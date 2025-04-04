KurseKategorien
Währungen / BCHUSD
Zurück zum Kryptowährungen

BCHUSD: Bitcoin Cash US Dollar

600.94 USD 34.69 (5.46%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von BCHUSD hat sich heute um -5.46% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei596.95 USD bis zum Hoch von 636.91 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Bitcoin Cash vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Bitcoin cash-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BCHUSD News

Tagesspanne
596.95 636.91
Jahresspanne
248.59 649.58
Vorheriger Schlusskurs
635.63
Eröffnung
635.63
Bid
600.94
Ask
601.24
Tief
596.95
Hoch
636.91
Volumen
10.488 K
Tagesänderung
-5.46%
Monatsänderung
10.54%
6-Monatsänderung
99.37%
Jahresänderung
75.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K