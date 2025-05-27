Valute / ASPI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ASPI: ASP Isotopes Inc
9.86 USD 0.73 (8.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASPI ha avuto una variazione del 8.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.03 e ad un massimo di 10.06.
Segui le dinamiche di ASP Isotopes Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASPI News
- Skyline Builders Group annuncia cambiamenti nel consiglio con due nuovi amministratori
- Mann, CEO di Asp Isotopes, vende azioni ASPI per 1,37 milioni di dollari
- Ainscow, COO di ASP Isotopes, vende azioni ASPI per $71944
- Mann, CEO of Asp Isotopes, sells $1.37m in ASPI stock
- Ainscow, COO of ASP Isotopes, sells $71944 in ASPI stock
- Nuclear industry veteran Ralph Hunter joins ASP Isotopes board
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Fermi America to develop HALEU enrichment facility in Texas
- ASP Isotopes forms joint venture for nuclear fuel production in Texas
- ASP Isotopes: Besides HALEU, Also A Quantum Computing Play (NASDAQ:ASPI)
- IsoBio raises $5 million in seed funding from ASP Isotopes
- Why ASP (ASPI) Shares Are Tumbling Today
- Why ASP Isotopes Shares Are Tumbling Today
- ASP Isotopes prices $60 million offering of common stock
- ASPI Stock Soars Amid Isotope Production Milestones, Capacity Boost: What Investors Need To Know - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Renergen’s Phase 2 EPC Contractor Awarded Preferred Bidder Status
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.77%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.51%
- ASP Isotopes names Dr. Pretorius as CEO of nuclear fuels subsidiary
- ASP Isotopes Could Be The Next Big Nuclear Play (NASDAQ:ASPI)
- ASP Isotopes expands production with new facilities and partnerships
- ASP Isotopes issues shares, raises $4.9 million
- ASP Isotopes details Renergen acquisition terms
Intervallo Giornaliero
9.03 10.06
Intervallo Annuale
2.61 11.68
- Chiusura Precedente
- 9.13
- Apertura
- 9.25
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Minimo
- 9.03
- Massimo
- 10.06
- Volume
- 13.788 K
- Variazione giornaliera
- 8.00%
- Variazione Mensile
- 9.56%
- Variazione Semestrale
- 109.79%
- Variazione Annuale
- 255.96%
20 settembre, sabato