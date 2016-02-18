Sincronização de Expert Advisors, scripts e indicadores

Introdução

Há três tipos de programa escritos no MQL4 e executados no terminal do cliente MetaTrader 4.

- Expert Advisors;

- scripts;

- indicadores.

Cada um deles tem como finalidade a resolução de um certo tipo de problema. Vamos descrever brevemente os programas.

1. Breve descrição dos programas de usuário do MQL4

1.1. Expert Advisors

Expert Advisors (EAs) são o tipo principal de programa usado para executar estratégias lucrativas de transações. Os aspectos distintivos de um EA estão listados abaixo:

1. Possibilidade de usar funções integradas que suportam transações.

2. Possibilidade de modificar configurações externas manualmente.

3. Disponibilidade de regras que regulam a execução da função especial start(). Ela é executada de acordo com os ticks. No momento da chegada de um novo tick, os parâmetros de todo o ambiente disponível para essa função são atualizados. Por exemplo, variáveis como oferta e preço de venda ganham novos valores. Tendo completado a execução do código, isto é, tendo chegado ao retorno do operador, a função start() finaliza a sua operação e entra em estado de repouso até a chegada do próximo tick.



1.2. Scripts

Scripts são bastante semelhantes aos Expert Advisors, mas os seus aspectos são um pouco diferentes. Os aspectos principais dos scripts estão listados abaixo:

1. Scripts também podem ser usados como funções de transações.

2. Parâmetros de configurações externas não podem ser alterados em scripts.

3. O aspecto principal dos scripts é a regra segundo a qual a função especial start() de um script será executada apenas uma vez, imediatamente após ter sido anexada ao gráfico e inicializada.

Os Expert Advisors e os scripts são anexados à janela principal de um símbolo e não podem ter sub-janelas especiais.

1.3. Indicadores

Os indicadores possuem uma finalidade diferente dos Expert Advisors e dos scripts:

1. O aspecto principal dos indicadores é a possibilidade de se desenhar curvas contínuas que exibem um determinado princípio de acordo com a ideia implícita nele.

2. As funções de transações não podem ser usadas em indicadores.

3. Indicadores são executados de acordo com os ticks.

4. Em relação aos parâmetros implícitos, o indicador pode cumprir a sua função na janela do símbolo principal ou em sua própria sub-janela.

Nós listamos acima apenas as características principais dos programas personalizados, isto é, aquelas necessárias às nossas especulações futuras.

Como podemos apreender da descrição acima, nenhum programa personalizado possui as propriedades de todos os programas: Expert Advisors e scripts não são capazes de desenhar, indicadores não são capazes de realizar transações, etc.

Caso o seu sistema de transações precisar usar todas as propriedades de programas personalizados durante a realização de transações, a única solução será usar simultaneamente um Expert Advisor, um script e um indicador.



2. Descrição de problemas

Vamos considerar os critérios que criariam a necessidade do uso simultâneo de todos os programas personalizados.

2.1. Pontualidade

Qualquer controle por parte do usuário deve ser executado imediatamente. Um programa baseado em um Expert Advisor nem sempre é adequado para essa finalidade. A principal desvantagem de um Expert Advisor é a sua não susceptibilidade a ações externas. A razão para essa limitação é bastante simples: O código básico do Expert Advisor é executado de acordo com os ticks. O que acontecerá caso o usuário enviar um comando ao EA para que este feche um pedido, e o EA estiver esperando pelo próximo tick? A resposta para essa questão depende da forma com que o Expert Advisor foi escrito. Em alguns casos, o comando será executado, mas com algum atraso.

O programa pode ser organizado de tal modo que o código principal do Expert Advisor seja executado continuamente, sem paradas entre os ticks. Para este fim, é necessário organizar dentro da função especial

um ciclo infinito, no qual todo o código principal do programa será inserido. Caso a informação ambiental seja atualizada forçosamente no inicio de cada ciclo, todo o complexo pode funcionar com sucesso. A desvantagem de um Expert Advisor com ciclo é a impossibilidade de se abrir o painel de configuração. Caso você tente realizar um ciclo em um EA, você não será capaz de configurá-lo.

O mesmo conceito pode ser implementado com sucesso com o uso de um script. Isso significa que um ciclo infinito pode ser organizado em um script. Mas não há parâmetros a serem configurados em scripts.

A possibilidade de personalização do sistema de transações e a pontualidade da execução de todos os comandos do usuário no modo de operação contínua podem ser obtidas apenas através do uso simultâneo de um Expert Advisor para a configuração e de um script para a execução instantânea.

2.2. Consciência

Em alguns casos, é preciso obter algumas informações sobre as transações. Por exemplo, todo trader gostaria de saber que, em um determinado momento (digamos, dois minutos antes da publicação de notícias importantes), o centro de negócios alterou a sua distância mínima tolerável para a realização de pedidos pendentes dos 10 pontos usuais para 20 pontos. Além disso, como regra, o trader quer saber a razão do servidor de transações se recusar a executar pedidos. Essas e outras informações úteis podem ser exibidas como um texto na janela do indicador. Da mesma forma, as linhas contendo mensagens mais antigas podem continuamente ser movidas para cima, de modo a liberar espaço para novas mensagens vindas do sistema de transações. Nesse caso, é necessário combinar o Expert Advisor realizando as transações, ou um script, com um indicador de exibição.

2.3. Controles

Caso você use um sistema de transações que inclua uma interface avançada, é melhor colocar os controles (objetos gráficos) na janela do indicador. Desse modo, podemos nos assegurar de que a tendência da vela não irá se sobrepor aos itens de controle e, consequentemente, de que ela não irá atrapalhar o controle.

2.4. Requisitos do sistema

O requisito principal em relação ao produto final, neste caso, é a operação síncrona. Portanto, para o desenvolvimento de um sistema baseado nos três tipos de programas, é necessário dissociar as tarefas a serem resolvidas por todos os seus componentes. Em relação aos recursos especiais de cada tipo de programa no nosso sistema, nós podemos definir as seguintes propriedades:

script - fornece o código básico contendo funções analíticas e transacionais;

Expert Advisor - fornece o painel de configuração;

indicador - fornece o campo da sub-janela que exibe controles e informações.

3. Soluções de software

Devemos indicar diretamente que nós consideramos aqui a estrutura de uma aplicação baseada em três componentes dentro da amplitude mínima exigida. Caso você decida usar a aplicação na prática, você mesmo deverá elaborá-la, pois ela está relacionada a operações analíticas e transacionais. Mas o material fornecido abaixo é suficiente para o desenvolvimento de uma estrutura.

3.1. Expert Advisor

Vamos considerar em detalhes a constituição e o funcionamento de um Expert Advisor.



// Expert.mq4 //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж include жжжжжжж #include < stdlib.mqh > #include < stderror.mqh > #include < WinUser32.mqh > //====================================================================== #include < Peremen_exp.mq4 > // Description of the EA variables. #include < Metsenat_exp.mq4 > // Predefinition of the EA variables. #include < Del_GV_exp.mq4 > // Deletion of all GlobalVariables created by the Expert Advisor. #include < Component_exp.mq4 > // Checking for availability of components. #include < Component_uni.mq4 > // Message in the indicator that components are not available. //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж // // //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж int init() { Fishka=1; // We are in init() Metsenat_exp(); // Predefinition of the EA variables. Component_exp(); // Check for availability of components return; } //===================================================================== int start() { Fishka=2; // We are in start() Component_exp(); // Check for availability of components return; } //===================================================================== int deinit() { Fishka=3; // We are in deinit() Component_exp(); // check for availability of components Del_GV_exp(); // Deletion of the Expert Advisor's GlobalVariable. return; } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж /*

Duas funções estão em funcionamento na função especial init() - Metsenat_exp() e Component_exp()

int Metsenat_exp() { Symb = "_" + Symbol (); GV = "MyGrafic_GV_" ; GV_Ind_Yes = GV+ "Ind_Yes" +Symb; GV_Scr_Yes = GV+ "Scr_Yes" +Symb; GV_Exp_Yes = GV+ "Exp_Yes" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Exp_Yes, 1 ); GV_Extern = GV+ "Extern" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Extern, 1 ); GV_AAA = GV+ "AAA" +Symb; GlobalVariableSet (GV_AAA, AAA ); return ; }

- uma função de pré-definição de algumas variáveis.

Uma das tarefas de toda a manutenção da aplicação é o monitoramento da disponibilidade de todos os componentes. É por isso que todos os componentes (o script, o Expert Advisor e o indicador) devem monitorar uns aos outros e, caso um componente não estiver disponível, para de trabalhar e informar o usuário. Para este fim, cada um dos programas informa a sua disponibilidade durante a inicialização, publicando uma variável global. No caso apresentado, na função Metsenat_exp() do Expert Advisor, isso será feito na linha abaixo:

GV_Exp_Yes = GV+ "Exp_Yes" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Exp_Yes, 1 );

A função Metsenat_exp() é controlada pela função init() do EA, ou seja, ela é usada apenas uma vez durante o carregamento ou a alteração de valores de variáveis externas. O script deve 'ficar sabendo' das alterações nas configurações, e é por isso que o Expert informa o script a este respeito alterando o valor da variável global GV_Extern:

GV_Extern = GV+ "Extern" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Extern, 1 );

int Component_exp() { while ( Fishka < 3 && ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)!= 1 || GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)!= 1 )) { Complect= 0 ; GlobalVariableSet (GV_Exp_Yes, 1 ); if ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)== 1 && GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)!= 1 ) { Graf_Text = "Script is not installed." ; Component_uni(); } Sleep ( 300 ); } if (Complect== 0 ) { ObjectDelete ( "Necomplect_1" ); ObjectDelete ( "Necomplect_2" ); ObjectsRedraw (); Complect= 1 ; } if (Fishka == 3 && GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)== 1 ) { if ( GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)!= 1 ) { Graf_Text = "Components Expert and Script are not installed" ; Component_uni(); } } return ; }

- um função destinada ao controle da completude. O cenário a seguir depende da função especial do Expert Advisor na qual a Component_exp() é usada.

A disponibilidade do script e do indicador é monitorada com base na leitura dos valores das variáveis globais correspondentes - GV_Scr_Yes e GV_Ind_Yes. Caso nenhum dos correspondentes esteja disponível, o controle será passado ao ciclo infinito até que a completude seja alcançada, ou seja, até que tanto o indicador quanto o script sejam instalados. A aplicação informará o usuário a respeito do estado atual através da função

int Component_uni() { Win_ind = WindowFind ( "Indicator" ); ObjectCreate ( "Necomplect_1" , OBJ_LABEL , Win_ind, 0 , 0 ); ObjectSet ( "Necomplect_1" , OBJPROP_CORNER , 3 ); ObjectSet ( "Necomplect_1" , OBJPROP_XDISTANCE , 450 ); ObjectSet ( "Necomplect_1" , OBJPROP_YDISTANCE , 16 ); ObjectSetText ( "Necomplect_1" , Graf_Text, 10 , "Courier New" ,Tomato); Graf_Text = "Application does not work." ; ObjectCreate ( "Necomplect_2" , OBJ_LABEL , Win_ind, 0 , 0 ); ObjectSet ( "Necomplect_2" , OBJPROP_CORNER , 3 ); ObjectSet ( "Necomplect_2" , OBJPROP_XDISTANCE , 450 ); ObjectSet ( "Necomplect_2" , OBJPROP_YDISTANCE , 2 ); ObjectSetText ( "Necomplect_2" , Graf_Text, 10 , "Courier New" ,Tomato); ObjectsRedraw (); return ; }

. Esta é uma função universal incluída em todos os componentes.

Assim que a aplicação estiver completa, o controle no EA será passado do ciclo ao código sequente, onde a mensagem desnecessária a respeito da incompletude será deletada.

Quando o EA estiver sendo descarregado, a função especial deinit() também se comunicará com o Component_exp(), mas por outro motivo: para comunicar o descarregamento no momento atual.

Na deinit() do Expert Advisor, a função

também será comunicada.

Ela será usada para deletar todas as variáveis globais abertas pelo EA. De acordo com uma regra tácita, todos os programas sendo descarregados devem "limpar a sala", ou seja, deletar as variáveis globais e os objetos gráficos criados anteriormente.

int Del_GV_exp() { GlobalVariableDel (GV_Exp_Yes ); GlobalVariableDel (GV_Extern ); GlobalVariableDel (GV_AAA ); return ; }



Portanto, o Expert Advisor começa a trabalhar e monitora a disponibilidade dos dois outros componentes em todos os estágios: uma vez no init(), uma vez no deinit() e em todo tick, e no start(). Essa construção do EA torna possível usar o programa para completar a nossa tarefa: tornar o painel de configuração disponível. O arquivo que descreve as variáveis contém, como exemplo, a variável AAA e a sua variável global correspondente, GV_AAA, cujo valor é lido a partir do script.

Para examinar os detalhes do funcionamento de tudo isso, vamos considerar a estrutura de um script.

3.2. Script

Código do script:



#include <stdlib.mqh> #include <stderror.mqh> #include <WinUser32.mqh> #include <Peremen_scr.mq4> #include <Metsenat_scr.mq4> #include <Mess_graf_scr.mq4> #include <Novator_scr.mq4> #include <Del_GV_scr.mq4> #include <Component_scr.mq4> #include <Component_uni.mq4> #include <Del_Obj_scr.mq4> #include <Work_scr.mq4> int init() { Fishka = 1 ; Metsenat_scr(); return ; } int start() { Fishka = 2 ; while ( true ) { Component_scr(); Work_scr(); } return ; } int deinit() { Fishka = 3 ; Component_scr(); Del_Obj_scr(); Del_GV_scr(); return ; }

A base do código é a disponibilidade de um ciclo infinito na função especial start(). No código do script, funções com nomes e conteúdos semelhantes são aplicadas. Vamos agora voltar a nossa atenção aos seus recursos especiais. No início de cada ciclo, a função

int Component_scr() { Iter= 0 ; while (Fishka < 3 && ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)!= 1 || GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)!= 1 )) { GlobalVariableSet (GV_Scr_Yes, 1 ); Iter++; if (Iter== 1 ) { Sleep ( 500 ); continue ; } if (Iter== 2 ) { Complect= 0 ; for (i= 0 ;i<= 31 ;i++) ObjectDelete (Name_Graf_Text[i]); } if ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)== 1 && GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)!= 1 ) { Graf_Text = "Expert has not been installed." ; Component_uni(); } Sleep ( 300 ); } if (Complect== 0 ) { ObjectDelete ( "Necomplect_1" ); ObjectDelete ( "Necomplect_2" ); Mess_graf_scr( 1 ); if ( IsExpertEnabled ()) { Mess_graf_scr( 3000 ); Knopka_Old = 1 ; } if (! IsExpertEnabled ()) { Mess_graf_scr( 4000 ); Knopka_Old = 0 ; } Complect= 1 ; Redraw = 1 ; } if (Fishka == 3 && GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)== 1 ) { for (i= 0 ;i<= 31 ;i++) ObjectDelete (Name_Graf_Text[i]); if ( GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)!= 1 ) Graf_Text= "Components Expert and Script are not installed." ; if ( GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)== 1 ) Graf_Text= "The Script has not been installed." ; Component_uni(); ObjectsRedraw (); } return ; }

é chamada.

A primeira exigência em relação a um script é a

da sua operação. Durante a atualização de variáveis externas, o Expert Advisor passa pela instalação completa. Ao se pressionar OK no painel de configuração do EA, ele será descarregado e passará o controle ao deinit(). Em seguida ele irá imediatamente carregar novamente, passando pelo init() e start() em sequência. Como resultado disso, o Expert Advisor deleta do deinit(), ainda que por pouco tempo, a variável global que confirma a sua disponibilidade.

Em ordem, o script assume que o EA não foi carregado, e a função Component_scr() contém um pequeno bloco que desabilita a capacidade de se tomar uma decisão na primeira iteração:





Iter++; if (Iter== 1 ) { Sleep ( 500 ); continue ; }



Cinco milissegundos é tempo suficiente, na maioria dos casos, para o carregamento completo do Expert Advisor. Caso você use um código mais exigente no init() do Expert Advisor, esse tempo será mais longo. Caso o EA não tiver sido detectado na segunda iteração, ficará decidido que o EA não está disponível em absoluto, e o script interrompe a sua operação.





Complect = 0 ;



A expressão "o script interrompe a sua operação" é usada no parágrafo anterior. No nosso exemplo não há código responsável por esse fenômeno simplesmente porque ele está além do escopo do assunto tratado neste artigo. No lugar onde você pode colocar uma chamada pelas funções correspondentes, há um comentário no código.



Na função Work_scr() de um programa em funcionamento real, exceto em relação Às funções usadas no nosso exemplo, outras funções são consideradas responsáveis por uma determinada ordem de eventos. Por exemplo, caso o seu programa esteja ajustado para modificar vários pedidos, ele certamente conterá uma matriz, na qual a fila de execução de transações será armazenada caso haja várias dessas transações ocorrendo no tick atual.

Caso ocorra a incompletude (por exemplo, caso o Expert Advisor ou o script tiverem sido carregados acidentalmente) no momento em que uma fila desse tipo existir, é necessário desabilitar as transações, o que pode ser feito através do uso da função "zeroize" na matriz supracitada da fila de transações e, talvez, em algumas outras variáveis, de acordo com a situação.

O ciclo infinito do script também contém a função Work_scr(). Essa é a função principal do script, na qual todo o seu código principal deve ser colocado.





int Work_scr() { Novator_scr(); if (New_Tick== 1 ) { Alert ( "The current value of ААА = " , AAA); } if (Redraw== 1 ) { ObjectsRedraw (); Redraw= 0 ; } Mess_graf_scr( 0 ); Sleep ( 1 ); return ; }



O Work_scr() contém a função Novator_scr() destinada a realizar a atualização das variáveis ambientais usadas no código básico.





int Novator_scr() { if ( GlobalVariableGet (GV_Extern)== 1 ) { Metsenat_scr(); Mess_graf_scr( 5000 ); Redraw= 1 ; } Knopka = 0 ; if ( IsExpertEnabled ()) Knopka = 1 ; if (Knopka== 1 && Knopka_Old== 0 ) { Knopka_Old = 1 ; Mess_graf_scr( 3 ); } if (Knopka== 0 && Knopka_Old== 1 ) { Knopka_Old = 0 ; Mess_graf_scr( 4 ); } New_Tick= 0 ; if ( RefreshRates ()== true ) New_Tick= 1 ; return ; }



Vamos considerar a necessidade dessa função em maiores detalhes. Nós mencionamos no início do artigo que sempre que o EA é carregado, assim como quando as suas variáveis são atualizadas, a sua função subordinada Metsenat_exp() configura o valor de GV_Extern como 1. Em relação ao script, isso significa que as configurações precisam ser atualizadas. Para este fim, a função Novator_scr() contém o seguinte bloco:





if ( GlobalVariableGet (GV_Extern)== 1 ) { Metsenat_scr(); Mess_graf_scr( 5000 ); Redraw= 1 ; }

O valor da variável acima é analisado aqui e, em caso de necessidade de atualização, a função Metsenat_scr() é chamada, e realiza a atualização (leitura de novos valores de variáveis globais).

int Metsenat_scr() { MyGrafic = "MyGrafic_" ; Mess_Graf = "Mess_Graf_" ; Symb = "_" + Symbol (); GV = "MyGrafic_GV_" ; GV_Ind_Yes = GV+ "Ind_Yes" +Symb; GV_Exp_Yes = GV+ "Exp_Yes" +Symb; GV_Scr_Yes = GV+ "Scr_Yes" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Scr_Yes, 1 ); GV_Extern = GV+ "Extern" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Extern, 0 ); GV_AAA = GV+ "AAA" +Symb; AAA = GlobalVariableGet (GV_AAA); return ; }

A função Metsenat_scr(), por sua vez, configura o valor da variável global GV_Extern como 0. Na história a seguir, essa variável permanece igual a 0 até o usuário abrir a janela de configuração do EA.

Note que, apesar do fato de que devido às alterações em suas configurações o EA passa por todos os estágios de descarregamento e carregamento, o script não para de funcionar durante ou após as alterações nas configurações por parte do usuário. Portanto, o uso combinado do Expert Advisor e do script auxilia no cumprimento do requisito de operação, a continuidade da aplicação, e permite ao usuário alterar as configurações, ou seja, controlar o processo.

No bloco seguinte da função Novator_scr(), o botão do EA é controlado de modo a permitir que ele realize transações. Em seguida, um novo tick é detectado. Caso o seu sistema de transações presuma o uso daqueles parâmetros e de parâmetros semelhantes, é a função Novator_scr() que é destinada a cálculos do tipo.

Por exemplo, você pode completar essa função com blocos que detectam se umasurgiu, verificam se ode um evento crítico foi alcançado, detectam se osforam alterados (por exemplo, o tamanho da margem, a distância mínima na qual os pedidos de parada podem ser feitos, etc.), e também fazem outros cálculos necessários antes das funções analíticas básicas começarem a operar.

As funções que produzem o conteúdo básico do programa não são exibidas na função Work_scr(). No artigo chamado Consideração de pedidos em um programa amplo, nós tratamos da função Terminal() que considera pedidos. Se você usar o mesmo princípio de consideração no seu sistema de transações, a função Terminal() deve ser incluída na função Work_scr() imediatamente após a função Novator_scr().

O script tem mais uma função auxiliar à sua disposição: Mess_graf_scr() que é destinada a exibir mensagens na janela do indicador.





int Mess_graf_scr( int Mess_Number) { if (Mess_Number== 0 ) { if (Time_Mess> 0 && GetTickCount ()-Time_Mess> 15000 ) { ObjectSet (Name_Graf_Text[ 1 ], OBJPROP_COLOR ,Gray); ObjectSet (Name_Graf_Text[ 2 ], OBJPROP_COLOR ,Gray); Time_Mess= 0 ; Redraw= 1 ; } return ; } Time_Mess= GetTickCount (); Por_Nom_Mess_Graf++; Stroka_2= 0 ; if (Mess_Number> 1000 ) { Mess_Number=Mess_Number/ 1000 ; Stroka_2= 1 ; } switch (Mess_Number) { case 1 : Graf_Text = "All necessary components installed." ; Color_GT = LawnGreen; break ; case 2 : Graf_Text = " " ; break ; case 3 : Graf_Text = "Expert Advisors enabled." ; Color_GT = LawnGreen; break ; case 4 : Graf_Text = "Expert Advisors disabled." ; Color_GT = Tomato; break ; case 5 : Graf_Text = "Expert Advisor settings have been updated." ; Color_GT = White; break ; default : Graf_Text = "Line default " + DoubleToStr ( Mess_Number, 0 ); Color_GT = Tomato; break ; } ObjectDelete (Name_Graf_Text[ 30 ]); int Kol_strok=Por_Nom_Mess_Graf; if (Kol_strok> 30 ) Kol_strok= 30 ; for ( int lok=Kol_strok;lok>= 2 ;lok--) { Name_Graf_Text[lok]=Name_Graf_Text[lok- 1 ]; ObjectSet (Name_Graf_Text[lok], OBJPROP_YDISTANCE , 2 + 14 *(lok- 1 )); if (lok== 3 || lok== 4 || (lok== 2 && Stroka_2== 0 )) ObjectSet (Name_Graf_Text[lok], OBJPROP_COLOR ,Gray); } Graf_Text_Number= DoubleToStr ( Por_Nom_Mess_Graf, 0 ); Name_Graf_Text[ 1 ] = MyGrafic + Mess_Graf + Graf_Text_Number; Win_ind= WindowFind ( "Indicator" ); ObjectCreate ( Name_Graf_Text[ 1 ], OBJ_LABEL , Win_ind, 0 , 0 ); ObjectSet ( Name_Graf_Text[ 1 ], OBJPROP_CORNER , 3 ); ObjectSet ( Name_Graf_Text[ 1 ], OBJPROP_XDISTANCE , 450 ); ObjectSet ( Name_Graf_Text[ 1 ], OBJPROP_YDISTANCE , 2 ); ObjectSetText (Name_Graf_Text[ 1 ],Graf_Text, 10 , "Courier New" , Color_GT); Redraw= 1 ; return ; }

Não é necessário considerar essa função em maiores detalhes. Nós podemos apenas mencionar alguns dos seus recursos especiais.

1. Todas as mensagens são exibidas através de representações gráficas.

2. O parâmetro formal a ser passado à função corresponde ao número da mensagem.

3. Caso o valor do parâmetro passado esteja entre 1 e 999, a linha de texto anterior na janela do indicador perderá a sua cor. Caso esse valor exceder 1000, a mensagem será exibida, sendo que o seu número é igual ao valor passado dividido por mil. Neste último caso, a linha anterior não perderá a sua cor.

4. Ao fim de quinze segundos após a última mensagem, todas as linhas perderão as suas cores.

5. Mantendo a possibilidade de descolorir linhas, a função deve ser ativada de tempos em tempos. Então há uma chamada ao fim da função Work_scr():





Mess_graf_scr( 0 );



No artigo chamado Expert Advisor gráfico: AutoGraf, um conjunto de programa em funcionamento real é representado, sendo que nós usamos uma função semelhante contendo mais de 250 mensagens variadas. Você pode consultar este exemplo para usar todas ou algumas daquelas mensagens nas suas transações.



Para que a nossa apresentação esteja completa, vamos considerar também o indicador, ainda que o seu código seja bastante simples.





#include <stdlib.mqh> #include <stderror.mqh> #include <WinUser32.mqh> #include <Peremen_ind.mq4> #include <Metsenat_ind.mq4> #include <Del_GV_ind.mq4> #include <Component_ind.mq4> #include <Component_uni.mq4> #property indicator_separate_window int init() { Metsenat_ind(); return ; } int start() { if (Component_ind()== 0 ) return ; return ; } int deinit() { Del_GV_ind(); return ; }



Apenas um recurso crítico de um indicador deve ser destacado aqui: O indicador é exibido em uma janela separada:





#property indicator_separate_window

Os conteúdos das funções Metsenat_ind() e Del_GV_ind() são semelhantes àqueles das funções consideradas previamente em relação ao Expert Advisor e ao script.

O conteúdo da função Component_ind() também é pouco sofisticado:





int Component_ind() { if ( GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)== 1 && GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)== 1 ) { if ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)!= 1 ) GlobalVariableSet (GV_Ind_Yes, 1 ); return ( 1 ); } if ( GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)!= 1 && GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)!= 1 ) { Graf_Text = "Components Expert and Script are not installed." ; Component_uni(); } return ( 0 ); }

Como podemos ver a partir do código, a função

Component_ind() apresenta uma mensagem apenas caso dois outros componentes não tiverem sido carregados - tanto o script quanto o Expert Advisor. Caso apenas um dos programas estiver indisponível, nenhuma ação será tomada. Isso presume que, caso eles estejam disponíveis na janela do símbolo, estes programas monitoram a composição do conjunto do programa e informam os resultados ao usuário.

Caso seja necessário, a propriedade principal do indicador, o desenho, também pode ser usada. Em termos do conjunto do programa, essa propriedade não é necessária, mas ela pode ser usada em transações reais, por exemplo, para dividir a subjanela em zonas.



4. Uso prático

A ordem de anexação dos componentes da aplicação à janela do símbolo não é importante. Contudo, recomenda-se anexar o indicador em primeiro lugar, pois isso nos permite ler os comentários logo após a anexação.

Portanto, deve-se fazer o seguinte para demonstrar o funcionamento da aplicação.

1. Anexar o indicador à janela do símbolo. Esta mensagem será exibida na janela do indicador imediatamente:





Os componentes Expert e Script não estão instalados

A aplicação não está em funcionamento.



2. Anexar o Expert Advisor à janela do símbolo. A função Component_exp() será acionada, e a seguinte mensagem irá aparecer na janela do indicador:





O Script não está instalado

A aplicação não está em funcionamento.

3. Anexar o script à janela do símbolo. Este evento será processado na função Component_scr() do script e exibido na janela do indicador:







Todos os componentes necessários estão instalados.

Expert Advisors habilitados.



Caso os Expert Advisors estivessem desabilitados, a mensagem seria a seguinte:





Todos os componentes necessários estão instalados.

Expert Advisors desabilitados.



4. Você pode pressionar o botão do EA várias vezes e verificar se essa sequência de eventos é processada pela aplicação imediatamente e exibida nas linhas de mensagem:





Expert Advisors desabilitados.

Expert Advisors habilitados.

Expert Advisors desabilitados.

Expert Advisors habilitados.

Expert Advisors desabilitados.



Note, por favor, que devido ao uso do script com o código básico em ciclo no conjunto do programa, a resposta do programa aos controles do usuário não é realizada ao longo de múltiplos ticks, mas imediatamente.

Por exemplo, nós colocamos, na função Work_scr(), a exibição dependente de ticks de uma variável das configurações do EA usando a função Alert().





Vamos considerar este recurso. A função Work_scr() é uma parte do script. O ciclo básico do script tem tempo para realizar centenas de revoluções entre os ticks enquanto a mensagem é apresentada pela função Alert() ao longo de múltiplos ticks.

5. Abra a barra de ferramentas de configuração do EA e substitua o valor AAA por 3. O script irá monitorar este evento e apresentar uma mensagem na janela do indicador:





Expert Advisors habilitados.

Expert Advisors desabilitados.

Expert Advisors habilitados.

Expert Advisors desabilitados.

As configurações do EA foram atualizadas.

A janela da função Alert() irá exibir o novo valor da variável AAA de acordo com os ticks:



















6. Agora você pode carregar ou descarregar quaisquer componentes em qualquer sequência, brincar com o botão do EA, alterar o valor de variáveis ajustáveis, e formar a sua própria opinião a respeito da qualidade do conjunto do programa.

Conclusão

A principal vantagem alcançada através do uso da tecnologia descrita é o fato de que o script não para de funcionar, não importando se os eventos se dão ou não no seu ambiente. O script irá parar de funcionar caso ele perceba que um ou ambos os outros componentes (indicador, Expert Advisor) não estão disponíveis.

O princípio descrito de se criar um conjunto de programa é, de forma levemente modificada, usado na aplicação em funcionamento real AutoGraf que foi descrita no artigo chamado Expert Advisor gráfico: AutoGraf.



SK. Dnepropetrovsk. 2006