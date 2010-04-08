AquilaGridMaster
Simple but Efficient
AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket.
Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig das Risiko der Exposition kontrolliert wird.
Zur Risikobegrenzung verfügt AquilaGridMaster über mehrere Schutzmechanismen wie einen Session-Drawdown-Limiter, maximale Grid-Level pro Richtung sowie einen Rescue-Modus, der weitere Positionen stoppt, wenn eine definierte Schwelle erreicht wird.
Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.
Funktionsübersicht
Grid-Aufbau gegen den Trend
Dynamische Anpassung von:
Grid-Abstand
Take-Profit-Ziel
Positionsgrößen
Feste oder Equity-basierte Lotberechnung
Session-Drawdown-Limit
Rescue-Modus für kritische Trendsituationen
Maximal erlaubter Spread
Unterstützt alle Forex-Paare und Zeitrahmen
(empfohlen: EURUSD/GBPUSD, M5)
Wie der getestet und eingesetzt wurde:
Mind. 10.000 USD Startkapital oder äquivalentes Risiko-Setup
Zuerst im Demokonto testen und optimieren
Geeignet für Prop-Firm-Regeln durch Drawdown-Kontrolle
Kontinuierliche Überwachung empfohlen
Setting - Beispiele:
Diese Beispielkonfigurationen basieren dem Backtest 01/2025 - heute
EURUSD:
|Parameter
|Wert
|Basis-Abstand zwischen Grid-Orders
|10 Pips
|Zusatzfaktor pro Level
|0.1
|Start-Lot
|0.01
|Multiplikator für Folgelots
|0.75
|Lot aus % der Equity
|deaktiviert
|Basis-TP in % der Equity
|0.25 %
|TP-Absenkung pro Level
|0.05 %-Punkte
|TP-Untergrenze
|0.10 %
|Harte Obergrenze für Lotgröße
|10.0
|Max. Grid-Level pro Richtung
|20
|Max. Spread
|10.0 Pips
|Max. Session-Drawdown
|5.0 %
|Rescue-Modus
|deaktiviert
|Rescue ab X Gesamt-Orders
|8
|MagicNumber
|12345
GBPUSD:
|Parameter
|Wert
|Basis-Abstand zwischen Grid-Orders
|10 Pips
|Zusatzfaktor pro Level
|0.1
|Start-Lot
|0.01
|Multiplikator für Folgelots
|0.75
|Lot aus % der Equity
|deaktiviert
|Basis-TP in % der Equity
|1.0 %
|TP-Absenkung pro Level
|0.05 %-Punkte
|TP-Untergrenze
|0.10 %
|Harte Obergrenze für Lotgröße
|10.0
|Max. Grid-Level pro Richtung
|30
|Max. Spread
|10.0 Pips
|Max. Session-Drawdown
|5.0 %
|Rescue-Modus
|deaktiviert
|Rescue ab X Gesamt-Orders
|8
|MagicNumber
|12345