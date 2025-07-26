Währungen / EW
EW: Edwards Lifesciences Corporation
74.54 USD 0.67 (0.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EW hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.05 bis zu einem Hoch von 75.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Edwards Lifesciences Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EW News
Tagesspanne
73.05 75.92
Jahresspanne
64.00 83.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.21
- Eröffnung
- 75.57
- Bid
- 74.54
- Ask
- 74.84
- Tief
- 73.05
- Hoch
- 75.92
- Volumen
- 15.131 K
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- -7.68%
- 6-Monatsänderung
- 3.14%
- Jahresänderung
- 12.85%
