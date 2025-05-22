货币 / BCHUSD
BCHUSD: Bitcoin Cash US Dollar
600.17 USD 35.46 (5.58%)
版块: 数字加密货币 基础: 盈利货币: US Dollar
今日BCHUSD价格已更改-5.58%。当日，以低点596.95 USD和高点636.91 USD进行交易。
关注比特币现款vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去比特币现款价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCHUSD新闻
- Bitcoin Cash (BCH) Plunges 6.7% As Social Media Shows Overhype
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Bloomberg analyst says altcoin ETF approvals unlikely to trigger a traditional alt season
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Banco De Chile Stock?
- Got $2,500? Avoid These 3 Cryptocurrencies and Don't Look Back.
- Got $2,500? Avoid These 3 Cryptocurrencies and Don't Look Back.
- Where Will iShares Bitcoin Trust ETF Be in 5 Years?
- Banco De Chile earnings missed, revenue fell short of estimates
- Bitcoin Cash Surges Past $580 as Analysts Predict Breakout Toward $620–$680 Range
- Best Income Stocks to Buy for July 22nd
- New Strong Buy Stocks for July 22nd
- Deutsche Bank Q2 Earnings Coming Up: What's in the Cards?
- Best Momentum Stocks to Buy for July 16th
- Tether’s Grip On Stablecoin Market At Risk As Regulated Rivals Gain Momentum – Here’s Why
- Who Moved 80,000 BTC? Bitcoin On-Chain Sleuth Drops Bombshell Exposé
- Sudden $8.6 Billion Bitcoin Move May Be Largest Crypto Heist — Incoming Market Crash?
- Why Has The Pudgy Penguins Token Shot Up 50% In The Past Week? - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Bitcoin, Dogecoin Hold Gains While Ethereum Drops - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- What's Going On With Bitcoin Cash Wednesday?
- Bitcoin Cash (BCH) Pops 8% Higher — Can The Momentum Continue?
- These Cheap Bitcoin Plays Are Spiking As BTC Struggles Amid Rising Geopolitical Heat - Banco De Chile (NYSE:BCH)
- Bitcoin Cash Leads Market Gains As Investors Flock To Inexpensive BTC Alternatives Amid Iran-Israel Conflict - Banco De Chile (NYSE:BCH)
- Banco De Chile: A Safe Spot In A Turbulent Market With A 6.7% Dividend Yield (NYSE:BCH)
- Bitcoin Cash Rises Amid Broader Crypto Rally: What's Going On?
日范围
596.95 636.91
年范围
248.59 649.58
- 前一天收盘价
- 635.63
- 开盘价
- 635.63
- 卖价
- 600.17
- 买价
- 600.47
- 最低价
- 596.95
- 最高价
- 636.91
- 交易量
- 10.622 K
- 日变化
- -5.58%
- 月变化
- 10.40%
- 6个月变化
- 99.11%
- 年变化
- 75.46%
21 九月, 星期日