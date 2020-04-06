AquilaGridMaster

Simple pero eficaz

AquilaGridMaster es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que implementa el comercio de cuadrícula adaptable contra la dirección de la tendencia a corto plazo. La estrategia utiliza fases comunes del mercado en las que las tendencias se ven interrumpidas por correcciones y cierra todas las posiciones juntas como una cesta.

El EA ajusta dinámicamente tanto las distancias de la cuadrícula como el objetivo de toma de beneficios a la profundidad de la cuadrícula. Esto permite aprovechar antes una corrección y, al mismo tiempo, controlar el riesgo de exposición.

Para limitar el riesgo, AquilaGridMaster cuenta con varios mecanismos de protección, como un limitador de reducción de sesión, niveles máximos de cuadrícula por dirección y un modo de rescate que detiene las posiciones adicionales cuando se alcanza un umbral definido.

El Asesor Experto está destinado a los operadores que saben cómo funcionan las estrategias de cuadrícula y que trabajan conscientemente con la gestión del riesgo y del capital. A continuación encontrará ejemplos de configuración.

Resumen de funciones

  • Construcción de rejilla contra tendencia

  • Ajuste dinámico de:

    • Distancia de la cuadrícula

    • Objetivo de beneficios

    • Tamaño de las posiciones

  • Cálculo de lotes fijos o basados en acciones

  • Límite de reducción de la sesión

  • Modo de rescate para situaciones críticas de tendencia

  • Diferencial máximo permitido

  • Compatible con todos los pares de divisas y marcos temporales
    (recomendado: EURUSD/GBPUSD, M5)

Cómo se ha probado y utilizado:

  • Al menos 10.000 USD de capital inicial o configuración de riesgo equivalente

  • Pruebe y optimice primero en la cuenta demo

  • Adecuado para las normas de las empresas de utilería mediante el control de la reducción del riesgo

  • Se recomienda una supervisión continua

Configuración - ejemplos:

Estas configuraciones de ejemplo se basan en el backtest 01/2025 - hoy

EURUSD:

Parámetros Valor
Distancia base entre órdenes de rejilla 10 pips
Factor adicional por nivel 0.1
Lote inicial 0.01
Multiplicador para lotes posteriores 0.75
Lote a partir de % del capital desactivado
TP base en % de fondos propios 0.25 %
Reducción TP por nivel 0,05 % puntos
Límite inferior TP 0.10 %
Límite superior duro para el tamaño de lote 10.0
Máx. Nivel de rejilla por dirección 20
Máx. Spread 10,0 puntos
Reducción máx. Reducción de la sesión 5.0 %
Modo de rescate desactivado
Rescate de X órdenes totales 8
NúmeroMágico 12345


GBPUSD:

Parámetro valor
Distancia base entre órdenes de rejilla 10 pips
Factor adicional por nivel 0.1
Lote inicial 0.01
Multiplicador para lotes posteriores 0.75
Lote a partir de % del capital desactivado
TP base en % de fondos propios 1.0 %
Reducción TP por nivel 0,05 % puntos
Límite inferior TP 0.10 %
Límite superior duro para el tamaño de lote 10.0
Máx. Nivel de rejilla por dirección 30
Máx. Spread 10,0 puntos
Reducción máx. Reducción de la sesión 5.0 %
Modo de rescate desactivado
Rescate de X órdenes totales 8
NúmeroMágico 12345

