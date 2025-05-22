FiyatlarBölümler
BCHUSD
BCHUSD: Bitcoin Cash US Dollar

600.17 USD 35.46 (5.58%)
Sektör: Kripto para Baz: Kâr para birimi: US Dollar

BCHUSD fiyatı bugün -5.58% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 596.95 USD ve Yüksek fiyatı olarak 636.91 USD aralığında işlem gördü.

Bitcoin Cash vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Bitcoin Cash fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
596.95 636.91
Yıllık aralık
248.59 649.58
Önceki kapanış
635.63
Açılış
635.63
Satış
600.17
Alış
600.47
Düşük
596.95
Yüksek
636.91
Hacim
10.622 K
Günlük değişim
-5.58%
Aylık değişim
10.40%
6 aylık değişim
99.11%
Yıllık değişim
75.46%
