ASPI: ASP Isotopes Inc
8.97 USD 0.29 (3.13%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASPI за сегодня изменился на -3.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.71, а максимальная — 9.26.
Следите за динамикой ASP Isotopes Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASPI
- Манн, генеральный директор Asp Isotopes, продает акции ASPI на $1,37 млн
- Mann, CEO of Asp Isotopes, sells $1.37m in ASPI stock
- Ainscow, COO of ASP Isotopes, sells $71944 in ASPI stock
- Nuclear industry veteran Ralph Hunter joins ASP Isotopes board
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Fermi America to develop HALEU enrichment facility in Texas
- ASP Isotopes forms joint venture for nuclear fuel production in Texas
- ASP Isotopes: Besides HALEU, Also A Quantum Computing Play (NASDAQ:ASPI)
- IsoBio raises $5 million in seed funding from ASP Isotopes
- Why ASP (ASPI) Shares Are Tumbling Today
- Why ASP Isotopes Shares Are Tumbling Today
- ASP Isotopes prices $60 million offering of common stock
- ASPI Stock Soars Amid Isotope Production Milestones, Capacity Boost: What Investors Need To Know - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Renergen’s Phase 2 EPC Contractor Awarded Preferred Bidder Status
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.77%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.51%
- ASP Isotopes names Dr. Pretorius as CEO of nuclear fuels subsidiary
- ASP Isotopes Could Be The Next Big Nuclear Play (NASDAQ:ASPI)
- ASP Isotopes expands production with new facilities and partnerships
- ASP Isotopes issues shares, raises $4.9 million
- ASP Isotopes details Renergen acquisition terms
- ASP Isotopes (ASPI) Stock Rises On TerraPower Deal And US Nuclear Policy Momentum - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- ASP Isotopes And Renergen CEOs Talk Merger Benefits With Benzinga - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI), Renergen (OTC:RGNNF)
Дневной диапазон
8.71 9.26
Годовой диапазон
2.61 11.68
- Предыдущее закрытие
- 9.26
- Open
- 9.26
- Bid
- 8.97
- Ask
- 9.27
- Low
- 8.71
- High
- 9.26
- Объем
- 4.641 K
- Дневное изменение
- -3.13%
- Месячное изменение
- -0.33%
- 6-месячное изменение
- 90.85%
- Годовое изменение
- 223.83%
