货币 / BCHUSD
BCHUSD: Bitcoin Cash US Dollar

600.17 USD 35.46 (5.58%)
版块: 数字加密货币 基础: 盈利货币: US Dollar

今日BCHUSD价格已更改-5.58%。当日，以低点596.95 USD和高点636.91 USD进行交易。

关注比特币现款vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去比特币现款价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
596.95 636.91
年范围
248.59 649.58
前一天收盘价
635.63
开盘价
635.63
卖价
600.17
买价
600.47
最低价
596.95
最高价
636.91
交易量
10.622 K
日变化
-5.58%
月变化
10.40%
6个月变化
99.11%
年变化
75.46%
21 九月, 星期日