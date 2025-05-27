Devises / ASPI
ASPI: ASP Isotopes Inc
9.86 USD 0.73 (8.00%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASPI a changé de 8.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.03 et à un maximum de 10.06.
Suivez la dynamique ASP Isotopes Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ASPI Nouvelles
- Skyline Builders Group annonce des changements au sein de son conseil d’administration
- Ainscow, directeur des opérations d’ASP Isotopes, vend des actions ASPI pour 71.944$
- Mann, PDG d’Asp Isotopes, vend des actions ASPI pour 1,37 millions €
- Nuclear industry veteran Ralph Hunter joins ASP Isotopes board
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Fermi America to develop HALEU enrichment facility in Texas
- ASP Isotopes forms joint venture for nuclear fuel production in Texas
- ASP Isotopes: Besides HALEU, Also A Quantum Computing Play (NASDAQ:ASPI)
- IsoBio raises $5 million in seed funding from ASP Isotopes
- Why ASP (ASPI) Shares Are Tumbling Today
- Why ASP Isotopes Shares Are Tumbling Today
- ASP Isotopes prices $60 million offering of common stock
- ASPI Stock Soars Amid Isotope Production Milestones, Capacity Boost: What Investors Need To Know - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Renergen’s Phase 2 EPC Contractor Awarded Preferred Bidder Status
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.77%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.51%
- ASP Isotopes names Dr. Pretorius as CEO of nuclear fuels subsidiary
- ASP Isotopes Could Be The Next Big Nuclear Play (NASDAQ:ASPI)
- ASP Isotopes expands production with new facilities and partnerships
- ASP Isotopes issues shares, raises $4.9 million
- ASP Isotopes details Renergen acquisition terms
Range quotidien
9.03 10.06
Range Annuel
2.61 11.68
- Clôture Précédente
- 9.13
- Ouverture
- 9.25
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Plus Bas
- 9.03
- Plus Haut
- 10.06
- Volume
- 13.788 K
- Changement quotidien
- 8.00%
- Changement Mensuel
- 9.56%
- Changement à 6 Mois
- 109.79%
- Changement Annuel
- 255.96%
