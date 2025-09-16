통화 / XOM
XOM: Exxon Mobil Corporation
112.84 USD 1.12 (0.98%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XOM 환율이 오늘 -0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 112.72이고 고가는 113.98이었습니다.
Exxon Mobil Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XOM News
- Why ConocoPhillips Stands Out as a High-Resilience Upstream Player
- Exxon Mobil: Margin Pressure Persists, But Long-Term Upside Remains (NYSE:XOM)
- Best Dividend Stocks to Buy: Chevron Stock vs. ExxonMobil Stock
- ExxonMobil's Permian Push: Leveraging Technology for Production Growth
- Panama Canal starts process to select firms to build, operate LPG pipeline
- Oil & Gas Stock Roundup: LNG Deals Steal Market Attention
- Exxon seeks US political help in call to quash EU climate law
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Is ExxonMobil's Premium Price Justified on Permian & Guyana Presence?
- Chord Energy, RBC "매수" 등급 재확인, 인수 주목
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- 임페리얼, 타냐 브리야 이사회 임명
- 5 Best High-Yield Dividend Stocks to Buy Now
- Russia is ready to deepen discussions with the U.S. on Sakhalin 1 project, RIA reports
- Exxon Mobil (XOM) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- 코어드 에너지, 선순위 채권 발행 규모 7억 5천만 달러로 확대
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- 코드 에너지(CHRD) 목표 주가, BofA 증권, 123달러로 상향 조정
- Chord Energy stock price target raised by BofA Securities to $123
- Chord Energy stock price target raised to $130 by UBS on Williston acquisition
- The $540 Billion Oil Cliff: IEA Says Supply Could Vanish Without It
- TD Cowen, Chord Energy에 ’보유’ 의견 유지
일일 변동 비율
112.72 113.98
년간 변동
97.80 126.33
- 이전 종가
- 113.96
- 시가
- 113.87
- Bid
- 112.84
- Ask
- 113.14
- 저가
- 112.72
- 고가
- 113.98
- 볼륨
- 27.455 K
- 일일 변동
- -0.98%
- 월 변동
- -1.17%
- 6개월 변동
- -5.35%
- 년간 변동율
- -2.77%
