XOM: Exxon Mobil Corporation

112.84 USD 1.12 (0.98%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XOM fiyatı bugün -0.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.72 ve Yüksek fiyatı olarak 113.98 aralığında işlem gördü.

Exxon Mobil Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
112.72 113.98
Yıllık aralık
97.80 126.33
Önceki kapanış
113.96
Açılış
113.87
Satış
112.84
Alış
113.14
Düşük
112.72
Yüksek
113.98
Hacim
27.455 K
Günlük değişim
-0.98%
Aylık değişim
-1.17%
6 aylık değişim
-5.35%
Yıllık değişim
-2.77%
21 Eylül, Pazar