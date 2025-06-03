Devises / NAMS
NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V
26.69 USD 0.04 (0.15%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NAMS a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.22 et à un maximum de 26.88.
Suivez la dynamique NewAmsterdam Pharma Company N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NAMS Nouvelles
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- L’action de NewAmsterdam Pharma atteint un plus haut sur 52 semaines à 27,35 USD
- NewAmsterdam Pharma stock hits 52-week high at 27.35 USD
- NewAmsterdam Pharma stock initiated at Overweight by Wells Fargo
- EMA validates obicetrapib applications for cholesterol treatment
- Silence Therapeutics director Michael Davidson resigns from board
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on NewAmsterdam Pharma stock
- NewAmsterdam Pharma earnings beat by $0.35, revenue topped estimates
- NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Obicetrapib shows promise in reducing Alzheimer’s biomarkers
- Goldman Sachs initiates NewAmsterdam Pharma stock with Neutral rating
- NewAmsterdam Pharma updates employment agreement with chief scientific officer
- Thursday’s Insider Moves: Big Buys at NewAmsterdam Pharma, CME Group
- New Amsterdam Pharma director Topper buys shares worth $69k
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates NewAmsterdam Pharma stock with buy rating on cholesterol drug
- Cantor Fitzgerald maintains NewAmsterdam Pharma stock rating on trial data
- NewAmsterdam Pharma stock maintains buy rating at Stifel on strong data
- Stifel initiates NewAmsterdam stock with Buy rating, $44 target
- Analyst Says NewAmsterdam Stock Has Over 100% Upside, Citing 90% Success Probability For Obicetrapib - NewAmsterdam Pharma Co (NASDAQ:NAMS)
- NewAmsterdam reports Alzheimer’s biomarker reduction
- NewAmsterdam Pharma to Host R&D Day on June 11, 2025
- Cantor Fitzgerald initiates overweight rating for NewAmsterdam Pharma stock
- RBC Capital maintains outperform rating for NewAmsterdam Pharma stock
Range quotidien
26.22 26.88
Range Annuel
14.06 27.35
- Clôture Précédente
- 26.73
- Ouverture
- 26.82
- Bid
- 26.69
- Ask
- 26.99
- Plus Bas
- 26.22
- Plus Haut
- 26.88
- Volume
- 1.339 K
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- 11.07%
- Changement à 6 Mois
- 31.22%
- Changement Annuel
- 71.20%
