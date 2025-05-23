Moedas / ASPI
ASPI: ASP Isotopes Inc
9.31 USD 0.56 (6.40%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASPI para hoje mudou para 6.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.79 e o mais alto foi 9.39.
Veja a dinâmica do par de moedas ASP Isotopes Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ASPI Notícias
- CEO da Asp Isotopes vende US$ 1,37 milhões em ações da ASPI
- Ainscow, COO da ASP Isotopes, vende US$ 71.944 em ações ASPI
- Nuclear industry veteran Ralph Hunter joins ASP Isotopes board
- Fermi America to develop HALEU enrichment facility in Texas
- ASP Isotopes forms joint venture for nuclear fuel production in Texas
- ASP Isotopes: Besides HALEU, Also A Quantum Computing Play (NASDAQ:ASPI)
- IsoBio raises $5 million in seed funding from ASP Isotopes
- ASP Isotopes prices $60 million offering of common stock
- ASPI Stock Soars Amid Isotope Production Milestones, Capacity Boost: What Investors Need To Know - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Renergen’s Phase 2 EPC Contractor Awarded Preferred Bidder Status
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.77%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.51%
- ASP Isotopes names Dr. Pretorius as CEO of nuclear fuels subsidiary
- ASP Isotopes Could Be The Next Big Nuclear Play (NASDAQ:ASPI)
- ASP Isotopes expands production with new facilities and partnerships
- ASP Isotopes issues shares, raises $4.9 million
- ASP Isotopes details Renergen acquisition terms
- ASP Isotopes (ASPI) Stock Rises On TerraPower Deal And US Nuclear Policy Momentum - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
Faixa diária
8.79 9.39
Faixa anual
2.61 11.68
- Fechamento anterior
- 8.75
- Open
- 8.90
- Bid
- 9.31
- Ask
- 9.61
- Low
- 8.79
- High
- 9.39
- Volume
- 3.129 K
- Mudança diária
- 6.40%
- Mudança mensal
- 3.44%
- Mudança de 6 meses
- 98.09%
- Mudança anual
- 236.10%
