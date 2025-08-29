Валюты / BBY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BBY: Best Buy Co Inc
74.03 USD 0.54 (0.72%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBY за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.44, а максимальная — 74.84.
Следите за динамикой Best Buy Co Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BBY
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Best Buy назначает финансового директора lululemon Меган Фрэнк в совет директоров
- Best Buy appoints lululemon CFO Meghan Frank to board of directors
- Why Klarna's Hot IPO Wasn't A Day-One Buy
- UBER Vs. GRAB: Which Ride-Hailing Stock Has Better Upside Potential?
- Rising Costs From Tariffed Goods Push Retail Prices Higher In August - Best Buy Co (NYSE:BBY), Walmart (NYSE:WMT)
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Best Buy (BBY) chairman emeritus Schulze sells $14.5m in shares
- Best Buy SVP Watson sells $275k in stock
- Holiday Cheer for Walmart (WMT) as Shoppers Look for Value Over Glitz - TipRanks.com
- Uber Inks Customer-Friendly Deal With Best Buy: Sign of More Growth?
- U.S. holiday spending set for steepest drop since pandemic, PwC survey shows
- Uber Partners With Best Buy: What's Going On? - Best Buy Co (NYSE:BBY), Uber Technologies (NYSE:UBER)
- Can TJX International Momentum Drive the Next Phase of Growth?
- Is Target's Digital Ecosystem Becoming a Major Profit Engine?
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- What's Going On With Best Buy Stock Today? - Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Best Buy, Dollar General, Dell lead earnings reports on Saturday
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Despite The Cautious Guidance, We Upgrade Best Buy To A Buy (NYSE:BBY)
- UBS maintains Buy rating on Best Buy stock amid improving sales trends
- DA Davidson reiterates Buy rating on Best Buy stock, citing strong comps
Дневной диапазон
73.44 74.84
Годовой диапазон
54.99 103.10
- Предыдущее закрытие
- 74.57
- Open
- 74.61
- Bid
- 74.03
- Ask
- 74.33
- Low
- 73.44
- High
- 74.84
- Объем
- 3.847 K
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- 0.38%
- Годовое изменение
- -27.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.