EW: Edwards Lifesciences Corporation

74.54 USD 0.67 (0.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EW hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.05 bis zu einem Hoch von 75.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Edwards Lifesciences Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
73.05 75.92
Jahresspanne
64.00 83.00
Vorheriger Schlusskurs
75.21
Eröffnung
75.57
Bid
74.54
Ask
74.84
Tief
73.05
Hoch
75.92
Volumen
15.131 K
Tagesänderung
-0.89%
Monatsänderung
-7.68%
6-Monatsänderung
3.14%
Jahresänderung
12.85%
