für die ständige Aktualisierung und das Neuzeichnen des letzten Strahls. "Diese Fähigkeit, seine Werte bei den folgenden Kursänderungen zu korrigieren, macht aus ZigZag ein perfektes Werkzeug zum Analysieren von Kursänderungen, die bereits stattgefunden haben. Deshalb sollten Sie nicht versuchen ein Handelssystem zu erstellen, das auf ZigZag basiert. Er ist mehr geeignet zum Analysieren historischer Daten, als zum Erstellen von Prognosen." (Das Zitat von Standard ZigZag Entwicklern). Es ist schwer zu widersprechen.

Beziehen wir uns wieder auf Fractals. Die Modelle des Fractal-Wechsels auf dem Kurs-Chart, das heißt, das Fractal für Kaufen wechselt sich ab mit dem Fractal für Verkaufen und umgekehrt. Aber es gibt einige Bereiche in den Chart, in denen Fractals nicht abwechseln und das gleiche Fractal Modell wieder auftritt. In der Regel wird es 2-3 Mal wiederholt.

ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

Versuchen wir die Arbeit des Fractals Indikator nachzuahmen (eine Modifizierung des Standard Indikator ohne Neuzeichnen des letzten Fractals), mit unserem ZigZagTF Indikator. Die ExtDepth und CheckBar Parameter sind gleich 2. Für das Entstehen einen neuen ZigZag Strahls ist die Bestätigung des Extremums durch zwei Balken notwendig. Sobald der Strahl auf den dritten Balken erscheint, erhalten wir den potentiellen Umkehrpunkt . Die Erneuerung des Strahls ist möglich, aber nicht so häufig wie in dem Standard ZigZag Indikator.

Jetzt wurde der ZigZag Indikator nutzbarer für die Erstellung einer Handelsstrategie.

Die Indikator Merkmale

Die Umsetzung der Möglichkeit der Nutzung unterschiedlicher Kurs-Eigenschaften für die Zick-Zack-Komposition wurde bereits weiter oben angesprochen.

Kurs Parameter:

0 – Hoch und Tief,

1 – Balken Eröffnungskurs (Open);

2 – Balken Minimum (Low);

3 – Balken Maximum (High);

4 – Balken Schlusskurs (Close).

ZigZag wird durch die Schlusskurse gezeichnet. ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

Die Situation, in der genauere Informationen zum Zeichnen des ZigZag notwendig sind, kann auftreten. Zum Beispiel, wenn beide Extremums auf einem Balken gefunden werden, ist es ein sogenannter externer Balken. Wie sollen wir in diesen Fall eine korrekte Polylinie zeichnen? Die Möglichkeit zur Verwendung kleinerer Zeitrahmen ist implementiert. Der TimeFrame Parameter: 0 – der aktuelle Zeitrahmen.

Die Zzcolor und Zzwidth Parameter ändern die Farbe und die Breite der ZigZag Linie.

Es ist nützlich Informationen über die Ebene der möglichen Extremum Erscheinung zu kennen, insbesondere wenn ein neuer Strahl noch nicht gezeichnet wurde, weil es noch kein Bestätigungssignale gibt (CheckBar parameter), und die Ebene der Extremum Erscheinung durchbrochen wurde.

Der Levels Parameter – aktiviert deaktiviert das Zeichnen von Ebenen.

Die Lcolor und Hcolor Parameter ändern die Farbe der der unteren und der oberen Ebene.

Die Ebenen der neuen Extremum Erscheinung

Es gibt die Möglichkeit alle Punkte der ZigZag nach Ihrer Zeichnung in eine Datei zu schreiben. Die Datei wird gespeichert in den: Client_Terminal_Wurzelverzeichnis\experts\files Ordner. Das Schreiben gefundener Punkte: Balken-Nummer, Art des Punkts, Kurs.

147;Down;209.11

141;Up;210.77

133;Down;208.57

131;Up;209.63

128;Down;208.67

121;Up;209.97

117;Down;209.57

112;Up;210.6

109;Down;209.64

106;Up;210.39

103;Down;209.4

Der Record Parameter – aktiviert das Schreiben von Umkehrpunkten in die Datei.

Und die letzte Funktion, die häufig im Trading verwendet wird, ist die Verbindung mit Fibo-Ebenen. Die Fibo1 und Fibo2 Parameter ermöglichen das Aktivieren/Deaktivieren auf dem letzten und den vorletzten Strahl. Die benötigten Farben wählen wir mit den FiboColor1 und FiboColor2 Parametern.

Fazit

In diesem Artikel habe ich die Fractal und ZigZag Indikatoren verglichen. Es zeigte sich, dass das Fractal Modell ein besonderer Fall war. Außerdem können wir an die Gann Indikatoren: der kleine Trend, der mittelfristige Trend und der Haupttrend. Es sind auch besondere Fälle des ZigZag.

Vielleicht ist es das erste Mal, dass ZigZag als die aufeinander folgenden Wechsel des Hoch-und-Tief Kurs-Modell definiert wird, die technische Methode diese auf dem Krus-Chart zu ermitteln.

Jetzt ist die Arbeit getan. Die wertvolle Community erhält ein praktisches Werkzeug zum Trading und zur Marktanalyse. Glück und Gewinne für alle!