Trend Following EA Simple

개요
Trending Following EA Simple은 간결하면서도 매우 효과적인 로직으로 주요 시장 변동을 포착하도록 설계된 강력한 트렌드 추종 전문가 어드바이저입니다. 지속적인 트렌드 내에서 높은 확률의 설정에 집중함으로써 복잡성을 제거하고 일관된 성과를 목표로 합니다. 이 EA는 인기 있는 변동성 높은 거래 대상에 최적화되었으며 H2 시간대에서 원활하게 작동하여 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 신뢰할 수 있는 도구입니다.

핵심 거래 로직

  • H2 차트에서 명확한 이동 평균(MA) 필터를 사용하여 주요 시장 트렌드를 식별합니다. 트렌드 방향은 주요 MA에 대한 가격 위치로 정의되어 거래가 시장의 전반적인 모멘텀과 일치하도록 보장합니다.

  • 단순화된 진입 조건을 적용합니다: MA가 주요 트렌드 방향을 확인하고 RSI 지표가 유리한 진입 지점을 나타낼 때만 거래를 실행합니다. 이 강력한 조합은 MA가 확인된 상승 트렌드 동안의 과매도 구역 MA가 확인된 하락 트렌드 동안의 과매수 구역에서 진입을 찾습니다.

  • 거래가 유리하게 진행됨에 따라 이익을 확정하고 자본을 보호하는 통합 트레일링 스톱 로스 메커니즘을 갖추고 있습니다.

최적화된 거래 대상 및 시간대

  • 주요 심볼: XAUUSD(금), BTCUSD(비트코인), EURUSD.

  • 권장 시간대: H2(2시간) – 신호 품질과 거래 지속 기간의 균형을 맞추기에 이상적입니다.

설정 및 위험 관리

  • 기본 프리셋 설정: 최고 성능을 위해 완전히 최적화되었습니다(MA 기간, RSI 설정, 트레일링 스톱 매개변수 포함) – 설치 즉시 사용 가능합니다.

  • 자동 포지션 크기 조정: $100 자본당 0.01롯의 낮은 위험 모델을 기반으로 롯트를 계산합니다.
    예시: $200 계정은 자동으로 0.02롯트 포지션을 제안합니다.
    개인의 위험 허용도에 맞게 완전히 조정 가능합니다.

  • 권장 최소 자본: $100부터 시작할 수 있습니다.

주요 장점
 명확한 MA 기반 트렌드 필터는 객관적이고 신뢰할 수 있는 트렌드 정의를 제공합니다.
 RSI 필터링된 진입은 확립된 트렌드 내에서 과매수/과매도 조건을 활용하여 타이밍을 향상시킵니다.
✅ 금 및 비트코인과 같은 트렌드가 강한 거래 대상에서 높은 성능을 발휘합니다.
 트레일링 스톱 로스는 이익을 보호하고 트렌드 잠재력을 극대화합니다.
 지능형 위험 조정 포지션 크기 조정이 계정을 보호합니다.
✅ 최적화된 기본 설정으로 즉시 사용 가능합니다.
 이름처럼 단순, 설계대로 효과적 – 명확성과 규칙 기반 로직을 중시하는 트레이더에게 완벽합니다.

중요 참고사항

  • 명확하고 지속적인 트렌드가 있는 시장에서 가장 잘 작동합니다. MA 트렌드 필터와 RSI의 조합은 트렌드에 역행하는 진입을 피하는 데 도움이 됩니다.

  • 중단 없는 운영을 위해 VPS에서 실행하는 것이 권장됩니다.

  • 실제 거래에 앞서 항상 데모 환경에서 백테스트 및 포워드 테스트를 수행하십시오.


