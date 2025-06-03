통화 / NAMS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V
26.69 USD 0.04 (0.15%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NAMS 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.22이고 고가는 26.88이었습니다.
NewAmsterdam Pharma Company N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAMS News
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- 뉴암스테르담 파마, 주가 52주 신고가 경신…27.35 USD
- NewAmsterdam Pharma stock hits 52-week high at 27.35 USD
- NewAmsterdam Pharma stock initiated at Overweight by Wells Fargo
- EMA validates obicetrapib applications for cholesterol treatment
- Silence Therapeutics director Michael Davidson resigns from board
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on NewAmsterdam Pharma stock
- NewAmsterdam Pharma earnings beat by $0.35, revenue topped estimates
- NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Obicetrapib shows promise in reducing Alzheimer’s biomarkers
- Goldman Sachs initiates NewAmsterdam Pharma stock with Neutral rating
- NewAmsterdam Pharma updates employment agreement with chief scientific officer
- Thursday’s Insider Moves: Big Buys at NewAmsterdam Pharma, CME Group
- New Amsterdam Pharma director Topper buys shares worth $69k
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates NewAmsterdam Pharma stock with buy rating on cholesterol drug
- Cantor Fitzgerald maintains NewAmsterdam Pharma stock rating on trial data
- NewAmsterdam Pharma stock maintains buy rating at Stifel on strong data
- Stifel initiates NewAmsterdam stock with Buy rating, $44 target
- Analyst Says NewAmsterdam Stock Has Over 100% Upside, Citing 90% Success Probability For Obicetrapib - NewAmsterdam Pharma Co (NASDAQ:NAMS)
- NewAmsterdam reports Alzheimer’s biomarker reduction
- NewAmsterdam Pharma to Host R&D Day on June 11, 2025
- Cantor Fitzgerald initiates overweight rating for NewAmsterdam Pharma stock
- RBC Capital maintains outperform rating for NewAmsterdam Pharma stock
일일 변동 비율
26.22 26.88
년간 변동
14.06 27.35
- 이전 종가
- 26.73
- 시가
- 26.82
- Bid
- 26.69
- Ask
- 26.99
- 저가
- 26.22
- 고가
- 26.88
- 볼륨
- 1.339 K
- 일일 변동
- -0.15%
- 월 변동
- 11.07%
- 6개월 변동
- 31.22%
- 년간 변동율
- 71.20%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K