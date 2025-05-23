通貨 / ASPI
ASPI: ASP Isotopes Inc
9.13 USD 0.38 (4.34%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASPIの今日の為替レートは、4.34%変化しました。日中、通貨は1あたり8.79の安値と9.45の高値で取引されました。
ASP Isotopes Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ASPI News
- ASPアイソトープスのCOO、エインスコウ氏がASPI株を71944ドル分売却
- マン氏、ASP Isotopesの最高経営責任者、ASPIの株式を1.37百万ドル売却
- Fermi America to develop HALEU enrichment facility in Texas
- ASP Isotopes forms joint venture for nuclear fuel production in Texas
- IsoBio raises $5 million in seed funding from ASP Isotopes
- Why ASP (ASPI) Shares Are Tumbling Today
- ASP Isotopes prices $60 million offering of common stock
- ASP Isotopes names Dr. Pretorius as CEO of nuclear fuels subsidiary
- ASP Isotopes expands production with new facilities and partnerships
- ASP Isotopes issues shares, raises $4.9 million
- ASP Isotopes details Renergen acquisition terms
1日のレンジ
8.79 9.45
1年のレンジ
2.61 11.68
- 以前の終値
- 8.75
- 始値
- 8.90
- 買値
- 9.13
- 買値
- 9.43
- 安値
- 8.79
- 高値
- 9.45
- 出来高
- 11.632 K
- 1日の変化
- 4.34%
- 1ヶ月の変化
- 1.44%
- 6ヶ月の変化
- 94.26%
- 1年の変化
- 229.60%
