NETD: Nabors Energy Transition Corp II - Class A
11.32 USD 0.07 (0.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NETD ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.20 e ad un massimo di 11.32.
Segui le dinamiche di Nabors Energy Transition Corp II - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.20 11.32
Intervallo Annuale
10.64 11.47
- Chiusura Precedente
- 11.25
- Apertura
- 11.20
- Bid
- 11.32
- Ask
- 11.62
- Minimo
- 11.20
- Massimo
- 11.32
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.62%
- Variazione Mensile
- 0.09%
- Variazione Semestrale
- 3.10%
- Variazione Annuale
- 6.19%
21 settembre, domenica