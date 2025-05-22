시세섹션
통화 / BCHUSD
BCHUSD: Bitcoin Cash US Dollar

600.17 USD 35.46 (5.58%)
부문: 암호화폐 베이스: 수익 통화: US Dollar

BCHUSD 가격이 당일 -5.58%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 596.95 USD와 고가 636.91 USD로 거래되었습니다

비트코인 캐쉬 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 비트코인 캐쉬 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

BCHUSD News

일일 변동 비율
596.95 636.91
년간 변동
248.59 649.58
이전 종가
635.63
시가
635.63
Bid
600.17
Ask
600.47
저가
596.95
고가
636.91
볼륨
10.622 K
일일 변동
-5.58%
월 변동
10.40%
6개월 변동
99.11%
년간 변동율
75.46%
20 9월, 토요일