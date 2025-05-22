통화 / BCHUSD
BCHUSD: Bitcoin Cash US Dollar
600.17 USD 35.46 (5.58%)
부문: 암호화폐 베이스: 수익 통화: US Dollar
BCHUSD 가격이 당일 -5.58%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 596.95 USD와 고가 636.91 USD로 거래되었습니다
비트코인 캐쉬 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 비트코인 캐쉬 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
596.95 636.91
년간 변동
248.59 649.58
- 이전 종가
- 635.63
- 시가
- 635.63
- Bid
- 600.17
- Ask
- 600.47
- 저가
- 596.95
- 고가
- 636.91
- 볼륨
- 10.622 K
- 일일 변동
- -5.58%
- 월 변동
- 10.40%
- 6개월 변동
- 99.11%
- 년간 변동율
- 75.46%
20 9월, 토요일