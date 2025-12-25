Apache MHL Moving Average

Sinal (GOLD/XAUSD) - 12 meses ativo e mais de 5 mil negociações: https://www.mql5.com/pt/signals/2278431

Produto para MetaTrader4: https://www.mql5.com/pt/market/product/159627

Produto para MetaTrader5: https://www.mql5.com/pt/market/product/160313


O Apache MHL Moving Average Expert Advisor ou simplesmente "Apache MHL" é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale. O usuário dispõe de ajuste de RSI para confirmar força do ativo.

Ele combina múltiplas médias móveis para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros de distanciamento definidos pelo usuário.

Principais Funcionalidades e Benefícios: Médias Móveis e Estratégias de Distanciamentos e Rompimentos:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar oportunidades de scalper;
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  • Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições;
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  • Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  • Configurações Flexíveis:

    • Alto nível de controle pelo usuário, dispondo de parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, horários de negociação, limitador de quantidade de ordens, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, stop loss, indicador de RSI e número máximo de Martingales.

  • Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do ativo GOLD/XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale e utilização de Grid nas ordens.

No setup padrão configurado para o GOLD (XAUUSD), o distanciamento foi calibrado para filtrar a volatilidade natural do ativo, utilizando uma escala progressiva que começa em 100 pontos e se estende até 700 pontos conforme a relevância dos timeframes definidos pelo usuário. Essa estratégia de "camadas" garante que o robô só execute a ordem principal quando o preço rompe uma barreira técnica significativa em várias janelas temporais ao mesmo tempo. No que diz respeito à recuperação, o sistema utiliza um gerenciamento de até 10 níveis de Martingale, com um fator multiplicador de 2.0 e um distanciamento de 700 pontos entre as ordens de correção. Essa combinação permite que o ponto de saída da operação seja ajustado rapidamente para mais perto do preço atual, visando encerrar os ciclos de negociação com lucro acumulado mesmo em pequenas correções do ouro (o alvo nesse setup padrão está buscando 100 pontos, e no caso de martingale agrupando as ordens, apenas 10 pontos).

Nota Importante: Embora o Apache MHL tenha condições técnicas de apresentar alta taxa de acerto, trata-se de uma ferramenta de automação e o intuito deste material não é oferecer um setup predefinido ou garantia de lucros. Cada investidor deve buscar aliar a tecnologia às suas próprias operações e análises manuais. É fundamental que o uso do software seja feito de forma consciente, baseada em estudos prévios e em uma gestão de risco rigorosa, respeitando sempre os limites individuais de tolerância à exposição do mercado.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average é recomendável a execução de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco é de inteira responsabilidade do usuário deve ser prioridade para evitar perdas significativas.

Ressaltamos que o sinal de operações disponível na MQL5/MetaQuotes funciona exclusivamente como um mostruário técnico, com o objetivo de evidenciar a consistência e a eficácia das estratégias do robô em tempo real. O intuito principal não é a gestão ou o monitoramento de sinais pela plataforma, mas sim fornecer uma base técnica sólida e relatórios detalhados que comprovem a efetividade do sistema no mercado de Ouro (XAUUSD).Entretanto, o sinal ficará disponível, devendo o usuário tomar sua própria decisão de utilizá-lo ou não, inclusive levando em consideração a existência de derrapagens e lentidão de servidores.

Dessa forma, as negociações para aquisição, licenciamento ou parcerias diferenciadas além do MQL5 devem ser tratadas diretamente via mensagem particular com o desenvolvedor ou seus representantes oficiais. Nosso foco é oferecer suporte técnico especializado e fornecer os dados necessários para que o investidor tenha total segurança e apoio em suas operações no mercado Forex. Portanto, a recomendação principal é a aquisição do robô para que o próprio usuário configure suas estratégias.

Desenvolvedor e Representante autorizado a atuar como suporte: Jose Sandro Oliveira - jsoliveiraa - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community


Desde já agradecemos pelo interesse e desejamos sucesso nas negociações!


Atenciosamente,

Paulo Roberto Da Costa - pacosta - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community


추천 제품
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
CapTaiNCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experts
CapTaiNCAT FullAutomated expert advisor. TimeFrame M1 M5 SET FILES;  https://www.mql5.com/en/market/product/38300#!tab=comments&comment=11565247 Recommendations Before using the EA on a real account, test it with minimal risk or on a demo account; Use VPS server with ping less 10ms; ECN account with low spreads + low commissions + quality execution;  Standard settings are optimized for EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF XAUUSD  The settings of the EA  Trade Manager  Magic Number  Slippa
OnlyBlackBox
Alex Bruna Garcia
Experts
MT5 version This is a trading algorithm and expert advisor that has been specifically developed to operate in funding exams, live funding accounts, as well as personal accounts. The strategy is based on Smart Money Concept, which looks for market structure changes and imbalances, adapting to the demands of these types of companies. The strategy has been tested for years in the US30 market on an H1 timeframe with effectiveness and making use of good risk management. The parameters of the expert
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experts
MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
TradeButterfly
Evgeniy Zhdan
Experts
The MT4 trading advisor calculates the formed Gartley Butterfly shapes and makes a decision at the start of trading. "Butterfly Gartley" - one of the figures of graphical analysis, popularized by technical analyst Larry Pesavento, taken from the author's publication "Profit in the stock market", published in the mid-thirties. To date, there are 12 basic "Gartley patterns" - graphic figures with the construction, based on the application of Fibonacci levels and ratios. The algorithm of trackin
Unusual EA
Khairudi Kherikhanov
Experts
Автоматический советник Unusual EA не предназначен для получения сверх прибыли. Больше подойдет долгосрочным инвесторам, для которых трейдинг не игра, а работа. Советник Unusual EA, также можно использовать в портфеле, совместно с другими советниками. Размер прибыли и просадки зависит от выбранной валютной пары и таймфрейма.Наиболее эффективен на периодах M30,H1 и H4, хотя может использоваться на любых таймфреймах и торговых инструментах. Параметры советника: MagicNumber- метка "своих" сделок
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 15 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto currency pairs, Push No
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Experts
FxGold Marathon BreakOut is a simple but effective trading system based on breaking out price parttern. EA is a long term stable growth  trading system with realistic result . EA designed for XAUUSD (GOLD) which  is a volatile and highly liquid commodity Features: Account protection by acceptable consecutive loss. Auto MM Don't need fast VPS just laptop or pc and stable internet connection, you can shut down at the weekend then start it up before market opening like i'm doing. All opened positi
WONNFX iEQ EA MT4
Sergei Tsirat
Experts
WONNFX iEQ EA MT4 automatic advisor/scalper. Intraday trading. The advisor does not use grids, martingale or other dangerous strategies. All trades are opened and closed during the trading day Each trade is opened with a take profit and stop loss. Trades are also accompanied by a trailing stop. Recommendations: Symbol:   AUDCAD, EURUSD / EURCAD, USDCAD (GBPJPY, USDCAD, AUDUSD) (mod1/2/3) Timeframe:   M1 Requirements: The minimum deposit is from 100 dollars in 0.01 lot. 1:100/500. Broker with
Big Deal
Ong Wee Kiat
Experts
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Hyper Algo blue whale
Lam Chuyen Nhi
Experts
I stand in the ocean, I love peace, and I am a blue whale. I like to eat small fish and shrimp fry, but I will not destroy them all, I will protect the weak, and I will give the weak a chance to survive. I follow the water, travel from the Pacific to the Atlantic, I have seen the highest mountain, I have crossed the deepest sea, swimming with me, will get the best benefit. Real Blue Whale Signal 60% risk setting on  https://www.mql5.com/en/signals/1292808 Trading is recommended, currency pair
Bunny
Aleksandr Valutsa
Experts
Professional Forex Advisor: Your Path to Stable Income on the Foreign Exchange Market All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automation of trade on a new level We present to your attention an advanced solution for automated trading on the Forex market - an intelligent advisor developed by a team of professional traders and programmers. Key Benefits High precisi
BlackFractals
Evgeniy Zhdan
Experts
A fractal is a set that has the property of self-similarity (an object that exactly or approximately coincides with a part of itself, that is, the whole has the same shape as one or more parts). Advisor works on the basis of the theory of self-similarity. The advisor algorithm determines similar fractal patterns on three timeframes at the same time (lower, current and upper). In the case of coincidences found, the adviser begins to work in the direction of the price following the fractal model.
Stick And Stone
Rikky Patia
Experts
In the wake of AI industry there's a lot opinions that human will be replaced by algorithm, some people worried that job are being replaced by robots. while some people believe that robots trully can do a better job (if not perfect) than people. "Only A few realized that it is a combination of human's creativity and insight and AI's discliplined and tirelessness that will trully excel." -Quote by SomeGuy. People are looking for the right EA to put their investment on, on a long term basis, Sta
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Experts
Adaptive Trend Hunter is a professional fully automated Expert Advisor adapted for trading the most popular EURUSD currency pair on the H1 timeframe. It uses its own algorithms for recognizing stable trends, which are determined by proprietary trend indicators, that you will not find on sale. The Adaptive Trend Hunter Expert Advisor is an intelligently advanced automated trading tool. The Expert Advisor is notable for its self-renewing algorithm when trading conditions change. The Expert Advisor
NY Opening Pending EA indexes
Francesco Fava
Experts
This program works only on indexes, better US indexes like US30, US100 (USTEC), US500 (SP500) at New York Stock Exchange opening time (16:30) and automatically manage for each opening Trailing Stop Loss and BreakEven (if set). It is based on NY opening physiological movements of indexes quotes by putting pendants orders at defined (Gap) distance. It has an automatic recovery system in case the first trade gone in loss. It is possible to decide which multiply factor to use for the recover, thus i
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
Experts
MaxProfitDZ Expert adviser MaxProfitDz v1.4     Recommendations Symbol: ALL PAIRS ..i Recommended    EURUSD. Time Frame:1M. Brokers: ALL brokers .  low spread/commission, 1:500 leverage Minimum Deposit Recommended :   $500 USD  Lot Size for 500$   : 0.01  Use a broker with good execution and with a spread of 0.1-2 points. A very fast VPS is required Parameters EA TrendON=true (Read the  note ) MMType = 2 LotMultiplikator = 1 LotConst_or_not = TRUE Take profit :5-10 pips  for accounts with five
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Adelio
Jin Sangun
5 (1)
Experts
ADELIO 소개 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   여기를 클릭하세요 Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   여기를 클릭하세요 개요 ADELIO는 **골드(XAU/USD)**를 대상으로 한 강력하고 정밀한 자동매매 시스템 입니다. 시장의 변동성과 트렌드를 활용하여 다중 진입 전략을 통해 리스크관리를 진해합니다.  ADELIO EA는 추세에 이어지는 순간적인 시세조정이나 변동성의 힘을 사용하여 트레이딩하며, 모든 트레이더가 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. ADELIO EA의 특징점: ADELIO EA는 골드 종목의 독특한 일방향 추세 특성을 활용하는 시스템입니다.  골드는 대개 강력한 변동성과 함께 장기간 한 방향으로 움직이는 경향이 강한 자산으로, 이런 특성에 맞추어 ADELIO 는 " DEPOSIT NEED" 기능을 통해 계좌의 자산을 관리하며
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1, H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pa
EA Permanent FREE
Vladimir Gorbachev
2 (1)
Experts
This is a medium-term conservative system. It tracks quote movements and defines entry points. The Expert Advisor is completely automated and features the unique algorithm. This demo version trades USDJPY. Features It does not use Martingale; No grid; No scalping; No excessive parameters; Fixed lot; No complicated settings. Trades are usually opened infrequently. Orders may remain open for a few days for obtaining greater profit. Amount of trades per month is from 5 to 20. Deals are closed by T
FREE
Triangular EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
1 (1)
Experts
Note: MT4 Backtest cannot test EAs that trades with several symbols simultaneously. For backtest use MT5 versions download here . Important : This is Arbitrage EA and may not work on all accounts. It is recommended to follow the testing process described on product screenshots. If you are not familiar with arbitrage trading, It is recommended to use our other trading robots . Strategy : EA will place trades based on Triangular Arbitrage strategy. Triangular arbitrage (also referred to as cr
Apips
Maksim Pliskach
유틸리티
APIPS Expert Advisor puts a Take Profit on all positions at the total breakeven distance or at the distance of the specified take Profit value . If several orders are opened, the Expert Advisor puts a Take Profit on all positions at the total breakeven distance + the specified Take Profit value. You can specify to close all positions only on the excess without profit. If there are no open orders and you open a trade on the market, the APIPS Expert Advisor automatically sets the Take Profit by t
Fiery
Ivan Simonika
Experts
The Fiery expert system works with ticks on all types of accounts. For an internal algorithm, the elementary unit of analysis is a tick. The expert system does not use the history stored in the database to work. For his own needs, he uploads historical data online, creating his own database. To achieve good results in real tick mode on the tester, it is necessary to carry out optimization. The internal optimizer, having carried out optimization according to the indicated principle, selects th
Smooth Lift MT4
Aleksandr Khmelevskii
Experts
Seven copies left at $99 USD. Next price is 149 USD Smooth Lift is an indicator-based trading system that includes 7 indicators, including trend indicators, volume indicators and indicators of possible price movement strength. They are used to confirm the analysis of the main Smooth Lift trading system. The trading is performed on 24/5. The strategy was developed taking into account the movement of the currency pair USDCHF and the best trading performance is on it. Recommendations: - H1 USDC
Robo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
This is the latest generation of automatic Gold trading robots programmed with exclusive and advanced algorithms. EA Robo Gold is a combination of strategies for analyzing price movements, correlating oscillators and tickspeed models and building reliable signals with high probability. The signal models are optimized for the Scalper strategy, taking small profits and exiting the market quickly to avoid risks and protect account. The EA has Stop Loss, Take Profit, Trailing parameters available to
Ai Captain EA MT4
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125970 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Velocity Gold EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
Experts
Trade Gold (XAU/USD) Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! FOLLOW RESULTS HERE   Why Choose Velocity Gold EA ? Lightning-Fast Execution – Built for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you never miss a profitable setup again. Proven Gold-Specific Strategy – Unlike generic EAs, Velocity Gold EA is fine-tuned exclusively for XAU/USD , adapting to gold’s unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork —Our advanced algorithm removes human
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 전략을 사용하도록 설계된 자동화된 프로그램입니다. BTCUSD GRID EA는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 매우 유용합니다.   사용할 수 있는 다른 유형의 거래 봇이 있지만 그리드 거래 전략의 논리적 특성으로 인해 암호화폐 그리드 거래 봇이 문제 없이 자동화된 거래를 쉽게 수행할 수 있습니다.   BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 봇을 시험해 보고자 하는 경우 사용할 수 있는 최고의 플랫폼입니다. BTCUSD GRID EA는 통화 변동성이 큰 경우에도 이상적인 가격 지점에서 자동 거래를 수행할 수 있기 때문에 암호화폐 산업에 매우 효과적입니다.   이 자동 거래 전략의 주요 목적은 EA 내에서 미리 설정된 가격 변동에 따라 수많은 매수 및 매도 주문을 하는 것입니다.   이 특별한 전략은 자동화하기 쉬우므로 일반적으로 암호화폐 거래에 사용됩니다.   그리드 트레이딩 전략을 올바르게 사용하면 자산 가격이 변할 때 돈을 벌 수 있
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experts
ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
The seed of a big tree
Jun Feng
Experts
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
Experts
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experts
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experts
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experts
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experts
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experts
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experts
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Experts
Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней п
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experts
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Stp
Vladislav Filippov
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Shadow Bot
Will Ng
Experts
Shadow Bot is mainly designed for trading the EURSGD H1  timeframe on a low spread EURSGD ECN broker. It trades mainly during the asian session. It primarily waits for a valid trade opportunity before executing the trade orders. Once in sight, it will execute the order and proceed to manage the order from there. There is no martingale/grid/averaging/hedging used for this particular strategy. Stoploss is given for every single trade to minimize the risk. Default setting is mainly for the purpose
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
Experts
RocketRise EA  Key Advantages Congratulations on China's new type of coronary pneumonia being controlled, 50% off from March 1st to March 15th, 2020. The EA is  the symbiosis of trading algorithms. Designed for trading major currency pairs,It implements a simple and universal trading strategy which can be applied to any instrument. 1.Fully automated trading 24/5. 2.Can handle deposits of any size. 3.Always use stop loss risk. 4.Use tracking to stop chasing profits. 5.Ability to set the time of
Beach Trip EA
Rikky Patia
Experts
THE BEACH TRIP EA This EA designed for serious trader who become too serious and need to laid back and still having some decent trades, the setting is so simple and it works on any chart The Robot will scan continously on 1 mins, 5 min, and 15 mins chart. SEE the Strategy Tester Guide to know whether your history data is valid enough. The EA isn't optimize on any single currency, so the money management isn't build to last very long nor to make unrealistic parabolic curve on certain pairs. Ta
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Experts
Apart from the view of violent positions, this EA focuses on stable profits Applicable varieties: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY and other currencies with relatively stable trend This EA provides chart parameters and quick close position buttons. The table text is spelled in Chinese and Pinyin, which is more convenient for Chinese people to watch. You can understand the meaning of variables simply by spelling. The account should keep more than 3000 yuan. If it is less than 3000, please change
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Alfascal is a new model of a fully automated trading neuro-system, working on short timeframes. This system, which is based on a specialized neural network, is able to provide continuous training, transform the chaotic realities of the market into a specific system that can improve the quality of open transactions and absorb most
EA Rx Five MT4
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of 7  Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Real m
Bfxenterprise CCI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise CCI When you use this Expert Advisor (EA), transactions will be based on the CCI indicator. Every calculation of trend or price reversal uses CCI. The prowess of this indicator is the reason for optimization in the program. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy at the t
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Soul Gou
Yuzhu Liu
Experts
Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES) - language of the output messages (English, Russian, German, French, Spanish). Price for open - open price. If set to 0, the orders will be placed on the following distance from the current price: current price + "The distance in the first order". Lot - lot size for pending orders. Use Order type - type of pending orders. The distance in the first order - distance for the first order in points. Count of orders - number of orders to be opened.
Big Banks Can Lose
Rikky Patia
Experts
A comprehensive EA that with real results. Big Banks Can Lose IS NOT JUST YOUR AVERAGE EA Has Proven To Be a Profitable Assistant in the live account, It's basically a PRO Trader At your Disposal Here's What Makes this EA Stands Out From The Rest of the product here: 1. An accurate money management: You can count the bits manually, Spend 10 minutes in a single pair, Just to realize that the opportunity has passed, or is not even worth to trade 2. This is not a mere scalper, where your marg
제작자의 제품 더 보기
Apache MHL Moving Average MT5
Paulo Roberto Da Costa
Experts
Sinal (GOLD/XAUSD) - 12 meses ativo e mais de 5 mil negociações:   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Produto para MetaTrader4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Produto para MetaTrader5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 O Apache MHL Moving Average Expert Advisor ou simplesmente "Apache MHL" é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale. O usuário dispõe de ajuste de RSI para confirmar f
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변