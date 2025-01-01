MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールトレール注文のクラスCTrailingFixedPipsCheckTrailingStopShort
CheckTrailingStopShort
숏 포지션의 추적 손절매 상태를 점검합니다.
virtual bool CheckTrailingStopShort(
Parameters
position
[in] CPositionInfo 객체에 대한 포인터.
sl
[in][out] 손절매 가격 변수 참조.
tp
[in][out] 수익률 획득에 대한 변수 참조.
반환 값
조건이 만족되면 - true, 그렇지 않으면 - false.
참고
손절매 수준이 0이면 조건이 충족되지 않습니다(종료). 포지션에 이미 손절매 가격이 있는 경우, 그 값은 기준가격으로 가정되며, 그렇지 않은 경우 포지션 시가는 기준 가격으로 가정됩니다. 현재 호가가 기준 가격 - 손절매 수준보다 낮으면 새로운 손절매 가격을 설정하는 것이 좋습니다. 이 경우, 포지션에 이미 이익실현이 있다면 새로운 이익실현 가격을 호가 - 이익실현 수준으로 설정하는 것이 좋습니다.