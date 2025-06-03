クォートセクション
通貨 / NAMS
株に戻る

NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V

26.73 USD 2.24 (9.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NAMSの今日の為替レートは、9.15%変化しました。日中、通貨は1あたり24.95の安値と26.75の高値で取引されました。

NewAmsterdam Pharma Company N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NAMS News

1日のレンジ
24.95 26.75
1年のレンジ
14.06 27.35
以前の終値
24.49
始値
25.08
買値
26.73
買値
27.03
安値
24.95
高値
26.75
出来高
2.501 K
1日の変化
9.15%
1ヶ月の変化
11.24%
6ヶ月の変化
31.42%
1年の変化
71.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K