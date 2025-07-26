통화 / EW
EW: Edwards Lifesciences Corporation
74.39 USD 0.15 (0.20%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EW 환율이 오늘 -0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 74.00이고 고가는 74.75이었습니다.
Edwards Lifesciences Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EW News
- Here Are Billionaire Ken Griffin's 5 Biggest Stock Holdings
- Top Stock Reports for Apple, Novartis & Charles Schwab
- Polar Capital Global Healthcare Trust reveals top holdings
- ABT vs. EW: Which Structural Heart Device Stock Is Worth Buying Now?
- Israel Englander's Millennium Goes All-In On Crypto And Healthcare While Rebalancing Big Tech Bets: Bitcoin ETF And Palantir Stakes Soar In Q2 - iShares Bitcoin Trust (NASDAQ:IBIT), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Pulnovo Medical appoints Edwards Lifesciences veteran as CMO
- Edwards Lifesciences: A Market Leader Stuck In 'Hold' Mode Despite Solid Growth (NYSE:EW)
- Leerink Partners raises Edwards Lifesciences stock price target on share buyback
- Edwards Lifesciences announces $500 million accelerated share repurchase
- Edwards Lifesciences exec Wood sells $698k in shares
- Edwards Lifesciences: Gradually Winning My Investment Heart (NYSE:EW)
- Abbott Taps Growing TMVR Market With Tendyne System
- Moody’s revises Edwards Lifesciences outlook to positive, affirms Baa2
- Pediatrix Medical's Q2 Earnings Beat on Strong Patient Volumes
- FTC Sounds Alarm On Edwards’ Heart Device, M&A Attempt - Edwards Lifesciences (NYSE:EW)
- FTC seeks to block Edwards Lifesciences’ acquisition of JenaValve
- BTIG upgrades Edwards Lifesciences stock to Buy on TAVR segment stability
- ENSG's Q2 Earnings Beat on Higher Occupancy Rates, Stock Up 9%
- Edwards Lifesciences stock price target raised to $85 by Bernstein
- Edwards Lifesciences stock price target raised to $85 by UBS on strong TAVR sales
- Edwards Lifesciences stock price target raised to $90 by Piper Sandler
- Edwards Lifesciences stock price target raised to $84 from $75 at TD Cowen
- Edwards Lifesciences stock price target raised to $89 at RBC on growth outlook
일일 변동 비율
74.00 74.75
년간 변동
64.00 83.00
- 이전 종가
- 74.54
- 시가
- 74.45
- Bid
- 74.39
- Ask
- 74.69
- 저가
- 74.00
- 고가
- 74.75
- 볼륨
- 11.252 K
- 일일 변동
- -0.20%
- 월 변동
- -7.86%
- 6개월 변동
- 2.93%
- 년간 변동율
- 12.63%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K