NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V
26.73 USD 2.24 (9.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NAMSの今日の為替レートは、9.15%変化しました。日中、通貨は1あたり24.95の安値と26.75の高値で取引されました。
NewAmsterdam Pharma Company N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.95 26.75
1年のレンジ
14.06 27.35
- 以前の終値
- 24.49
- 始値
- 25.08
- 買値
- 26.73
- 買値
- 27.03
- 安値
- 24.95
- 高値
- 26.75
- 出来高
- 2.501 K
- 1日の変化
- 9.15%
- 1ヶ月の変化
- 11.24%
- 6ヶ月の変化
- 31.42%
- 1年の変化
- 71.46%
