통화 / BBY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BBY: Best Buy Co Inc
72.25 USD 1.48 (2.01%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBY 환율이 오늘 -2.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 71.86이고 고가는 74.00이었습니다.
Best Buy Co Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBY News
- A 25-bp Fed Rate Cut Already Baked in on Wall Street? ETFs to Play
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- 베스트바이, 룰루레몬 CFO 메건 프랭크 이사로 임명
- Best Buy appoints lululemon CFO Meghan Frank to board of directors
- Why Klarna's Hot IPO Wasn't A Day-One Buy
- UBER Vs. GRAB: Which Ride-Hailing Stock Has Better Upside Potential?
- Rising Costs From Tariffed Goods Push Retail Prices Higher In August - Best Buy Co (NYSE:BBY), Walmart (NYSE:WMT)
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Best Buy (BBY) chairman emeritus Schulze sells $14.5m in shares
- Best Buy SVP Watson sells $275k in stock
- Holiday Cheer for Walmart (WMT) as Shoppers Look for Value Over Glitz - TipRanks.com
- Uber Inks Customer-Friendly Deal With Best Buy: Sign of More Growth?
- U.S. holiday spending set for steepest drop since pandemic, PwC survey shows
- Uber Partners With Best Buy: What's Going On? - Best Buy Co (NYSE:BBY), Uber Technologies (NYSE:UBER)
- Can TJX International Momentum Drive the Next Phase of Growth?
- Is Target's Digital Ecosystem Becoming a Major Profit Engine?
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- What's Going On With Best Buy Stock Today? - Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Best Buy, Dollar General, Dell lead earnings reports on Saturday
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Despite The Cautious Guidance, We Upgrade Best Buy To A Buy (NYSE:BBY)
- UBS maintains Buy rating on Best Buy stock amid improving sales trends
일일 변동 비율
71.86 74.00
년간 변동
54.99 103.10
- 이전 종가
- 73.73
- 시가
- 73.76
- Bid
- 72.25
- Ask
- 72.55
- 저가
- 71.86
- 고가
- 74.00
- 볼륨
- 7.078 K
- 일일 변동
- -2.01%
- 월 변동
- -1.07%
- 6개월 변동
- -2.03%
- 년간 변동율
- -29.70%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K