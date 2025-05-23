통화 / ASPI
ASPI: ASP Isotopes Inc
9.86 USD 0.73 (8.00%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASPI 환율이 오늘 8.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.03이고 고가는 10.06이었습니다.
ASP Isotopes Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ASPI News
- ASPI CEO, 폴 엘리엇 만, 137만 달러 상당의 주식 매도
- 아인스코우 ASP Isotopes COO, ASPI 주식 71,944달러 매각
- Nuclear industry veteran Ralph Hunter joins ASP Isotopes board
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Fermi America to develop HALEU enrichment facility in Texas
- ASP Isotopes forms joint venture for nuclear fuel production in Texas
- ASP Isotopes: Besides HALEU, Also A Quantum Computing Play (NASDAQ:ASPI)
- IsoBio raises $5 million in seed funding from ASP Isotopes
- Why ASP (ASPI) Shares Are Tumbling Today
- ASP Isotopes prices $60 million offering of common stock
- ASPI Stock Soars Amid Isotope Production Milestones, Capacity Boost: What Investors Need To Know - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Renergen’s Phase 2 EPC Contractor Awarded Preferred Bidder Status
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.77%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.51%
- ASP Isotopes names Dr. Pretorius as CEO of nuclear fuels subsidiary
- ASP Isotopes Could Be The Next Big Nuclear Play (NASDAQ:ASPI)
- ASP Isotopes expands production with new facilities and partnerships
- ASP Isotopes issues shares, raises $4.9 million
- ASP Isotopes details Renergen acquisition terms
- ASP Isotopes (ASPI) Stock Rises On TerraPower Deal And US Nuclear Policy Momentum - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
일일 변동 비율
9.03 10.06
년간 변동
2.61 11.68
- 이전 종가
- 9.13
- 시가
- 9.25
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- 저가
- 9.03
- 고가
- 10.06
- 볼륨
- 13.788 K
- 일일 변동
- 8.00%
- 월 변동
- 9.56%
- 6개월 변동
- 109.79%
- 년간 변동율
- 255.96%
20 9월, 토요일