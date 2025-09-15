KurseKategorien
Währungen / XOM
Zurück zum Aktien

XOM: Exxon Mobil Corporation

113.96 USD 1.30 (1.13%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XOM hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.40 bis zu einem Hoch von 115.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Exxon Mobil Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XOM News

Tagesspanne
113.40 115.35
Jahresspanne
97.80 126.33
Vorheriger Schlusskurs
115.26
Eröffnung
115.17
Bid
113.96
Ask
114.26
Tief
113.40
Hoch
115.35
Volumen
21.245 K
Tagesänderung
-1.13%
Monatsänderung
-0.19%
6-Monatsänderung
-4.41%
Jahresänderung
-1.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K