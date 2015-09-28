Expert Advisor MetaTrader 4 para Intercâmbio de Informações com o Mundo Exterior

Introdução

Aqui é uma ferramenta de software que fornece Expert Advisors MetaTrader 4 com a possibilidade da criação de servidor e clientes ao mesmo tempo. Os clientes podem estabelecer conexões tanto para seus próprios servidores como para quaisquer outros tipos de servidores que fornecem conexões de protocolo peer-to-peer. A ferramenta de software oferecido consiste de dois componentes:

NetEventsProc.exe - É um processo do Windows que funciona em modo de fundo (sem console) e execuçõess (paradas), quando necessários pelo segundo componente, NetEventsProcDLL.dll. Pela solicitação de aplicativos, ele pode criar para servidor e clientes ao mesmo tempo: tanto para seus próprios servidores como para quaisquer outros tipos de servidores que fornecem conexões de protocolo peer-to-peer. Por exemplo, você pode criar clientes que trocam informações com websites. Claro, se você pode suportar o protocolo HTTP.

NetEventsProcDLL.dll - É a interface entre o aplicativo que necessita dos serviços do processo NetEventsProc.exe e o processo NetEventsProc.exe em si. Graças à interface de DLL, quaisquer programas escritos em qualquer linguagem de programação pode usar essa ferramenta de software para a troca de informações nos dois sentidos. O Expert Advisor MetaTrader 4 é apenas um exemplo do possível uso desta ferramenta de software.

Este artigo está estruturado da seguinte forma:

Iniciação Rápida : o uso prático da ferramenta de software oferecida é demonstrada primeiramente de forma simples, em seguida com exemplos mais complexos.

Especificação da Interface DLL : descrição detalhada das funções DLL e serviços fornecidos pelo processo NetEventsProc.exe ao abordar estas funções a partir de aplicativos.

Implementaçao do Projeto: Os detalhes desta implementação do projeto são esclarecidas quando possível.

O arquivo anexado NetServerClient.zip contém dois projetos Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate: NetEventsProc - para construir NetEventsProc.exe; e NetEventsProcDLL - para construir NetEventsProcDLL.dll. Os códigos-fonte são comentados em detalhes. Você pode olhar para os detalhes da implementação e personalizar os projetos com suas necessidades específicas, se quiser.

NetEventsProc.exe implementa o servidor e os clientes usando soquetes assíncronos. Para comutar soquetes ao modo assíncrono, um dos possíveis métodos de operar no modo assíncrono é usado: soquetes de ligação aos eventos de rede WSAEventSelect (h_Socket, h_Event, FD_ALL_EVENTS).

Este projeto baseia-se no trabalho fundamental de um grande mestre, Elmue.





1. Iniciação Rápida

1.1. O arquivo exe.zip

Extrair este arquivo. Você vai encontrar os seguintes componentes:

NetEventsProcDLL.dll - Coloque na pasta "C:\Windows\System32\".

NetEventsProc.exe - crie a pasta "C:\NetEventsProc\" e coloque este componente nesta pasta. NetEventsProcDLL.dll irá procurar o módulo NetEventsProc.exe exatamente nesta pasta!

Os seguintes componentes deste arquivo proporcionam mecanismos para importar funções DLL a partir do arquivo NetEventsProcDLL.dll para aplicativos:

ImportNetEventsProcDLL.mqh - Protótipos das funções importadas para o Expert Advisor MetaTrader 4 a partir do NetEventsProcDLL.dll. Coloque esse arquivo na pasta de dados do terminal - "MetaTrader 4\experts\include\".

cNetEventsProcDLL.h - definição da classe C++ que contém todos os protótipos das funções DLL a partir do NetEventsProcDLL.dll. Incluindo essa classe no programa C++ permite importar todas as funções DLL a partir do NetEventsProcDLL.dll. Para os programas escritos em outras linguagens de programação, você deve ou importar cada função separadamente ou reescrever a definição desta classe, respectivamente.

NetEventsProcDLL.lib - módulo incluídos em programas que importam funções DLL a partir do NetEventsProcDLL.dll no modo de ligação dinâmica em tempo de carga (compilar com: /EHsc/link NetEventsProcDLL.lib).

Isto, na verdade, conclui o processo de configuração. Agora você pode escrever o Expert Advisors MetaTrader 4 e aplicativos em qualquer linguagem de programação usando funções DLL para a criação de servidor e clientes.

A fim de não divagar, damos os códigos-fonte dos arquivos ImportNetEventsProcDLL.mqh e cNetEventsProcDLL.h aqui mesmo. O arquivo de cabeçalho ImportNetEventsProcDLL.mqh contém protótipos das funções DLL importadas do programa NetEventsProcDLL.dll e duas funções de serviços adicionais:

string GetErrMsg( int s32_Error); string FormatIP( int IP);

A função GetErrMsg converte para texto os códigos de retorno da funções DLL. A função FormatIP converte a representação binária do endereço IP para o formato de texto padrão como "93.127.110.161". Você deve colocar o arquivo ImportNetEventsProcDLL.mqh na pasta de dados terminal - "MetaTrader 4\experts\include\".

Aqui está o código fonte do ImportNetEventsProcDLL.mqh (somente uma parte do arquivo é fornecida, correspondendo diretamente à definição dos protótipos de funções DLL importadas):

#import "NetEventsProcDLL.dll" int ConnectTo( string ps8_ServerIP, int s32_Port, int & h_Client[]); int ConnectClose( int h_Client); int ServerOpen( int s32_Port); int GetAllConnections( int & ph_Client[], int & ps32_ClientIP[], int & ps32_ClientCount[]); int DisconnectClient( int h_Client); int ServerClose(); int SendToInt ( int h_Client, int & ps32_SendBuf[], int s32_SendBufLen); int SendToDouble( int h_Client, double & pd_SendBuf[], int s32_SendBufLen); int SendToString( int h_Client, string ps8_SendBuf, int s32_SendBufLen); int ReadFromInt ( int h_Client, int & ps32_ReadBuf[], int s32_ReadBufLen, int & ps32_ReadLen[]); int ReadFromDouble( int h_Client, double & pd_ReadBuf[], int s32_ReadBufLen, int & ps32_ReadLen[]); int ReadFromString( int h_Client, string ps8_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int & ps32_ReadLen[]); #import ... ... ... string GetErrMsg( int s32_Error) { ... .. } string FormatIP( int IP) { ... ... ... }

O arquivo cNetEventsProcDLL.h tem definição de classe C++ com todas as funções DLL importadas do arquivo NetEventsProcDLL.dll. Aqui está o código fonte desse arquivo:

#pragma once #define EXPFUNC __declspec(dllexport) class cNetEventsProcDLL { public : static BOOL MessageDLL_PROCESS_ATTACH( void ); static BOOL MessageDLL_PROCESS_DETACH( void ); static EXPFUNC int __stdcall ConnectTo( char * ps8_ServerIP, int s32_Port, int * ph_Client); static EXPFUNC int __stdcall ConnectClose( int h_Client); static EXPFUNC int __stdcall ServerOpen( int s32_Port); static EXPFUNC int __stdcall GetAllConnections( int * ph_Client, int * ps32_ClientIP, int * ps32_ClientCount); static EXPFUNC int __stdcall DisconnectClient(SOCKET h_Client); static EXPFUNC int __stdcall ServerClose(); static EXPFUNC int __stdcall SendToInt(SOCKET h_Client, int * ps32_SendBuf, int s32_SendBufLen); static EXPFUNC int __stdcall SendToDouble(SOCKET h_Client, double * pd_SendBuf, int s32_SendBufLen); static EXPFUNC int __stdcall SendToString(SOCKET h_Client, char * ps8_SendBuf, int s32_SendBufLen); static EXPFUNC int __stdcall ReadFromInt(SOCKET h_Client, int * ps32_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int * ps32_ReadLen); static EXPFUNC int __stdcall ReadFromDouble(SOCKET h_Client, double * pd_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int * ps32_ReadLen); static EXPFUNC int __stdcall ReadFromString(SOCKET h_Client, char * ps8_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int * ps32_ReadLen); protegido : static DWORD SendTo(SOCKET h_Client, char * ps8_SendBuf, INT s32_SendBufLen); static DWORD ReadFrom(SOCKET h_Client, char * ps8_ReadBuf, INT s32_ReadBufLen, INT& s32_ReadLen); };





1.2. O arquivo FastStart.zip

Este arquivo contém os códigos-fonte de todos os programas usados em exemplos de demonstração. Programas em C++ são representados como projetos do Microsoft Visual Studio 2010: Client e EchoServer. Os códigos-fonte de programas MQL4 também estão presentes neste arquivo juntamente com o arquivo ImportNetEventsProcDLL.mqh, usado para importar funções DLL aos programas MQL4. Coloque esse arquivo na pasta "MetaTrader 4\experts\include\".

Em uma discussão mais aprofundada, os códigos-fonte de todos esses programas estão listados no texto. Vamos considerar 3 exemplos que demonstram o trabalho com todas as funções DLL nas linguagens de programação MQL4 e C++ :

Seção 1.2.1. demonstra a troca de informações entre o Expert Advisor МetaТrader 4 -servidor e cliente C++.

Seção 1.2.2. demonstra a troca de informações entre Servidor C++ e Expert Advisor МetaТrader 4 -cliente.

Seção 1.2.3. demonstra a troca de informações entre Expert Advisors MetaTrader 4. Um desses EAs atua como um servidor que fornece a outros Expert Advisors МetaТrader 4 - indicadores (os Expert Advisors-clientes) com os valores do indicador. Em outras palavras, temos implementado a distribuição dos valores de um indicador "seguro" aos clientes.





1.2.1. Expert Advisor МetaТrader 4-servidor & C++ programa-cliente

Considere esta tarefa tradicional de troca de informações entre Expert Advisor МetaТrader 4 e o programa C++:

EchoServer.mq4 - Expert Advisor que funciona como um servidor echo.

Client.cpp - Programa C++ que atua como um cliente para este Expert Advisor-servidor.

Cliente C++ lê as mensagens inseridas pelo usuário no console e as envia ao Expert Advisor. O Expert Advisor recebe essas mensagens, as exibe na janela do terminal e as envia de volta ao destinatário. As imagens abaixo ilustram esta ideia:





Aqui está o código fonte do Expert Advisor MetaTrader 4. EchoServer.mq4 que atua como um servidor echo:

#property copyright "Copyright © 2012, https://www.mql4.com/ ru/users/more" #property link "https://www.mql4.com/ ru/users/more" #include <ImportNetEventsProcDLL.mqh> int s32_Error; int i; int s32_Port = 2000 ; bool b_ServerOpened = false ; int ph_Client [ 62 ]; int ps32_ClientIP [ 62 ]; int ps32_ClientCount[ 1 ]; string ps8_Buf = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789" ; int s32_BufLen; int ps32_ReadLen[ 1 ]; int init() { s32_BufLen = StringLen (ps8_Buf); if (!b_ServerOpened) { s32_Error = ServerOpen(s32_Port); Print ( "ServerOpen() return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); if (s32_Error == OK) { b_ServerOpened = true ; Print ( "Server is Opened and Waiting fo Client connection requests..." ); } } return ( 0 ); } int deinit() { if (b_ServerOpened) { s32_Error = ServerClose(); Print ( "ServerClose() return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); if (s32_Error == OK) b_ServerOpened = false ; } return ( 0 ); } int start() { if (!b_ServerOpened) return ( 0 ); s32_Error = GetAllConnections(ph_Client, ps32_ClientIP, ps32_ClientCount); if (s32_Error != 0 ) { Print ( "GetAllConnections(...) return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); return ( 1 ); } Print ( "ClientCount = " , ps32_ClientCount[ 0 ]); for (i = 0 ; i<ps32_ClientCount[ 0 ]; i++) { Print ( "h_Client = " , ph_Client[i], " Client IP = " , FormatIP(ps32_ClientIP[i])); s32_Error = ReadFromString(ph_Client[i], ps8_Buf, s32_BufLen, ps32_ReadLen); Print ( "ReadFromString(" ,ph_Client[i], ",...) return is: " , GetErrMsg(s32_Error)); if (s32_Error == 0 ) { Print ( "ReadFromString(" ,ph_Client[i], ",...) ps32_ReadLen = " ,ps32_ReadLen[ 0 ]); if (ps32_ReadLen[ 0 ] > 0 ) { Print ( "ReadFromString(" ,ph_Client[i], ",...) Read data is: " , StringSubstr (ps8_Buf, 0 ,ps32_ReadLen[ 0 ])); s32_Error = SendToString(ph_Client[i], ps8_Buf, StringLen ( StringSubstr (ps8_Buf, 0 ,ps32_ReadLen[ 0 ]))); Print ( "SendToString(" , ph_Client[i], ",...) return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); } } } return ( 0 ); }

E aqui está o código fonte do Client.cpp - programa C++ que age como um cliente ao Expert Advisor-servidor:

#include <winsock2.h> #pragma comment(lib, "ws2_32" ) #include <iostream> #pragma comment(lib, "NetEventsProcDLL") // NetEventsProcDLL.lib placed in ...\FastStart\Client\ #include "cNetEventsProcDLL.h" DWORD GetLocalIPs( char s8_IpList[][ 20 ], int &s32_IpCount); #define SERVER_IP "192.168.1.5" #define PORT 2000 int main() { char s8_IpList[ 10 ][ 20 ]; int s32_IpCount; DWORD u32_Err = GetLocalIPs(s8_IpList, s32_IpCount); if (u32_Err) { printf ( "Get local IP's error !, no local IP means no network available..." ); return 1 ; } printf ( "

Local IP's list:

" ); for ( int i = 0 ; i<s32_IpCount; i++) printf ( "

%s

" ,s8_IpList[i]); char s8_ServerIP[] = SERVER_IP; int s32_Port = PORT; int ph_Client[ 1 ]; int h_Client; DWORD u32_Error = cNetEventsProcDLL::ConnectTo(SERVER_IP, PORT, ph_Client); if (u32_Error) { printf ( "

ConnectTo(...) failed with error: %d

" , u32_Error); return 1 ; } else printf ( "

ConnectTo(...) OK, ph_Client[0] = : %d

" , ph_Client[ 0 ]); h_Client = ph_Client[ 0 ]; char ps8_SendData[ 200 ]; int s32_SendDataLen;; char ps8_ReadBuf[ 1025 ]; DWORD s32_ReadBufLen = 1025 ; int ps32_ReadLen[ 1 ]; while ( true ) { std::cout << "

Digite algo para enviar ao servidor ou Sair 'q':

" << std::endl; std::cin.getline(ps8_SendData, 200 ); s32_SendDataLen = strlen(ps8_SendData); OemToCharBuff(ps8_SendData, ps8_SendData, s32_SendDataLen); if (ps8_SendData[ 0 ] == 'q' ) { u32_Error = cNetEventsProcDLL::ConnectClose(h_Client); if (u32_Error) { printf ( "

ConnectClose(...) failed with error: %d

" , u32_Error); break ; } else { printf ( "

ConnectClose(...) OK.

" ); break ; } } u32_Error = cNetEventsProcDLL::SendToString(h_Client, ps8_SendData, s32_SendDataLen); switch (u32_Error) { case 0 : printf ( "

SendTo(...) OK" ); printf ( "

SendTo(%d...) sent %d bytes

" , h_Client, s32_SendDataLen); CharToOemBuff(ps8_SendData, ps8_SendData, s32_SendDataLen); printf ( "

SendTo(%d...) Sent Data: %s

" ,h_Client, ps8_SendData); printf ( "Waiting now for Echo...." ); break ; case ERROR_INVALID_PARAMETER: printf ( "

SendTo(%d...) return is: ERROR_INVALID_PARAMETER(%d)

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

ERROR_INVALID_PARAMETER -> One of this parms or more: h_Client, ps8_SendData, u32_SendDataLen is invalid...

" ); break ; case WSAEWOULDBLOCK: printf ( "

SendTo(%d...) return is: WSAEWOULDBLOCK(%d)

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

WSAEWOULDBLOCK -> The data will be send after the next FD_WRITE event, do nouthing

" ); break ; case WSA_IO_PENDING: printf ( "

SendTo(%d...) return is: WSA_IO_PENDING(%d)

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

WSA_IO_PENDING -> Error: A previous Send operation is still pending. This data will not be sent, try latter

" ); break ; default : printf ( "

SendTo(%d...)failed with severe error: %d

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

Connection was closed !

" ); break ; }; if (u32_Error == 0 || u32_Error == WSAEWOULDBLOCK) { int ReadLen = 0 ; while (!ReadLen) { u32_Error = cNetEventsProcDLL::ReadFromString(h_Client, ps8_ReadBuf, s32_ReadBufLen, ps32_ReadLen); if (u32_Error) { printf ( "

ReadFromString(%d...) failed with error: %d

" , h_Client, u32_Error); break ; } ReadLen = ps32_ReadLen[ 0 ]; } if (u32_Error) { printf ( "

ReadFromString(%d...) failed with error: %d

" , h_Client, u32_Error); } else { printf ( "

ReadFromString(%d...) OK, read %d bytes

" , h_Client, ReadLen); } if (ReadLen > 0 ) { CharToOemBuff(ps8_ReadBuf, ps8_ReadBuf, s32_SendDataLen); ps8_ReadBuf[ReadLen] = 0 ; printf ( "

ReadFromString(%d...) Read Data: %s

" , h_Client, ps8_ReadBuf); } } } return 0 ; } DWORD GetLocalIPs( char s8_IpList[][ 20 ], int &s32_IpCount) { WSADATA k_Data; DWORD u32_Error = WSAStartup(MAKEWORD( 2 , 0 ), &k_Data); if (u32_Error) return u32_Error; int ps32_IpList[ 20 ]; char s8_Host[ 500 ]; if (gethostname(s8_Host, sizeof (s8_Host)) == SOCKET_ERROR) return WSAGetLastError(); struct hostent* pk_Host = gethostbyname(s8_Host); if (!pk_Host) return WSAGetLastError(); s32_IpCount = 0 ; for (DWORD i= 0 ; TRUE; i++) { if (!pk_Host->h_addr_list[i]) break ; ps32_IpList[i] = *((DWORD*)pk_Host->h_addr_list[i]); s32_IpCount++; } if (!s32_IpCount) return WSAENETDOWN; for ( int i = 0 ; i<s32_IpCount; i++) { BYTE* pu8_Addr = (BYTE*)&ps32_IpList[i]; sprintf(s8_IpList[i], "%d.%d.%d.%d" ,pu8_Addr[ 0 ], pu8_Addr[ 1 ], pu8_Addr[ 2 ], pu8_Addr[ 3 ]); } return 0 ; }

Para executar este exemplo de demonstração você precisa:

Coloque o arquivo EchoServer.mq4 na pasta de dados terminal e fazer a compilação: "МetaТrader 4\experts\". Abra o projeto Client no Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate e faça a construção do mesmo usando a configuração Release. Se você quiser construir o projeto em outra IDE, não se esqueça de especificar o módulo NetEventsProcDLL.lib como uma entrada adicional ao editor (compilação com: /EHsc/link NetEventsProcDLL.lib). Execute o módulo Client.exe. Você vai ter um erro com o código 10057 e na lista dos IPs locais de seu computador. Corrija o seguinte seqüência de caracteres no código-fonte client.cpp #define SERVER_IP "192.168.1.5" substituindo "192.168.1.5" com a primeira (ou única) IP local e compilar o projeto novamente. Execute o Expert Advisor EchoServer em qualquer gráfico no terminal MetaTrader 4. Se tudo for feito corretamente, a janela de terminal exibirá as seguintes mensagens:"ServerOpen() return is: OK", "Server is Opened and Waiting for Client connection requests..." ( "Retorno do ServerOpen() está: OK", "Servidor esta Aberto e Aguardando solicitação de conexão pelo Cliente..."). Em seguida, em cada tick o Expert Advisor verifica as solicitações da conexão, conecta, lê as mensagens recebidas a partir de cada conexão e envia uma cópia da mensagem de volta ao destinatário. O Expert Advisor exibe todas as informações atuais na janela do terminal. Agora você pode executar o programa Client.exe construído na etapa 3. Você pode executar várias cópias deste programa e ver como o Expert Advisor troca informações com todas as cópias. Se você definir o IP global do computador onde o Expert Advisor-servidor está sendo executado, em vez de seu IP local no passo 3, você pode executar o Client.exe e comunicar com o Expert Advisor em qualquer outro computador, estando ligado à Internet. Não se esqueça de desativar todas as proteções de firewall atuais.





1.2.2. Programa C++-servidor & Expert Advisor MetaTrader 4-cliente

Considere esta tarefa tradicional de troca de informações entre Expert Advisor МetaТrader 4 e o programa C++:

EchoServer.cpp - Programa C++ atua como um servidor echo.

Client.mq4 - Expert Advisor atua como um cliente para este servidor C++.

O Expert Advisor-cliente lê cotações do símbolo sobre o qual ele está sendo executado e envia estas cotações ao servidor do C++. Servidor C++ retorna de volta a cotação ao destinatário, este recebe e exibe a cotação na janela do terminal. As imagens abaixo ilustram esta ideia:





Aqui está o código fonte do Expert Advisor МetaТrader 4, Client.mq4, que atua como um cliente:

#property copyright "Copyright © 2012, https://www.mql4.com/ ru/users/more" #property link "https://www.mql4.com/ ru/users/more" #include <ImportNetEventsProcDLL.mqh> int s32_Error; int i; string ps8_ServerIP = "192.168.1.5" ; int s32_Port = 2000 ; int ph_Client[ 1 ]; bool b_ConnectTo = false ; double pd_Buf[ 1 ]; int s32_BufLen = 1 ; int ps32_ReadLen[ 1 ]; int init() { if (!b_ConnectTo) { s32_Error = ConnectTo(ps8_ServerIP, s32_Port, ph_Client); Print ( "ConnectTo(...) return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); Print ( "ConnectTo(...) handle is: " ,ph_Client[ 0 ]); if (s32_Error == OK) { b_ConnectTo = true ; Print ( "Client now is ConnectTo the Server: " ,ps8_ServerIP); } } return ( 0 ); } int deinit() { if (b_ConnectTo) { s32_Error = ConnectClose(ph_Client[ 0 ]); Print ( "ConnectClose(...) return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); if (s32_Error == OK) b_ConnectTo = false ; } return ( 0 ); } int start() { if (!b_ConnectTo) return ( 0 ); RefreshRates(); double pd_Value[ 1 ]; pd_Value[ 0 ] = NormalizeDouble (Bid, Digits ); s32_Error = SendToDouble(ph_Client[ 0 ], pd_Value, s32_BufLen); if (s32_Error != 0 ) { Print ( "SendToDouble(" ,ph_Client[ 0 ], "...) return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); return ( 1 ); } else Print ( "SendToDouble(" ,ph_Client[ 0 ], "...) return is: OK" ); s32_Error = ReadFromDouble(ph_Client[ 0 ], pd_Buf, s32_BufLen, ps32_ReadLen); if (s32_Error != 0 ) { Print ( "ReadFromDouble(" ,ph_Client[ 0 ], "...) return is: " , GetErrMsg(s32_Error)); return ( 1 ); } else Print ( "ReadFromDouble(" ,ph_Client[ 0 ], "...) return is: OK" ); pd_Buf[ 0 ] = NormalizeDouble (pd_Buf[ 0 ], Digits ); if (ps32_ReadLen[ 0 ] > 0 ) Print ( "Read doble value is: " , pd_Buf[ 0 ]); return ( 0 ); }

E aqui está o código fonte do EchoServer.cpp, Programa C++ que atua como um servidor echo para o Expert Advisor-cliente:

#include <winsock2.h> #pragma comment(lib, "NetEventsProcDLL" ) #include <iostream> #include <conio.h> #include "cNetEventsProcDLL.h" BOOL FormatIP(DWORD u32_IP, char * s8_IP); int main() { int s32_Port = 2000 ; DWORD u32_Error = cNetEventsProcDLL::ServerOpen(s32_Port); if (u32_Error) { printf ( "

ServerOpen() failed with error: %d

" , u32_Error); return 1 ; } else printf ( "

ServerOpen() fine, we now are waiting for connections...

" ); DWORD u32_Count = 0 ; DWORD u32_CountOld = 0 ; double pd_Buf[ 1025 ]; DWORD u32_BufLen = 1025 ; int ps32_ReadLen[ 1 ]; pd_Buf[ 0 ] = 0 ; int ph_Client[ 62 ]; int ps32_ClientIP[ 62 ]; int ps32_ClientCount[ 1 ]; while (!kbhit()) { u32_Error = cNetEventsProcDLL::GetAllConnections(ph_Client, ps32_ClientIP, ps32_ClientCount); if (u32_Error) { printf ( "

GetAllConnections(...) failed with error: %d

" , u32_Error); break ; } else u32_Count = ps32_ClientCount[ 0 ]; if (u32_Count != u32_CountOld) { u32_CountOld = u32_Count; printf ( "

Number of connections now = %d

" , u32_Count); printf ( "# h_Connect (peer IP)

" ); for (DWORD i = 0 ; i<u32_Count; i++) { char s8_IP[ 20 ]; sprintf(s8_IP, "%s" , "123456789012345" ); FormatIP(ps32_ClientIP[i], s8_IP); printf ( "%d %d (%s)

" , i, ph_Client[i], s8_IP); } } for (DWORD i = 0 ; i<u32_Count; i++) { u32_Error = cNetEventsProcDLL::ReadFromDouble(ph_Client[i], pd_Buf, u32_BufLen, ps32_ReadLen); if (u32_Error) { printf ( "ReadFromDouble(%d...) failed with error: %d

" , ph_Client[i], u32_Error); } if (ps32_ReadLen[ 0 ]) { printf ( "ReadFromDouble(%d...) read %d double values

" , ph_Client[i], ps32_ReadLen[ 0 ]); printf ( "

ReadFromDouble(%d...) Read Data: %9.5f

" , ph_Client[i], pd_Buf[ 0 ]); } if (ps32_ReadLen[ 0 ]) { u32_Error = cNetEventsProcDLL::SendToDouble(ph_Client[i], pd_Buf, ps32_ReadLen[ 0 ]); if (u32_Error) { printf ( "SendToDouble(%d...) failed with error: %d

" , ph_Client[i], u32_Error); } else { printf ( "SendToDouble(%d...) sent %d double values

" , ph_Client[i], ps32_ReadLen[ 0 ]); printf ( "SendToDouble(%d...) sent Data: %9.5f

" ,ph_Client[i], pd_Buf[ 0 ]); } } } } u32_Error = cNetEventsProcDLL::ServerClose(); if (u32_Error) { printf ( "

ServerClose() failed with error: %d

" , u32_Error); return 1 ; } else printf ( "

ServerClose() fine...

" ); Sleep ( 10000 ); return 0 ; } BOOL FormatIP(DWORD u32_IP, char * s8_IP) { DWORD u32_Len = strlen(s8_IP); if ( u32_Len < 15 ) return FALSE; BYTE* pu8_Addr = (BYTE*)&u32_IP; sprintf(s8_IP, "%d.%d.%d.%d" ,pu8_Addr[ 0 ], pu8_Addr[ 1 ], pu8_Addr[ 2 ], pu8_Addr[ 3 ]); return TRUE; }

Para executar este exemplo de demonstração você precisa:

Coloque o arquivo Client.mq4 na pasta de dados do terminal: "MetaTrader 4\experts\", atribua IP local (obtido no exemplo anterior 1.2.1.) na string string ps8_ServerIP = "192.168.1.5" ; e execute a compilação. Se o servidor C++ será executado em outro computador, então cole aqui o IP global deste computador. Não esqueça de desativar todas as proteções existentes no seu firewall. Abra o projeto Client no Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate e faça a construção do mesmo usando a configuração Release. Se você quiser construir o projeto em outra IDE, não se esqueça de especificar o módulo NetEventsProcDLL.lib como uma entrada adicional ao editor (compilação com: /EHsc/link NetEventsProcDLL.lib). Execute o arquivo EchoServer.exe do Servidor C++. Se tudo for feito corretamente, o console irá exibir a seguinte mensagem: "ServerOpen() fine, we now are waiting for connections....." (ServerOpen() pronto, agora esperando por conexões.....). Ao pressionar qualquer tecla, fechará o servidor e encerrar o programa. Execute o cliente Client.mq4 em qualquer gráfico do terminal МetaТrader 4. Você pode executar o cliente simultaneamente em vários gráficos, ou vários terminais ou computadores diferentes. Observe como trabalha o servidor C++ e os clientes МetaТrader 4. Pressione qualquer tecla no console do servidor C++, então o programa C++ fechará o servidor e encerrará.





1.2.3. Expert Advisor МetaТrader 4-indicador (Expert Advisor-servidor) & Cliente МetaТrader 4-indicador

O Expert Advisor-indicator (Expert Advisor-servidor) fornece os Clientes-indicadores com os valores do indicador. Neste caso, estes são os valores do indicador padrão iEnvelops (...). Este exemplo pode ter um valor prático para a distribuição dos valores do indicador "protegido" a todos os assinantes-clientes.

As imagens abaixo ilustram esta ideia:





Aqui está o código fonte do Expert Advisor МetaТrader 4, ServerSendInd.mq4, atuando como o fornecedor dos valores do indicador iEnvelops(...):

#property copyright "Copyright © 2012, https://www.mql4.com/ ru/users/more" #property link "https://www.mql4.com/ ru/users/more" #include <ImportNetEventsProcDLL.mqh> int s32_Error; int i; int s32_Port = 2000 ; bool b_ServerOpened = false ; int ph_Client [ 62 ]; int ps32_ClientIP [ 62 ]; int ps32_ClientCount[ 1 ]; string ps8_ReadBuf = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789" ; int s32_ReadBufLen; int ps32_ReadLen[ 1 ]; #define BARS_COUNT 200 double pd_SendBuf [BARS_COUNT]; int s32_SendBufLen = BARS_COUNT; int init() { s32_ReadBufLen = StringLen (ps8_ReadBuf); if (!b_ServerOpened) { s32_Error = ServerOpen(s32_Port); Print ( "ServerOpen() return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); if (s32_Error == OK) { b_ServerOpened = true ; Print ( "Server is Opened and Waiting for Clients connection requests..." ); } } return ( 0 ); } int deinit() { if (b_ServerOpened) { s32_Error = ServerClose(); Print ( "ServerClose() return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); if (s32_Error == OK) b_ServerOpened = false ; } return ( 0 ); } int start() { if (!b_ServerOpened) return ( 0 ); s32_Error = GetAllConnections(ph_Client, ps32_ClientIP, ps32_ClientCount); if (s32_Error != 0 ) { Print ( "GetAllConnections(...) failed with error: " ,GetErrMsg(s32_Error)); return ( 1 ); } Print ( "ClientCount = " , ps32_ClientCount[ 0 ]); for (i = 0 ; i<ps32_ClientCount[ 0 ]; i++) { Print ( "h_Client = " , ph_Client[i], " Client IP = " , FormatIP(ps32_ClientIP[i])); s32_Error = ReadFromString(ph_Client[i], ps8_ReadBuf, s32_ReadBufLen, ps32_ReadLen); if (s32_Error != 0 ) { Print ( "ReadFromString(" ,ph_Client[i], ") failed with error: " , GetErrMsg(s32_Error)); continue ; } if (ps32_ReadLen[ 0 ] > 0 ) { string Sym = StringSubstr (ps8_ReadBuf, 0 , 6 ); int TimeFrame = StrToInteger( StringSubstr (ps8_ReadBuf, 6 ,ps32_ReadLen[ 0 ]- 6 )); int k; for (k = 0 ; k<BARS_COUNT/ 2 ; k++) { while ( true ) { double UpperLine_k = iEnvelopes (Sym, TimeFrame, 14 , MODE_SMA , 0 , PRICE_CLOSE , 0.1 , MODE_UPPER, k); if ( GetLastError () != 0 ) continue ; else break ; } while ( true ) { double LowerLine_k = iEnvelopes (Sym, TimeFrame, 14 , MODE_SMA , 0 , PRICE_CLOSE , 0.1 , MODE_LOWER, k); if ( GetLastError () != 0 ) continue ; else break ; } pd_SendBuf[k] = UpperLine_k; pd_SendBuf[k+BARS_COUNT/ 2 ] = LowerLine_k; } s32_Error = SendToDouble(ph_Client[i], pd_SendBuf, s32_SendBufLen); if (s32_Error != 0 ) { Print ( "SendToDouble(" ,ph_Client[i], ") failed with error: " , GetErrMsg(s32_Error)); continue ; } } } return ( 0 ); }

E aqui está o código fonte Cliente-indicador, ClientIndicator.mq4, que recebe os valores do indicador iEnvelops(...) do Expert Advisor ServerSendInd.mq4:

#property copyright "Copyright © 2012, https://www.mql4.com/ en/users/more" #property link "https://www.mql4.com/ ru/users/more" #include <ImportNetEventsProcDLL.mqh> int s32_Error; int i; string ps8_ServerIP = "192.168.1.5" ; int s32_Port = 2000 ; int ph_Client[ 1 ]; bool b_ConnectTo = false ; string ps8_SendBuf = "0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789" ; int s32_SendBufLen; #define BARS_COUNT 200 double pd_ReadBuf [BARS_COUNT]; int s32_ReadBufLen = BARS_COUNT; int ps32_ReadLen[ 1 ]; string Indicator_Name = "Envelopes: " ; #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red double UpperLine[]; double LowerLine[]; int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,UpperLine); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 1 ,LowerLine); s32_SendBufLen = StringLen (ps8_SendBuf); if (!b_ConnectTo) { s32_Error = ConnectTo(ps8_ServerIP, s32_Port, ph_Client); Print ( "ConnectTo(...) return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); Print ( "ConnectTo(...) handle is: " ,ph_Client[ 0 ]); if (s32_Error == OK) { b_ConnectTo = true ; Print ( "Client now is ConnectTo the Server: " ,ps8_ServerIP); } } return ( 0 ); } int deinit() { if (b_ConnectTo) { s32_Error = ConnectClose(ph_Client[ 0 ]); Print ( "ConnectClose(...) return is: " ,GetErrMsg(s32_Error)); if (s32_Error == OK) b_ConnectTo = false ; } return ( 0 ); } int start() { if (!b_ConnectTo) return ( 0 ); string Sym = Symbol (); int TimeFrame = Period (); ps8_SendBuf = Symbol () + DoubleToStr( Period (), 0 ); s32_Error = SendToString(ph_Client[ 0 ], ps8_SendBuf, StringLen (ps8_SendBuf)); if (s32_Error != 0 ) { Print ( "SendToString(" , ph_Client[ 0 ], ",...) failed with error: " ,GetErrMsg(s32_Error)); return ( 1 ); } s32_Error = ReadFromDouble(ph_Client[ 0 ], pd_ReadBuf, s32_ReadBufLen, ps32_ReadLen); if (s32_Error != 0 ) { Print ( "ReadFromDouble(" ,ph_Client[ 0 ], "...) return is: " , GetErrMsg(s32_Error)); return ( 1 ); } if (ps32_ReadLen[ 0 ] == 0 ) return ( 0 ); int Counted_bars = IndicatorCounted(); i = Bars - Counted_bars - 1 ; if (i > BARS_COUNT/ 2 - 1 ) i = BARS_COUNT/ 2 - 1 ; for (i = BARS_COUNT/ 2 - 1 ; i >= 0 ; i--) { UpperLine [i] = pd_ReadBuf[i]; LowerLine [i] = pd_ReadBuf[i+BARS_COUNT/ 2 ]; } return ; }

Para executar este exemplo de demonstração você precisa:

Coloque o arquivo ServerSendInd.mq4 na pasta de dados terminal e faça a compilação: "МetaТrader 4\experts\". Coloque o arquivo ClientIndicator.mq4 na pasta de dados terminal "МetaТrader 4\experts\indicators\" e atribua o IP local (obtido no exemplo 1.2.1.) para a string: string ps8_ServerIP = "192.168.1.5" ; Se o ServerSendInd for executado em outro computador, então cole aqui o IP global deste computador. Não esqueça de desativar todas as proteções existentes no seu firewall. Faça a Compilação. Execute o ServerSendInd. Se tudo for feito corretamente, o console irá exibir a seguinte mensagem: "ServerOpen() fine, we now are waiting for connections....." (ServerOpen() pronto, agora esperando por conexões.....). Em qualquer gráfico do terminal МetaТrader execute o indicador ClientIndicator.mq4. Duas linhas de indicador aparecerão no gráfico. Se você executar o indicador Envelopes padrão no mesmo gráfico, certifique-se de que ambas as linhas do nosso indicador coincidem com as linhas de indicador padrão. Você pode executar o indicador ClientIndicator simultaneamente em vários gráficos, ou vários terminais ou computadores diferentes. Observe como trabalha o servidor ServerSendInd e ClientIndicator. Tente mudar o timeframe de gráfico com o indicador ClientIndicator. O servidor ServerSendInd será criado imediatamente para enviar valores do indicador para este timeframe.





2. Especificação da Interface DLL

Nesta seção iremos descrever em detalhes todas as funções DLL e parâmetros que são necessários para chamá-las. Todas as funções retornam zero em caso de execução bem-sucedida. Caso contrário, as funções retornam códigos de erro API Winsock2. Todas as funções DLL exportadas são dadas na declaração da classe C++, cNetEventsProcDLL.h, portanto iremos fornecer o código-fonte deste arquivo:

#pragma once #define EXPFUNC __declspec(dllexport) class cNetEventsProcDLL { public : static BOOL MessageDLL_PROCESS_ATTACH( void ); static BOOL MessageDLL_PROCESS_DETACH( void ); static EXPFUNC int __stdcall ConnectTo( char *ps8_ServerIP, int s32_Port, int * ph_Client); static EXPFUNC int __stdcall ConnectClose( int h_Client); static EXPFUNC int __stdcall ServerOpen( int s32_Port); static EXPFUNC int __stdcall GetAllConnections( int * ph_Client, int * ps32_ClientIP, int * ps32_ClientCount); static EXPFUNC int __stdcall DisconnectClient(SOCKET h_Client); static EXPFUNC int __stdcall ServerClose(); static EXPFUNC int __stdcall SendToInt(SOCKET h_Client, int *ps32_SendBuf, int s32_SendBufLen); static EXPFUNC int __stdcall SendToDouble(SOCKET h_Client, double * pd_SendBuf, int s32_SendBufLen); static EXPFUNC int __stdcall SendToString(SOCKET h_Client, char * ps8_SendBuf, INT s32_SendBufLen); static EXPFUNC int __stdcall ReadFromInt(SOCKET h_Client, int *ps32_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int *ps32_ReadLen); static EXPFUNC int __stdcall ReadFromDouble(SOCKET h_Client, double *pd_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int *ps32_ReadLen); static EXPFUNC int __stdcall ReadFromString(SOCKET h_Client, char *ps8_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int * ps32_ReadLen); protegido : static DWORD SendTo(SOCKET h_Client, char *ps8_SendBuf,INT s32_SendBufLen); static DWORD ReadFrom(SOCKET h_Client, char *ps8_ReadBuf,INT s32_ReadBufLen,INT &s32_ReadLen); };

Agora vamos considerar todas as funções DLL na ordem que aparecem neste arquivo:

ConnectTo - solicitação ao servidor para criar conexão: static EXPFUNC int __stdcall ConnectTo( char * ps8_ServerIP, int s32_Port, int * ph_Client); Parâmetros da função: char * ps8_ServerIP - endereço IP do servidor que você deseja se conectar (por exemplo, "93.127.110.162"). Se o servidor é local, então especificar o IP, não "127.0.0.1", mas o IP obtido tal como foi descrito no exemplo 1.2.1.

int s32_Port - número da porta que o servidor "escuta para".

int* ph_Client - manipulador de conexão é colocado nessa variável, se a função for completada com sucesso. Este manipulador deve ser usado em todas as operações subsequentes a esta conexão. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: DWORD u32_Error = cNetEventsProcDLL::ConnectTo(SERVER_IP, PORT, ph_Client); if (u32_Error) { printf ( "

ConnectTo(...) failed with error: %d

" , u32_Error); return 1 ; } else printf ( "

ConnectTo(...) OK, ph_Client[0] = : %d

" , ph_Client[ 0 ]); int h_Client = ph_Client[ 0 ]; ConnectClose - solicitação ao servidor para fechar a conexão. static EXPFUNC int __stdcall ConnectClose( int h_Client); Parâmetros da função: int h_Client - manipulador de conexão que deve ser fechado. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: int u32_Error = cNetEventsProcDLL::ConnectClose(h_Client); if (u32_Error) printf ( "

ConnectClose(...) failed with error: %d

" , u32_Error); else printf ( "

ConnectClose(...) OK.

" ); ServerOpen - solicitação para criar o servidor. static EXPFUNC int __stdcall ServerOpen( int s32_Port); Parâmetros da função: int s32_Port - número da porta que o servidor irá "escutar para", esperando as solicitaçoes dos clientes. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: int u32_Error = cNetEventsProcDLL::ServerOpen(s32_Port); if (u32_Error) { printf ( "

ServerOpen() failed with error: %d

" , u32_Error); return 1 ; } else printf ( "

ServerOpen() fine, we now are waiting for connections...

" ); GetAllConnections - solicitação ao servidor para obter informações sobre todas as conexões atuais. static EXPFUNC int __stdcall GetAllConnections( int * ph_Client, int * ps32_ClientIP, int * ps32_ClientCount); Parâmetros da função: int ph_Client[62] - saída do array para que o servidor colocado trate de todas as conexões atuais.

int ps32_ClientIP[62] - saída do array para que o servidor coloque endereços IP de todas as conexões atuais. Para converter esses endereços para o formato padrão, como "92.127.110.161", use a função string FormatIP(int IP) para Expert Advisor МetaТrader 4 ou qualquer função semelhante, fornecida em exemplos de programas C++. O número 62 em tamanho do array é especificado não por coincidência, mas porque designa o limite do número de conexões possíveis (clientes) por um servidor.

int * ps32_ClientCount - servidor coloca o número das conexões atuais para esta variável, isto é, o número de elementos nos arrays acima mencionados. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: int ph_Client[ 62 ]; int ps32_ClientIP[ 62 ]; int ps32_ClientCount[ 1 ]; int u32_Error = cNetEventsProcDLL::GetAllConnections(ph_Client, ps32_ClientIP, ps32_ClientCount); if (u32_Error) { printf ( "

GetAllConnections(...) failed with error: %d

" , u32_Error); } else int u32_Count = ps32_ClientCount[ 0 ]; DisconnectClient - solicitação ao servidor para fechar conexão com um de seus clientes. static EXPFUNC int __stdcall DisconnectClient( int h_Client); Parâmetros da função: int h_Client - manipulador de conexão que deve ser fechado. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: int u32_Error = cNetEventsProcDLL::DisconnectClient(h_Client); if (u32_Error) printf ( "

DisconnectClient(...) failed with error: %d

" , u32_Error); else printf ( "

DisconnectClient(...) OK.

" ); ServerClose - solicitação para fechar o servidor. static EXPFUNC int __stdcall ServerClose(); Ao fechar o servidor, todas as conexões atuais serão fechadas, de modo que cada cliente receberá o código de retorno "no connection" (nenhuma conexão), em resposta para qualquer operação. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: int u32_Error = cNetEventsProcDLL::ServerClose(); if (u32_Error) printf ( "

ServerClose() failed with error: %d

" , u32_Error); else printf ( "

ServerClose() OK.

" ); O próximo grupo de funções corresponde diretamente a troca de dados via a conexão atual. Recebimento de dados para cada conexão corrente é realizado no modo assíncrono, ou seja, sem resposta do destinatário. Todos os dados são enviados e recebidos na forma de unidade independente de troca, ou seja, bloco. Todos os blocos para cada destinatário são acumulados na pilha FIFO. O destinatário pode recuperar esses blocos na pilha a qualquer momento. Cada função de troca opera com um único bloco. Para o envio de dados de operações, é possível que a operação seja bem sucedida, mas o código de retorno seja diferente de zero e pode ter os seguintes valores: WSAEWOULDBLOCK - Operação foi bem sucedida, os dados ainda não foram enviados ao destinatário, mas serão a um tempo adequado. Não são necessárias ações do usuário.

WSA_IO_PENDING - Entrega de dados anterior ainda não está completa, o usuário deve tentar enviar dados posteriormente. Esta é uma situação normal, então considera-se que a função foi executada com sucesso. Qualquer outro código de retorno indica erro do usuário. SendToInt - solicitação para enviar bloco de dados (array tipo int) através da conexão atual. static EXPFUNC int __stdcall SendToInt(SOCKET h_Client, int * ps32_SendBuf, int s32_SendBufLen); Parâmetros da função: SOCKET h_Client - manipulador da conexão atual.

int ps32_SendBuf[s32_SendBufLen] - bloco único (array tipo int) que precisa ser enviado ao cliente.

int s32_SendBufLen - tamanho do array. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: int ps32_SendBuf[ 200 ]; int s32_SendBufLen= 200 ; int u32_Error = cNetEventsProcDLL::SendToInt(h_Client, ps32_SendBuf, s32_SendBufLen); switch (u32_Error) { case 0 : printf ( "

SendTo(...) OK" ); break ; case WSAEWOULDBLOCK: printf ( "

SendTo(%d...) return is: WSAEWOULDBLOCK(%d)

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

WSAEWOULDBLOCK -> The data will be send after the next FD_WRITE event, do nouthing

" ); break ; case WSA_IO_PENDING: printf ( "

SendTo(%d...) return is: WSA_IO_PENDING(%d)

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

WSA_IO_PENDING -> Error: A previous Send operation is still pending. This data will not be sent, try latter

" ); break ; default : printf ( "

SendTo(%d...)failed with severe error: %d

" ,h_Client, u32_Error); break ; }; SendToDouble - solicitação de envio de blocos de dados (array tipo double) através da conexão atual. static EXPFUNC int __stdcall SendToDouble(SOCKET h_Client, double * pd_SendBuf, int s32_SendBufLen); Parâmetros da função: SOCKET h_Client - manipulador da conexão atual.

double pd_SendBuf[s32_SendBufLen] - Bloco único (array tipo double) que necessita ser enviado ao cliente.

int s32_SendBufLen - tamanho do array. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: double pd_SendBuf[ 200 ]; int s32_SendBufLen= 200 ; int u32_Error = cNetEventsProcDLL::SendToDouble(h_Client, pd_SendBuf, s32_SendBufLen); switch (u32_Error) { case 0 : printf ( "

SendTo(...) OK" ); break ; case WSAEWOULDBLOCK: printf ( "

SendTo(%d...) return is: WSAEWOULDBLOCK(%d)

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

WSAEWOULDBLOCK -> The data will be send after the next FD_WRITE event, do nouthing

" ); break ; case WSA_IO_PENDING: printf ( "

SendTo(%d...) return is: WSA_IO_PENDING(%d)

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

WSA_IO_PENDING -> Error: A previous Send operation is still pending. This data will not be sent, try latter

" ); break ; default : printf ( "

SendTo(%d...)failed with severe error: %d

" ,h_Client, u32_Error); break ; }; SendToString - solicitação para enviar bloco de dados (array tipo char) através da conexão atual. static EXPFUNC int __stdcall SendToString(SOCKET h_Client, char * ps8_SendBuf, int s32_SendBufLen); Parâmetros da função: SOCKET h_Client - manipulador da conexão atual.

char ps8_SendBuf[s32_SendBufLen] - bloco único (array tipo int) que necessita ser enviado ao cliente.

int s32_SendBufLen - tamanho do array. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: char ps8_SendBuf[ 200 ]; int s32_SendBufLen= 200 ; int u32_Error = cNetEventsProcDLL::SendToString(h_Client, ps8_SendBuf, s32_SendBufLen); switch (u32_Error) { case 0 : printf ( "

SendTo(...) OK" ); break ; case WSAEWOULDBLOCK: printf ( "

SendTo(%d...) return is: WSAEWOULDBLOCK(%d)

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

WSAEWOULDBLOCK -> The data will be send after the next FD_WRITE event, do nouthing

" ); break ; case WSA_IO_PENDING: printf ( "

SendTo(%d...) return is: WSA_IO_PENDING(%d)

" ,h_Client, u32_Error); printf ( "

WSA_IO_PENDING -> Error: A previous Send operation is still pending. This data will not be sent, try latter

" ); break ; default : printf ( "

SendTo(%d...)failed with severe error: %d

" ,h_Client, u32_Error); break ; }; ReadFromInt - solicitação para enviar bloco de dados (array tipo int) através da conexão atual. static EXPFUNC int __stdcall ReadFromInt(SOCKET h_Client, int * ps32_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int * ps32_ReadLen); Parâmetros da função: SOCKET h_Client - manipulador da conexão atual.

int ps32_ReadBuf[s32_ReadBufLen] - array tipo int para receber bloco de dados.

int s32_ReadBufLen - tamanho do array de recebimento.

int* ps32ReadLen - esta variável contém o tamanho real do bloco de dados que foram recebidos e colocados no array ps32_ReadBuf[]. Se o tamanho do array de recebimento não for suficiente para receber o bloco de dados, então, com um sinal menos, esta variável irá manter o tamanho necessária para receber o bloco de dados. O bloco permanece na pilha e o código de retorno será igual a zero. Se não houver dados na pilha de cliente com manipulador especificado, esta variável será igual a zero e o código de retorno será também igual a zero. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: int ps32_ReadBuf[ 2000 ]; int s32_ReadBufLen= 2000 ; int ps32_ReadLen[ 1 ]; int u32_Error = cNetEventsProcDLL::ReadFromInt(h_Client, ps32_ReadBuf, s32_ReadBufLen, ps32_ReadLen); if (u32_Error) printf ( "ReadFromInt(%d...) failed with error: %d" , h_Client, u32_Error); else if (ps32_ReadLen[ 0 ] >= 0 ) printf ( "ReadFromInt(%d...) fine, %d int number was read" , h_Client, ps32_ReadLen[ 0 ]); else printf ( "ReadFromInt(%d...) fine, but ReadBuf must be at least %d int number size" , h_Client, -ps32_ReadLen[ 0 ]); ReadFromDouble - solicitação para receber bloco de dados (array tipo double) através da conexão atual. static EXPFUNC int __stdcall ReadFromDouble(SOCKET h_Client, double * pd_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int * ps32_ReadLen); Parâmetros da função: SOCKET h_Client - manipulador da conexão atual.

double pd_ReadBuf[s32_ReadBufLen] - array tipo double para receber bloco de dados.

int s32_ReadBufLen - tamanho do array de recebimento.

int* ps32ReadLen - Esta variável contém o tamanho real do bloco de dados que foram recebidos e colocados no array ps32_ReadBuf[]. Se o tamanho do array de recebimento não for suficiente para receber o bloco de dados, então, com um sinal menos, esta variável irá manter o tamanho necessária para receber o bloco de dados. O bloco permanece na pilha e o código de retorno será igual a zero. Se não houver dados na pilha de cliente com manipulador especificado, esta variável será igual a zero e o código de retorno será também igual a zero. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: double ps32_ReadBuf[ 2000 ]; int s32_ReadBufLen = 2000 ; int ps32_ReadLen[ 1 ]; int u32_Error = cNetEventsProcDLL::ReadFromDouble(h_Client, pd_ReadBuf, s32_ReadBufLen, ps32_ReadLen); if (u32_Error) printf ( "ReadFromDouble(%d...) failed with error: %d" , h_Client, u32_Error); else if (ps32_ReadLen[ 0 ] >= 0 ) printf ( "ReadFromDouble(%d...) fine, %d double number was read" , h_Client, ps32_ReadLen[ 0 ]); else printf ( "ReadFromDouble(%d...) fine, but ReadBuf must be at least %d double number size" , h_Client, -ps32_ReadLen[ 0 ]); ReadFromString - Solicitação para receber bloco de dados (array tipo double) através da conexão atual. static EXPFUNC int __stdcall ReadFromString(SOCKET h_Client, char * ps8_ReadBuf, int s32_ReadBufLen, int * ps32_ReadLen); Parâmetros da função: SOCKET h_Client - manipulador da conexão atual.

char ps8_ReadBuf[s32_ReadBufLen] - array tipo char para receber bloco de dados.

int s32_ReadBufLen - tamanho do array de recebimento.

int* ps32ReadLen - Esta variável contém o tamanho real do bloco de dados que foram recebidos e colocados no array ps32_ReadBuf[]. Se o tamanho do array de recebimento não for suficiente para receber o bloco de dados, então, com um sinal menos, esta variável irá manter o tamanho necessária para receber o bloco de dados. O bloco permanece na pilha e o código de retorno será igual a zero. Se não houver dados na pilha de cliente com manipulador especificado, esta variável será igual a zero e o código de retorno será também igual a zero. Se bem sucedida, a função retornará verdadeira, caso contrário ele retorna o código de erro Winsock2 API. Exemplo C++: char ps8_ReadBuf[ 2000 ]; int s32_ReadBufLen = 2000 ; int ps32_ReadLen[ 1 ]; int u32_Error = cNetEventsProcDLL::ReadFromString(h_Client, ps8_ReadBuf, s32_ReadBufLen, ps32_ReadLen); if (u32_Error) printf ( "ReadFromStrung(%d...) failed with error: %d" , h_Client, u32_Error); else if (ps32_ReadLen[ 0 ] >= 0 ) printf ( "ReadFromString(%d...) fine, %d char was read" , h_Client, ps32_ReadLen[ 0 ]); else printf ( "ReadFromString(%d...) fine, but ReadBuf must be at least %d char size" , h_Client, -ps32_ReadLen[ 0 ]);





3. Implementação do Projeto

O arquivo anexado, NetServerClient.zip, contém dois projetos Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate:

NetEventsProc - to build NetEventsProc.exe

- to build NetEventsProc.exe NetEventsProcDLL - to build NetEventsProcDLL.dll

Os códigos-fonte são comentados em detalhes. Você pode olhar para os detalhes da implementação e personalizar os projetos com suas necessidades específicas, se quiser.

NetEventsProc.exe implementa o servidor e os clientes usando soquetes assíncronos. Para comutar soquetes ao modo assíncrono, um dos possíveis métodos de operar no modo assíncrono é usado: soquetes de ligação aos eventos de rede WSAEventSelect (h_Socket, h_Event, FD_ALL_EVENTS).

Se este artigo causar interesse aos leitores, então na próxima versão do artigo iremos discutir todos os detalhes da implementação. Mas isso é tudo por agora. Observe mais uma vez que este projeto baseia-se no trabalho fundamental de um grande mestre, Elmue.





4. Conclusão

Espero que este artigo resolva o problema do intercâbio de informações entre o terminal МetaТrader 4 e outros aplicativos, independentemente da sua localização: se no computador local ou remoto em relação ao terminal instalado. Procurei não colocar neste artigo um monte de "código espaguete", fazendo do processo de usar as funções DLL algo bastante simples e claro. Pelo menos, eu fiz esforços para tal.

Algumas coisas muito importantes devem ser observadas: Quase todos os computadores são os nós de uma rede local (LAN). Mesmo se você tiver apenas um computador, muito provavelmente o nó de LAN consiste de um computador. A conexão na ampla área de rede (WAN) é realizada através de um dispositivo adicional de hardware que pode ser chamado de roteador, modem ou algum outro termo técnico. Para simplificar, vamos chamá-lo de roteador. É por esse dispositivo que se atribue o endereço IP global. Roteadores resolvem certos problemas de segurança quando se trabalha com WAN, permitem economizar endereços IP globais e ajudam organizar a conexão WAN a partir da rede local, mas ao mesmo tempo distorce o sentido inicial da WAN que implica possibilidade de uma conexão direta via Peer-To-Peer de dois computadores. Isto é devido ao fato de praticamente todo o roteador executar a chamada Network Address Translation (NAT). O endereço de rede é representado pela tupla <protocol, IP, port>. Qualquer elemento desta tupla pode ser alterado pelo roteador, tudo depende de determinado modelo de roteador. Neste caso, o computador que acessa a WAN da LAN não tem todos os benefícios proporcionados por uma WAN pura. A grande maioria dos roteadores tem o recurso OUTBOUND que permite lembrar de endereços da rede de cliente LAN que está endereçado na rede global WAN com alguma solicitação. Graças a esta característica, o roteador pode enviar ao cliente todas as informações recebidas como resposta à solicitação do cliente, assim cliente LAN podem se conectar a servidores WAN. No entanto, isto nem sempre é verdade, pois por razões de segurança e disciplina de trabalho, alguns endereços de rede podem ser bloqueados pelo hardware. Portanto, para organizar servidor num computador LAN é necessário configurar o chamado encaminhamento de porta. Como no exemplo deste artigo, no caso mais simples de um computador da LAN, onde você precisa transmitir a número da porta 2000. Você pode fazê-lo sozinho, conectando-se ao mini-site roteador no navegador ou você pode recorrer a um profissional. Muito provavelmente este mini-site está disponível no link 192.168.1.1. Isso tudo deve ser considerado, se você quiser ter possibilidade de trocar informações via WAN.

Na próxima versão do artigo, vamos considerar o tipo de conexão Peer-To-Peer (P2P).