Dövizler / ASPI
ASPI: ASP Isotopes Inc
9.86 USD 0.73 (8.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASPI fiyatı bugün 8.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.03 ve Yüksek fiyatı olarak 10.06 aralığında işlem gördü.
ASP Isotopes Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ASPI haberleri
- Skyline Builders Group yönetim kurulunda iki yeni bağımsız direktör ile değişiklik
- Mann, ASP Isotopes’in CEO’su, 1,37 milyon dolarlık ASPI hissesi sattı
- Ainscow, ASP Isotopes’un COO’su, ASPI hisselerinde 71.944 dolar satış yaptı
Günlük aralık
9.03 10.06
Yıllık aralık
2.61 11.68
- Önceki kapanış
- 9.13
- Açılış
- 9.25
- Satış
- 9.86
- Alış
- 10.16
- Düşük
- 9.03
- Yüksek
- 10.06
- Hacim
- 13.788 K
- Günlük değişim
- 8.00%
- Aylık değişim
- 9.56%
- 6 aylık değişim
- 109.79%
- Yıllık değişim
- 255.96%
21 Eylül, Pazar