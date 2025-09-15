Währungen / XOM
XOM: Exxon Mobil Corporation
113.96 USD 1.30 (1.13%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XOM hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.40 bis zu einem Hoch von 115.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exxon Mobil Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
113.40 115.35
Jahresspanne
97.80 126.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 115.26
- Eröffnung
- 115.17
- Bid
- 113.96
- Ask
- 114.26
- Tief
- 113.40
- Hoch
- 115.35
- Volumen
- 21.245 K
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- -0.19%
- 6-Monatsänderung
- -4.41%
- Jahresänderung
- -1.81%
