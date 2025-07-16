Валюты / NETD
NETD: Nabors Energy Transition Corp II - Class A
11.24 USD 0.02 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NETD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.24, а максимальная — 11.24.
Следите за динамикой Nabors Energy Transition Corp II - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.24 11.24
Годовой диапазон
10.64 11.47
- Предыдущее закрытие
- 11.26
- Open
- 11.24
- Bid
- 11.24
- Ask
- 11.54
- Low
- 11.24
- High
- 11.24
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -0.62%
- 6-месячное изменение
- 2.37%
- Годовое изменение
- 5.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.