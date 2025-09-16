QuotazioniSezioni
XOM: Exxon Mobil Corporation

111.98 USD 0.86 (0.76%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XOM ha avuto una variazione del -0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 111.56 e ad un massimo di 112.32.

Segui le dinamiche di Exxon Mobil Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
111.56 112.32
Intervallo Annuale
97.80 126.33
Chiusura Precedente
112.84
Apertura
111.90
Bid
111.98
Ask
112.28
Minimo
111.56
Massimo
112.32
Volume
11.510 K
Variazione giornaliera
-0.76%
Variazione Mensile
-1.93%
Variazione Semestrale
-6.07%
Variazione Annuale
-3.52%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev