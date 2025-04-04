通貨 / BCHUSD
BCHUSD: Bitcoin Cash US Dollar
612.70 USD 22.93 (3.61%)
セクター: 暗号通貨 ベース: 利益通貨: US Dollar
BCHUSDの価格は、本日-3.61%変化しました。日中は、596.95USDの安値と636.91USDの高値で取引されました。
ビットコインキャッシュvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、ビットコインキャッシュ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
596.95 636.91
1年のレンジ
248.59 649.58
- 以前の終値
- 635.63
- 始値
- 635.63
- 買値
- 612.70
- 買値
- 613.00
- 安値
- 596.95
- 高値
- 636.91
- 出来高
- 5.431 K
- 1日の変化
- -3.61%
- 1ヶ月の変化
- 12.70%
- 6ヶ月の変化
- 103.27%
- 1年の変化
- 79.12%
