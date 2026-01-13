- 자본
- 축소
트레이드:
429
이익 거래:
420 (97.90%)
손실 거래:
9 (2.10%)
최고의 거래:
37.04 USD
최악의 거래:
-56.63 USD
총 수익:
1 006.82 USD (101 400 pips)
총 손실:
-288.99 USD (28 809 pips)
연속 최대 이익:
125 (307.71 USD)
연속 최대 이익:
307.71 USD (125)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
12.68
롱(주식매수):
347 (80.89%)
숏(주식차입매도):
82 (19.11%)
수익 요인:
3.48
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
2.40 USD
평균 손실:
-32.11 USD
연속 최대 손실:
1 (-56.63 USD)
연속 최대 손실:
-56.63 USD (1)
월별 성장률:
11.41%
연간 예측:
138.43%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.46 USD
최대한의:
56.63 USD (8.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.39% (41.37 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|718
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.04 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 125
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +307.71 USD
연속 최대 손실: -56.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Leverate-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
