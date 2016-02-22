Abordagem do objeto no MQL

Introdução

Este artigo vai ser interessante, em primeiro lugar, para programadores novatos e profissionais que trabalham no ambiente MQL. Também seria útil se este artigo fosse lido por desenvolvedores e ideólogos do ambiente MQL pois as questões aqui analisadas podem tornar-se projetos para uma futura implementação do MetaTrader e da MQL. Ideias parecidas podem ser encontradas nos artigos Modelo Universal de Expert Advisor e Envio de sinais de trading em um Expert advisor Universal.

Então,

Uma das desvantagens da MQL, na minha opinião de programador, é a ausência de objecto de abordagem na construção do modelo do sistema de trading. Os desenvolvedores da MQL nos oferecem duas saídas: utilizar a chamada de funções externas ou utilizar o parâmetro MAGIA para identificação da ordem pertencente.

Na verdade, se apenas um sistema opera em uma conta, nós não precisamos de identificação. Mas quando temos a opção do programa de anexar a uma conta vários sistemas de trading automatizados, então não podemos fazer isto sem MAGIA. Mesmo ao chamar funções externas, é preciso determiná-las. Claro que podemos construir uma matriz OrderTicket e identificar a matriz pertencente a um único sistema de trading, mas como sabemos, em algumas corretoras a ordem de crédito alterar a troca (na verdade, uma é fechada, a outra é aberta). É por isso que não podemos fazer isto sem utilizar MAGIA.

Assim, enquanto os desenvolvedores estão ocupados melhorando a linguagem MQL e tornando-a mais flexível, vamos tentar implementar já agora a abordagem do objeto na construção de um modelo de trading.

Este é um sistema de trading de acordo com o meu modelo de objeto. Claro, ele não é universal, mas até agora eu não vi outras abordagens.





Então, vamos analisar este modelo.

A) Sistema do sinal (SS).

Objeto deste processo de módulo e interpretação de cotações recebidas. Normalmente, o "objeto" do sistema de sinal é um conjunto de indicadores, por exemplo, de médias móveis. Como resultado do processamento dos valores de cotações e indicadores, "o objeto" (ou semáforo) produz sinais de entrada/saída ou modificação de ordens.



O semáforo forma seu sinal e o envia para outro objeto do módulo de entrada/saída (EE).

Definir o semáforo em MQL é bastante fácil.

1. Defina um identificador global usando #define.

É melhor definir números não consecutivos como 1, 2, 3, 4 ..., mas em 5-10, de modo que em um Expert Advisor poderíamos utilizar um sinal para vários processos (ver o segundo módulo).

#property copyright "Copyright © 2007, Сергеев Алексей " #property link "mailto: los@we.kherson.ua" #property library #define BLACKSYS 10 #define BORCHAN 20 #define ELDER 80 #define ENVELOP 90

2. Em seguida, na função global deste módulo devemos habilitar seu processador.

int CheckSignal( bool bEntry, int SignalID) { switch (SignalID) { case BLACKSYS: return (BlackSys(bEntry)); break ; case BORCHAN: return (BorChan(bEntry)); break ; case ELDER: return (Elder(bEntry)); break ; case ENVELOP: return (Envelop(bEntry)); break ; default : return (- 1 ); } }

3. E a última etapa é a descrição das funções.

Aqui está um exemplo para sinais de processamento de um objeto que herda as características do indicador Envelope.

int Envelope( bool bEntry) { int MA= 21 ; double Deviation= 0.6 ; int Mode= MODE_SMA ; int Price= PRICE_CLOSE ; double envH0, envL0, m0; double envH1, envL1, m1; envH0= iEnvelopes ( NULL , 0 , MA, Mode, 0 , Price, Deviation, MODE_UPPER , 0 ); envL0= iEnvelopes ( NULL , 0 , MA, Mode, 0 , Price, Deviation, MODE_LOWER , 0 ); envH1= iEnvelopes ( NULL , 0 , MA, Mode, 0 , Price, Deviation, MODE_UPPER , 1 ); envL1= iEnvelopes ( NULL , 0 , MA, Mode, 0 , Price, Deviation, MODE_LOWER , 1 ); m0 = ( Low [ 0 ]+ High [ 0 ])/ 2 ; m1 = ( Low [ 1 ]+ High [ 1 ])/ 2 ; if (bEntry) { if (envH0<m0 && envH1<m1) return ( OP_SELL ); if (envL0>m0 && envL1>m1) return ( OP_BUY ); } else { if (envH0<m0 && envH1<m1) return ( OP_BUY ); if (envL0>m0 && envL1>m1) return ( OP_SELL ); } return (- 1 ); }

Assim, temos um módulo que irá conter diferentes sinais-objetos.





B) Objetos do bloco EE têm tarefas mínimas:

Em primeiro lugar, seus objetos interagem com sinais-objetos - observe-os. O ciclo de vida e a interação é a seguinte:

Verificação do semáforo -> se existirem sinais positivos, abrir/fechar/ modificar posições -> Passe o controle para os objetos no módulo PS.

Todos os objetos no módulo EE ter um processo de prefixo ..., que determina seu comportamento mais especificamente.

Por exemplo:

ProcessAvgLim ProcessTurn

Cada amostra de uma classe de sistema de trading (todos nós entendemos isso e utilizamos em nossos módulos) deve ter suas próprias características individuais, tais como lucro, stop-loss, sua própria gestão financeira, bem como outros parâmetros adicionais implementados em diferentes variantes de rastreamento etc.

Ao implementar esses recursos, tentei várias variantes da abordagem e a mais adequada em MQL, na minha opinião, é a criação de uma matriz bidimensional. Aqui está a descrição:

double SysPar[nSignal][ 11 ]; #define _TP 0 #define _NullTP 1 #define _NullTP2 2 #define _TS 3 #define _NullSL 4 #define _SL 5 #define _dSL 6 #define _dStep 7 #define _dLot 8 #define _nLot 9 string SysParName[nSignal];

onde nSignal é o identificador dos sinais-objeto.

Por exemplo:

SysPar[ENVELOP][_TS] = 40.0 ; SysPar[ENVELOP][_NullSL] = 20.0 ; SysPar[ENVELOP][_SL] = 70 ;

Se desejar, você pode aumentar o número de parâmetros definidos desta estrutura de matriz.

Então, depois de definir os parâmetros, chamamos a função de processamento do semáforo. Em outras palavras: nós interagimos com o sinal do sistema. Isto é feito na minha função favorita start()



void start() { ProcessAvgLim(ENVELOP, ENVELOP, Green, Red); … …

Como se vê no esquema, no sistema de trading temos 4 semáforos registrados e 3 observadores. Cada semáforo é baseado em sua própria variante da interpretação das cotações.

Por exemplo, o Semáforo 1 envia sinais analisando o indicador MACD. O Observador 1 , por sua vez, após receber estes sinais, abre ordens em um simples esquema ProcessSimple.

Os observadores 2 e 3 são mais difíceis. Cada um controla sinais de dois semáforos. E, consequentemente, a abordagem para a ordem de abertura é diferente.

Então, depois de definir os parâmetros do observador e anexar um semáforo para isso, precisamos controlar e rastrear as posições de abertura.

Os objetos do módulo Suporte de Posição (PS) são "responsáveis" pelo estado das ordens abertas.





C) OBloco PS , na minha opinião, é o mais interessante e não menos importante que os semáforos.

Aqui diferentes variantes de rastreamento são implementadas: as ordens pendentes são abertas, suporte de posição e bloqueio, controle de lucro e perda e assim por diante. Tal PS deve reagir adequadamente aos sinais EE sobre sair do mercado em caso de perda de posições com perdas mínimas.

Neste site há uma biblioteca interessante de rastreamento Library of Functions and Expert Advisors for trailing / Yury Dzyuban. Todos os tipos de rastreamento são facilmente anexados no sistema.

Para uma percepção mais fácil, todos os objetos de suporte iniciam do prefixo rastreamento...

Ele possui o seguinte esquema:

A chamada da transferência de controle a partir de um observador para o rastreamento é feita na mesma função Start()

void start() { ProcessSimple(MACD, MACD, Black, Plum); TrailingSimple(MACD, Black, Plum); ProcessAvgLim(ENVELOPE, ENVELOPE, Green, Red); TrailingAvgLim(ENVELOPE, Green, Red); }

Portanto, este foi uma variante de exemplo da abordagem do objeto para a construção do sistema. Aqueles que quiserem, podem usá-la.

E mais uma vez eu gostaria de pedir aos desenvolvedores da MQL para aumentarem as opções da linguagem. E como exemplo, aqui está uma variante de implementação de classes de objetos escrita na linguagem C++.

struct SystemParam { double TP; double NullTP; double NullTP2; double TS; double NullSL; double SL; double dSL; double dStep; double dLot; } class MTS { public : string m_NameTS; int m_SignalID; long int Tickets[ 1000 ]; SystemParam SysPar; color ClrBuy; color ClrSell; void MyMTS (); void MyMTS ( int aSignalID, int nProcessMode, int nTrailingMode); int CheckSignal(); int m_nProcessMode; int m_nTrailingMode; void Process(); void Trailing(); bool CreatTicketArray( int dir); bool ArrangeOrderBy( int iSort); }; … MTS MyTS; … int init() { … MyTS.m_SignalID = SIGNAL_MACD; MyTS.m_NameTS = "MACD" ; MyTS.SysPar.TP = 500 ; MyTS.SysPar.NullTP = 20 ; MyTS.SysPar.TS = 50 ; MyTS.SysPar.SL = 1000 ; MyTS.SetProcess (MODE_AVGLIM); MyTS.SetTrailing (MODE_AVGLIM); … } void start() { … MyTS.Process (); MyTS.Trailing (); … } … void MTS::Process() { … int Signal = CheckSignal( true , m_SignalID); if (Signal == - 1 ) return ; if (Signal == OP_BUY ) { } if (Signal == OP_SELL ) { } … } … int CheckSignal( bool bEntry, int SignalID) { switch (SignalID) { case ELDER: return (Elder(bEntry)); break ; case ENVELOP: return (Envelop(bEntry)); break ; case LAGUER: return (Laguer(bEntry)); break ; case MACD: return (Macd(bEntry)); break ; … } } int Macd( bool bEntry) { double MACDOpen= 3 ; double MACDClose= 2 ; double MA= 26 ; int MODE_MA = MODE_EMA ; int PRICE_MA = PRICE_CLOSE ; int PERIOD = PERIOD_H1 ; double MacdCur, MacdPre, SignalCur; double SignalPre, MaCur, MaPre; MacdCur= iMACD ( NULL , 0 , 8 , 17 , 9 ,PRICE_MA, MODE_MAIN , 0 ); MacdPre= iMACD ( NULL , 0 , 8 , 17 , 9 ,PRICE_MA, MODE_MAIN , 1 ); SignalCur= iMACD ( NULL , 0 , 8 , 17 , 9 ,PRICE_MA, MODE_SIGNAL , 0 ); SignalPre= iMACD ( NULL , 0 , 8 , 17 , 9 ,PRICE_MA, MODE_SIGNAL , 1 ); MaCur= iMA ( NULL , 0 ,MA, 0 ,MODE_MA,PRICE_MA, 0 ); MaPre= iMA ( NULL , 0 ,MA, 0 ,MODE_MA,PRICE_MA, 1 ); if (bEntry) { if (MacdCur< 0 && MacdCur>SignalCur && MacdPre<SignalPre && MathAbs (MacdCur)>(MACDOpen* Point ) && MaCur>MaPre) return ( OP_BUY ); if (MacdCur> 0 && MacdCur<SignalCur && MacdPre>SignalPre && MacdCur>(MACDOpen* Point ) && MaCur<MaPre) return ( OP_SELL ); } else { if (MacdCur> 0 && MacdCur<SignalCur && MacdPre>SignalPre && MacdCur>(MACDClose* Point )) return ( OP_BUY ); if (MacdCur> 0 && MacdCur<SignalCur && MacdPre>SignalPre && MacdCur>(MACDOpen* Point ) && MaCur<MaPre) return ( OP_BUY ); if (MacdCur< 0 && MacdCur>SignalCur && MacdPre<SignalPre && MathAbs (MacdCur)>(MACDClose* Point )) return ( OP_SELL ); if (MacdCur< 0 && MacdCur>SignalCur && MacdPre<SignalPre && MathAbs (MacdCur)>(MACDOpen* Point ) && MaCur>MaPre) return ( OP_SELL ); } return (- 1 ); }

A lógica do sistema no idioma MQL não será muito diferente. Todas as funções se tornam globais. E para diferenciar as ordens de um sistema de trading das ordens de outro, teremos de adicionar o parâmetro SignalID (isto é, MAGIA) em todas as funções que trabalham com ordens.

