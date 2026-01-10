Trande Candle

트렌드 캔들 - 즉각적인 추세 파악 지표





트렌드 캔들 지표는 차트의 캔들에 자동으로 색상을 입혀 복잡한 분석을 시각적으로 이해하기 쉬운 그림으로 바꿔줍니다. 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색, 횡보는 회색으로 표시되어 시장의 강도와 방향을 즉시 파악할 수 있습니다. 이 도구는 두 개의 적응형 필터가 동기화되어 불필요한 노이즈 없이 명확한 신호를 제공합니다.





주요 이점





즉각적인 추세 시각화: 시장 방향을 한눈에 파악합니다.





재도색되지 않는 알고리즘: 신호는 캔들 종가에 고정되어 향후 변경되지 않으므로 과거 데이터에 대한 정확한 분석과 안정적인 거래를 보장합니다.





이중 신호 필터링: 빠른 필터와 느린 필터가 함께 작동하여 잘못된 움직임을 걸러내고 고품질 추세 조건을 강조합니다.





다양한 알림 방식: 팝업 창, 모바일 푸시 알림, 이메일 또는 소리 알림을 통해 추세 반전 알림을 받을 수 있습니다.





다양한 활용성: 모든 금융 상품 및 시간대에 적용 가능합니다.





트렌드 캔들은 누구를 위해 설계되었나요?





빠른 의사 결정과 간편한 매매를 중시하는 트레이더를 위해.





추세 파악 방법을 빠르게 배우고 싶은 초보 트레이더를 위해.





자신의 전략을 검증할 수 있는 신뢰할 수 있는 필터를 찾는 숙련된 트레이더를 위해.





권장 시간 프레임

반응성과 신호 신뢰도의 최적의 균형을 위해 H1 이상의 시간 프레임 사용을 권장합니다. 이 시간 프레임에서 지표는 시장의 노이즈를 효과적으로 걸러내고 안정적인 추세 움직임을 정확하게 포착합니다.





사용 방법





차트에 지표를 설치합니다.





필터 기간을 원하는 대로 설정합니다(기본 설정인 5/20은 이미 최적화되어 있습니다).





원하는 알림 유형을 활성화합니다.





캔들 색상을 모니터링하여 추세를 파악하고 적시에 신호를 수신합니다.





특별 출시 할인

선착순 50명에게는 $49에 제공됩니다. 선착순 판매 종료 후에는 가격이 인상됩니다. 프리미엄 추세 분석 도구를 특별 출시 가격으로 구매할 수 있는 기회입니다.





중요 사항

모든 구매자에게는 추가 분석 도구가 포함된 버전 2.0으로 무료 업그레이드가 제공됩니다.