Dövizler / BCHUSD
BCHUSD: Bitcoin Cash US Dollar
600.17 USD 35.46 (5.58%)
Sektör: Kripto para Baz: Kâr para birimi: US Dollar
BCHUSD fiyatı bugün -5.58% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 596.95 USD ve Yüksek fiyatı olarak 636.91 USD aralığında işlem gördü.
Bitcoin Cash vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Bitcoin Cash fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
596.95 636.91
Yıllık aralık
248.59 649.58
- Önceki kapanış
- 635.63
- Açılış
- 635.63
- Satış
- 600.17
- Alış
- 600.47
- Düşük
- 596.95
- Yüksek
- 636.91
- Hacim
- 10.622 K
- Günlük değişim
- -5.58%
- Aylık değişim
- 10.40%
- 6 aylık değişim
- 99.11%
- Yıllık değişim
- 75.46%
21 Eylül, Pazar