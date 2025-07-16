Курс NETD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.24, а максимальная — 11.24.

Следите за динамикой Nabors Energy Transition Corp II - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.