ASPI: ASP Isotopes Inc
8.75 USD 0.22 (2.45%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASPI de hoy ha cambiado un -2.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.59, mientras que el máximo ha alcanzado 9.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ASP Isotopes Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ASPI News
- Mann, CEO de Asp Isotopes, vende $1.37 millones en acciones de ASPI
- Ainscow, COO de ASP Isotopes, vende 71.944 dólares en acciones de ASPI
- Mann, CEO of Asp Isotopes, sells $1.37m in ASPI stock
- Ainscow, COO of ASP Isotopes, sells $71944 in ASPI stock
- Nuclear industry veteran Ralph Hunter joins ASP Isotopes board
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Fermi America to develop HALEU enrichment facility in Texas
- ASP Isotopes forms joint venture for nuclear fuel production in Texas
- ASP Isotopes: Besides HALEU, Also A Quantum Computing Play (NASDAQ:ASPI)
- IsoBio raises $5 million in seed funding from ASP Isotopes
- Why ASP (ASPI) Shares Are Tumbling Today
- Why ASP Isotopes Shares Are Tumbling Today
- ASP Isotopes prices $60 million offering of common stock
- ASPI Stock Soars Amid Isotope Production Milestones, Capacity Boost: What Investors Need To Know - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Renergen’s Phase 2 EPC Contractor Awarded Preferred Bidder Status
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.77%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.51%
- ASP Isotopes names Dr. Pretorius as CEO of nuclear fuels subsidiary
- ASP Isotopes Could Be The Next Big Nuclear Play (NASDAQ:ASPI)
- ASP Isotopes expands production with new facilities and partnerships
- ASP Isotopes issues shares, raises $4.9 million
Rango diario
8.59 9.03
Rango anual
2.61 11.68
- Cierres anteriores
- 8.97
- Open
- 8.91
- Bid
- 8.75
- Ask
- 9.05
- Low
- 8.59
- High
- 9.03
- Volumen
- 4.261 K
- Cambio diario
- -2.45%
- Cambio mensual
- -2.78%
- Cambio a 6 meses
- 86.17%
- Cambio anual
- 215.88%
