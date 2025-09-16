Valute / XOM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XOM: Exxon Mobil Corporation
111.98 USD 0.86 (0.76%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XOM ha avuto una variazione del -0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 111.56 e ad un massimo di 112.32.
Segui le dinamiche di Exxon Mobil Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XOM News
- ExxonMobil approva il progetto Hammerhead da 6,8 miliardi di dollari in Guyana
- ExxonMobil approves $6.8 billion Hammerhead project in Guyana
- Exxon greenlights investment for Hammerhead project in Guyana
- Chevron: Shale And Hale, But I Do Have One Lingering Doubt (NYSE:CVX)
- Prediction: Chevron Will Help Make You Richer by 2030
- 3 Stocks To Buy From Alpha Picks/Pro Quant Portfolio (undefined:KGC)
- $750K Portfolio Is All You Need For Retirement
- Why ConocoPhillips Stands Out as a High-Resilience Upstream Player
- Exxon Mobil: Margin Pressure Persists, But Long-Term Upside Remains (NYSE:XOM)
- Best Dividend Stocks to Buy: Chevron Stock vs. ExxonMobil Stock
- ExxonMobil's Permian Push: Leveraging Technology for Production Growth
- Panama Canal starts process to select firms to build, operate LPG pipeline
- Oil & Gas Stock Roundup: LNG Deals Steal Market Attention
- Exxon seeks US political help in call to quash EU climate law
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Is ExxonMobil's Premium Price Justified on Permian & Guyana Presence?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Imperial nomina Tanya Bryja nel consiglio di amministrazione
- 5 Best High-Yield Dividend Stocks to Buy Now
- Russia is ready to deepen discussions with the U.S. on Sakhalin 1 project, RIA reports
- Exxon Mobil (XOM) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Chord Energy aumenta l’offerta di obbligazioni senior a 750 milioni di dollari
Intervallo Giornaliero
111.56 112.32
Intervallo Annuale
97.80 126.33
- Chiusura Precedente
- 112.84
- Apertura
- 111.90
- Bid
- 111.98
- Ask
- 112.28
- Minimo
- 111.56
- Massimo
- 112.32
- Volume
- 11.510 K
- Variazione giornaliera
- -0.76%
- Variazione Mensile
- -1.93%
- Variazione Semestrale
- -6.07%
- Variazione Annuale
- -3.52%