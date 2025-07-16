Währungen / NETD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NETD: Nabors Energy Transition Corp II - Class A
11.20 USD 0.05 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NETD hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.20 bis zu einem Hoch von 11.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nabors Energy Transition Corp II - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.20 11.20
Jahresspanne
10.64 11.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.25
- Eröffnung
- 11.20
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- Tief
- 11.20
- Hoch
- 11.20
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- -0.97%
- 6-Monatsänderung
- 2.00%
- Jahresänderung
- 5.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K