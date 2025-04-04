Währungen / BCHUSD
BCHUSD: Bitcoin Cash US Dollar
600.94 USD 34.69 (5.46%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von BCHUSD hat sich heute um -5.46% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei596.95 USD bis zum Hoch von 636.91 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Bitcoin Cash vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Bitcoin cash-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
596.95 636.91
Jahresspanne
248.59 649.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 635.63
- Eröffnung
- 635.63
- Bid
- 600.94
- Ask
- 601.24
- Tief
- 596.95
- Hoch
- 636.91
- Volumen
- 10.488 K
- Tagesänderung
- -5.46%
- Monatsänderung
- 10.54%
- 6-Monatsänderung
- 99.37%
- Jahresänderung
- 75.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K