货币 / ASPI
ASPI: ASP Isotopes Inc
8.75 USD 0.22 (2.45%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASPI汇率已更改-2.45%。当日，交易品种以低点8.67和高点8.93进行交易。
关注ASP Isotopes Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASPI新闻
- Mann出售价值137万美元的ASP Isotopes股票
- ASP Isotopes首席运营官Ainscow出售价值71944美元的ASPI股票
- Mann, CEO of Asp Isotopes, sells $1.37m in ASPI stock
- Ainscow, COO of ASP Isotopes, sells $71944 in ASPI stock
- Nuclear industry veteran Ralph Hunter joins ASP Isotopes board
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Fermi America to develop HALEU enrichment facility in Texas
- ASP Isotopes forms joint venture for nuclear fuel production in Texas
- ASP Isotopes: Besides HALEU, Also A Quantum Computing Play (NASDAQ:ASPI)
- IsoBio raises $5 million in seed funding from ASP Isotopes
- Why ASP (ASPI) Shares Are Tumbling Today
- Why ASP Isotopes Shares Are Tumbling Today
- ASP Isotopes prices $60 million offering of common stock
- ASPI Stock Soars Amid Isotope Production Milestones, Capacity Boost: What Investors Need To Know - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Renergen’s Phase 2 EPC Contractor Awarded Preferred Bidder Status
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.77%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.51%
- ASP Isotopes names Dr. Pretorius as CEO of nuclear fuels subsidiary
- ASP Isotopes Could Be The Next Big Nuclear Play (NASDAQ:ASPI)
- ASP Isotopes expands production with new facilities and partnerships
- ASP Isotopes issues shares, raises $4.9 million
- ASP Isotopes details Renergen acquisition terms
- ASP Isotopes (ASPI) Stock Rises On TerraPower Deal And US Nuclear Policy Momentum - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
日范围
8.67 8.93
年范围
2.61 11.68
- 前一天收盘价
- 8.97
- 开盘价
- 8.91
- 卖价
- 8.75
- 买价
- 9.05
- 最低价
- 8.67
- 最高价
- 8.93
- 交易量
- 1.511 K
- 日变化
- -2.45%
- 月变化
- -2.78%
- 6个月变化
- 86.17%
- 年变化
- 215.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值