CheckTrailingStopShort

숏 포지션의 추적 손절매 상태를 점검합니다.

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parameters

position

[in] CPositionInfo 객체에 대한 포인터.

sl

[in][out] 손절매 가격 변수 참조.

tp

[in][out] 수익률 획득에 대한 변수 참조.

반환 값

조건이 만족되면 - true, 그렇지 않으면 - false.

참고

손절매 수준이 0이면 조건이 충족되지 않습니다(종료). 포지션에 이미 손절매 가격이 있는 경우, 그 값은 기준가격으로 가정되며, 그렇지 않은 경우 포지션 시가는 기준 가격으로 가정됩니다. 현재 호가가 기준 가격 - 손절매 수준보다 낮으면 새로운 손절매 가격을 설정하는 것이 좋습니다. 이 경우, 포지션에 이미 이익실현이 있다면 새로운 이익실현 가격을 호가 - 이익실현 수준으로 설정하는 것이 좋습니다.