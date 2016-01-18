Wie die Testergebnisse des Experten selbstständig bewerten
Zunächst ein paar Worte über Testverfahren. Vor dem Test-Start lädt das Test-Untersystem den Experten, stellt seine Parameter, die zuvor vom Benutzer bestimmt wurden und ruft die Funktion init() auf. Dann "bearbeitet" der Tester der erzeugten Reihenfolge und jedes mal ruft die Funktion start() auf. Wenn die Test-Reihenfolge beendet ist, ruft der Tester die Funktion deinit() auf. Dabei steht im Experten die ganze Handelshistorie zur Verfügung, die während dem Testlaufe zusammengefasst wurde. Der Experte kann in diesem Moment analysiert werden.
Die folgende Funktion CalculateSummary liefert die Testergebnisse - eigentlich die Daten, die im Standard-Bericht des Strategy Testers angegeben wurden.
void CalculateSummary(double initial_deposit) { int sequence=0, profitseqs=0, lossseqs=0; double sequential=0.0, prevprofit=EMPTY_VALUE, drawdownpercent, drawdown; double maxpeak=initial_deposit, minpeak=initial_deposit, balance=initial_deposit; int trades_total=HistoryTotal(); //---- initialize summaries InitializeSummaries(initial_deposit); //---- for(int i=0; i<trades_total; i++) { if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue; int type=OrderType(); //---- initial balance not considered if(i==0 && type==OP_BALANCE) continue; //---- calculate profit double profit=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); balance+=profit; //---- drawdown check if(maxpeak<balance) { drawdown=maxpeak-minpeak; if(maxpeak!=0.0) { drawdownpercent=drawdown/maxpeak*100.0; if(RelDrawdownPercent<drawdownpercent) { RelDrawdownPercent=drawdownpercent; RelDrawdown=drawdown; } } if(MaxDrawdown<drawdown) { MaxDrawdown=drawdown; if(maxpeak!=0.0) MaxDrawdownPercent=MaxDrawdown/maxpeak*100.0; else MaxDrawdownPercent=100.0; } maxpeak=balance; minpeak=balance; } if(minpeak>balance) minpeak=balance; if(MaxLoss>balance) MaxLoss=balance; //---- market orders only if(type!=OP_BUY && type!=OP_SELL) continue; SummaryProfit+=profit; SummaryTrades++; if(type==OP_BUY) LongTrades++; else ShortTrades++; //---- loss trades if(profit<0) { LossTrades++; GrossLoss+=profit; if(MinProfit>profit) MinProfit=profit; //---- fortune changed if(prevprofit!=EMPTY_VALUE && prevprofit>=0) { if(ConProfitTrades1<sequence || (ConProfitTrades1==sequence && ConProfit2<sequential)) { ConProfitTrades1=sequence; ConProfit1=sequential; } if(ConProfit2<sequential || (ConProfit2==sequential && ConProfitTrades1<sequence)) { ConProfit2=sequential; ConProfitTrades2=sequence; } profitseqs++; AvgConWinners+=sequence; sequence=0; sequential=0.0; } } //---- profit trades (profit>=0) else { ProfitTrades++; if(type==OP_BUY) WinLongTrades++; if(type==OP_SELL) WinShortTrades++; GrossProfit+=profit; if(MaxProfit<profit) MaxProfit=profit; //---- fortune changed if(prevprofit!=EMPTY_VALUE && prevprofit<0) { if(ConLossTrades1<sequence || (ConLossTrades1==sequence && ConLoss2>sequential)) { ConLossTrades1=sequence; ConLoss1=sequential; } if(ConLoss2>sequential || (ConLoss2==sequential && ConLossTrades1<sequence)) { ConLoss2=sequential; ConLossTrades2=sequence; } lossseqs++; AvgConLosers+=sequence; sequence=0; sequential=0.0; } } sequence++; sequential+=profit; //---- prevprofit=profit; } //---- final drawdown check drawdown=maxpeak-minpeak; if(maxpeak!=0.0) { drawdownpercent=drawdown/maxpeak*100.0; if(RelDrawdownPercent<drawdownpercent) { RelDrawdownPercent=drawdownpercent; RelDrawdown=drawdown; } } if(MaxDrawdown<drawdown) { MaxDrawdown=drawdown; if(maxpeak!=0) MaxDrawdownPercent=MaxDrawdown/maxpeak*100.0; else MaxDrawdownPercent=100.0; } //---- consider last trade if(prevprofit!=EMPTY_VALUE) { profit=prevprofit; if(profit<0) { if(ConLossTrades1<sequence || (ConLossTrades1==sequence && ConLoss2>sequential)) { ConLossTrades1=sequence; ConLoss1=sequential; } if(ConLoss2>sequential || (ConLoss2==sequential && ConLossTrades1<sequence)) { ConLoss2=sequential; ConLossTrades2=sequence; } lossseqs++; AvgConLosers+=sequence; } else { if(ConProfitTrades1<sequence || (ConProfitTrades1==sequence && ConProfit2<sequential)) { ConProfitTrades1=sequence; ConProfit1=sequential; } if(ConProfit2<sequential || (ConProfit2==sequential && ConProfitTrades1<sequence)) { ConProfit2=sequential; ConProfitTrades2=sequence; } profitseqs++; AvgConWinners+=sequence; } } //---- collecting done double dnum, profitkoef=0.0, losskoef=0.0, avgprofit=0.0, avgloss=0.0; //---- average consecutive wins and losses dnum=AvgConWinners; if(profitseqs>0) AvgConWinners=dnum/profitseqs+0.5; dnum=AvgConLosers; if(lossseqs>0) AvgConLosers=dnum/lossseqs+0.5; //---- absolute values if(GrossLoss<0.0) GrossLoss*=-1.0; if(MinProfit<0.0) MinProfit*=-1.0; if(ConLoss1<0.0) ConLoss1*=-1.0; if(ConLoss2<0.0) ConLoss2*=-1.0; //---- profit factor if(GrossLoss>0.0) ProfitFactor=GrossProfit/GrossLoss; //---- expected payoff if(ProfitTrades>0) avgprofit=GrossProfit/ProfitTrades; if(LossTrades>0) avgloss =GrossLoss/LossTrades; if(SummaryTrades>0) { profitkoef=1.0*ProfitTrades/SummaryTrades; losskoef=1.0*LossTrades/SummaryTrades; ExpectedPayoff=profitkoef*avgprofit-losskoef*avgloss; } //---- absolute drawdown AbsoluteDrawdown=initial_deposit-MaxLoss; }
Für die korrekte Berechnung muss man den Wert des ersten Deposits kennen. Dafür muss man in der Funktion init() die Funktion AccountBalance() aufrufen, die den Balance-Wert am Testanfang geben wird.
void init()
{
ExtInitialDeposit=AccountBalance();
}
In der obigen Funktion CalculateSummary, genauso wie in einem Standard-Bericht, wird der Gewinn in der Deposit-Währung berechnet. Und andere Handelsergebnisse, wie beispielsweise der "größte Gewinn im Handel" oder der "maximale aufeinander folgende Verlust", die auf Basis vom Gewinn berechnet werden, werden auch in Geld gemessen. Es ist einfach, zu machen, wenn wir den Gewinn in Punkten berechnen wollen.
... //---- market orders only if(type!=OP_BUY && type!=OP_SELL) continue; //---- calculate profit in points profit=(OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())/MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_POINT); SummaryProfit+=profit; ...
Die Ergebnisse kann man in die Berichtsdatei mit der Funktion WriteReport liefern.
void WriteReport(string report_name) { int handle=FileOpen(report_name,FILE_CSV|FILE_WRITE,'\t'); if(handle<1) return; //---- FileWrite(handle,"Initial deposit ",InitialDeposit); FileWrite(handle,"Total net profit ",SummaryProfit); FileWrite(handle,"Gross profit ",GrossProfit); FileWrite(handle,"Gross loss ",GrossLoss); if(GrossLoss>0.0) FileWrite(handle,"Profit factor ",ProfitFactor); FileWrite(handle,"Expected payoff ",ExpectedPayoff); FileWrite(handle,"Absolute drawdown ",AbsoluteDrawdown); FileWrite(handle,"Maximal drawdown ", MaxDrawdown, StringConcatenate("(",MaxDrawdownPercent,"%)")); FileWrite(handle,"Relative drawdown ", StringConcatenate(RelDrawdownPercent,"%"), StringConcatenate("(",RelDrawdown,")")); FileWrite(handle,"Trades total ",SummaryTrades); if(ShortTrades>0) FileWrite(handle,"Short positions(won %) ", ShortTrades, StringConcatenate("(",100.0*WinShortTrades/ShortTrades,"%)")); if(LongTrades>0) FileWrite(handle,"Long positions(won %) ", LongTrades, StringConcatenate("(",100.0*WinLongTrades/LongTrades,"%)")); if(ProfitTrades>0) FileWrite(handle,"Profit trades (% of total)", ProfitTrades, StringConcatenate("(",100.0*ProfitTrades/SummaryTrades,"%)")); if(LossTrades>0) FileWrite(handle,"Loss trades (% of total) ", LossTrades, StringConcatenate("(",100.0*LossTrades/SummaryTrades,"%)")); FileWrite(handle,"Largest profit trade ",MaxProfit); FileWrite(handle,"Largest loss trade ",-MinProfit); if(ProfitTrades>0) FileWrite(handle,"Average profit trade ",GrossProfit/ProfitTrades); if(LossTrades>0) FileWrite(handle,"Average loss trade ",-GrossLoss/LossTrades); FileWrite(handle,"Average consecutive wins ",AvgConWinners); FileWrite(handle,"Average consecutive losses",AvgConLosers); FileWrite(handle,"Maximum consecutive wins (profit in money)", ConProfitTrades1, StringConcatenate("(",ConProfit1,")")); FileWrite(handle,"Maximum consecutive losses (loss in money)", ConLossTrades1, StringConcatenate("(",-ConLoss1,")")); FileWrite(handle,"Maximal consecutive profit (count of wins)", ConProfit2, StringConcatenate("(",ConProfitTrades2,")")); FileWrite(handle,"Maximal consecutive loss (count of losses)", -ConLoss2, StringConcatenate("(",ConLossTrades2,")")); //---- FileClose(handle); }
Ein Beispiel, wie ein Bericht zusammengefasst werden kann, ist unten angegeben.
void deinit() { if(!IsOptimization()) { if(!IsTesting()) ExtInitialDeposit=CalculateInitialDeposit(); CalculateSummary(ExtInitialDeposit); WriteReport("MACD_Sample_Report.txt"); } }
Sie können im Beispiel sehen, dass die Berichte nicht nur nach einem Test zusammengefasst werden können, sondern auch bei Deinitialisierung des live funktionierenden Expert Advisors generiert werden können. Sie fragen sich vielleicht, wie man die Anzahl des ersten Deposits erfahren kann, wenn die Handelshistory im Terminal nicht ganz, nur teilweise heruntergeladen wird. Die Funktion CalculateInitialDeposit ermöglicht, das Problem zu lösen.
double CalculateInitialDeposit() { double initial_deposit=AccountBalance(); //---- for(int i=HistoryTotal()-1; i>=0; i--) { if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue; int type=OrderType(); //---- initial balance not considered if(i==0 && type==OP_BALANCE) break; if(type==OP_BUY || type==OP_SELL) { //---- calculate profit double profit=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); //---- and decrease balance initial_deposit-=profit; } if(type==OP_BALANCE || type==OP_CREDIT) initial_deposit-=OrderProfit(); } //---- return(initial_deposit); }
Eben nach dieser Art werden die Berichte im MetaTrader 4 generiert.
Man kann die Daten, die man selbständig erhalten hat, vergleichen.
Initial deposit 10000 Total net profit -13.16 Gross profit 20363.32 Gross loss 20376.48 Profit factor 0.99935416 Expected payoff -0.01602923 Absolute drawdown 404.28 Maximal drawdown 1306.36 (11.5677%) Relative drawdown 11.5966% (1289.78) Trades total 821 Short positions(won %) 419 (24.821%) Long positions(won %) 402 (31.592%) Profit trades (% of total) 231 (28.1364%) Loss trades (% of total) 590 (71.8636%) Largest profit trade 678.08 Largest loss trade -250 Average profit trade 88.15290043 Average loss trade -34.53640678 Average consecutive wins 1 Average consecutive losses 4 Maximum consecutive wins (profit in money) 4 (355.58) Maximum consecutive losses (loss in money) 15 (-314.74) Maximal consecutive profit (count of wins) 679.4 (2) Maximal consecutive loss (count of losses) -617.16 (8)
Im Anhang zum Artikel gibt es die Datei SummaryReport.mq4, die empfehlen wir im Verzeichnis experts\include hinzuzufügen und sie mit Hilfe vom Verzeichnis #include zu verbinden.
#include <SummaryReport.mq4> double ExtInitialDeposit;
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/1403
