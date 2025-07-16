クォートセクション
通貨 / NETD
NETD: Nabors Energy Transition Corp II - Class A

11.25 USD 0.01 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NETDの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり11.25の安値と11.25の高値で取引されました。

Nabors Energy Transition Corp II - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.25 11.25
1年のレンジ
10.64 11.47
以前の終値
11.24
始値
11.25
買値
11.25
買値
11.55
安値
11.25
高値
11.25
出来高
1
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
-0.53%
6ヶ月の変化
2.46%
1年の変化
5.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K