NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V

26.69 USD 0.04 (0.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NAMS ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.22 e ad un massimo di 26.88.

Segui le dinamiche di NewAmsterdam Pharma Company N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
26.22 26.88
Intervallo Annuale
14.06 27.35
Chiusura Precedente
26.73
Apertura
26.82
Bid
26.69
Ask
26.99
Minimo
26.22
Massimo
26.88
Volume
1.339 K
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
11.07%
Variazione Semestrale
31.22%
Variazione Annuale
71.20%
20 settembre, sabato