NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V
26.69 USD 0.04 (0.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAMS ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.22 e ad un massimo di 26.88.
Segui le dinamiche di NewAmsterdam Pharma Company N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NAMS News
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Il titolo di NewAmsterdam Pharma tocca il massimo di 52 settimane a 27,35 USD
- NewAmsterdam Pharma stock hits 52-week high at 27.35 USD
- NewAmsterdam Pharma stock initiated at Overweight by Wells Fargo
- EMA validates obicetrapib applications for cholesterol treatment
- Silence Therapeutics director Michael Davidson resigns from board
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on NewAmsterdam Pharma stock
- NewAmsterdam Pharma earnings beat by $0.35, revenue topped estimates
- NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Obicetrapib shows promise in reducing Alzheimer’s biomarkers
- Goldman Sachs initiates NewAmsterdam Pharma stock with Neutral rating
- NewAmsterdam Pharma updates employment agreement with chief scientific officer
- Thursday’s Insider Moves: Big Buys at NewAmsterdam Pharma, CME Group
- New Amsterdam Pharma director Topper buys shares worth $69k
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates NewAmsterdam Pharma stock with buy rating on cholesterol drug
- Cantor Fitzgerald maintains NewAmsterdam Pharma stock rating on trial data
- NewAmsterdam Pharma stock maintains buy rating at Stifel on strong data
- Stifel initiates NewAmsterdam stock with Buy rating, $44 target
- Analyst Says NewAmsterdam Stock Has Over 100% Upside, Citing 90% Success Probability For Obicetrapib - NewAmsterdam Pharma Co (NASDAQ:NAMS)
- NewAmsterdam reports Alzheimer’s biomarker reduction
- NewAmsterdam Pharma to Host R&D Day on June 11, 2025
- Cantor Fitzgerald initiates overweight rating for NewAmsterdam Pharma stock
- RBC Capital maintains outperform rating for NewAmsterdam Pharma stock
Intervallo Giornaliero
26.22 26.88
Intervallo Annuale
14.06 27.35
- Chiusura Precedente
- 26.73
- Apertura
- 26.82
- Bid
- 26.69
- Ask
- 26.99
- Minimo
- 26.22
- Massimo
- 26.88
- Volume
- 1.339 K
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 11.07%
- Variazione Semestrale
- 31.22%
- Variazione Annuale
- 71.20%
