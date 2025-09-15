通貨 / XOM
XOM: Exxon Mobil Corporation
113.96 USD 1.30 (1.13%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XOMの今日の為替レートは、-1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり113.40の安値と115.35の高値で取引されました。
Exxon Mobil Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
113.40 115.35
1年のレンジ
97.80 126.33
- 以前の終値
- 115.26
- 始値
- 115.17
- 買値
- 113.96
- 買値
- 114.26
- 安値
- 113.40
- 高値
- 115.35
- 出来高
- 21.245 K
- 1日の変化
- -1.13%
- 1ヶ月の変化
- -0.19%
- 6ヶ月の変化
- -4.41%
- 1年の変化
- -1.81%
