BBY: Best Buy Co Inc

73.73 USD 0.82 (1.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBY hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.20 bis zu einem Hoch von 74.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Best Buy Co Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
73.20 74.93
Jahresspanne
54.99 103.10
Vorheriger Schlusskurs
74.55
Eröffnung
74.28
Bid
73.73
Ask
74.03
Tief
73.20
Hoch
74.93
Volumen
7.344 K
Tagesänderung
-1.10%
Monatsänderung
0.96%
6-Monatsänderung
-0.03%
Jahresänderung
-28.26%
