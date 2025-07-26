Валюты / EW
EW: Edwards Lifesciences Corporation
75.09 USD 0.96 (1.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EW за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.89, а максимальная — 76.07.
Следите за динамикой Edwards Lifesciences Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EW
Дневной диапазон
74.89 76.07
Годовой диапазон
64.00 83.00
- Предыдущее закрытие
- 76.05
- Open
- 76.07
- Bid
- 75.09
- Ask
- 75.39
- Low
- 74.89
- High
- 76.07
- Объем
- 10.503 K
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- -7.00%
- 6-месячное изменение
- 3.90%
- Годовое изменение
- 13.69%
