NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V
24.52 USD 0.40 (1.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NAMS за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.59, а максимальная — 24.76.
Следите за динамикой NewAmsterdam Pharma Company N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NAMS
- NewAmsterdam Pharma stock hits 52-week high at 27.35 USD
- NewAmsterdam Pharma stock initiated at Overweight by Wells Fargo
- EMA validates obicetrapib applications for cholesterol treatment
- Silence Therapeutics director Michael Davidson resigns from board
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on NewAmsterdam Pharma stock
- NewAmsterdam Pharma earnings beat by $0.35, revenue topped estimates
- NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Obicetrapib shows promise in reducing Alzheimer’s biomarkers
- Goldman Sachs initiates NewAmsterdam Pharma stock with Neutral rating
- NewAmsterdam Pharma updates employment agreement with chief scientific officer
- Thursday’s Insider Moves: Big Buys at NewAmsterdam Pharma, CME Group
- New Amsterdam Pharma director Topper buys shares worth $69k
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates NewAmsterdam Pharma stock with buy rating on cholesterol drug
- Cantor Fitzgerald maintains NewAmsterdam Pharma stock rating on trial data
- NewAmsterdam Pharma stock maintains buy rating at Stifel on strong data
- Stifel initiates NewAmsterdam stock with Buy rating, $44 target
- Analyst Says NewAmsterdam Stock Has Over 100% Upside, Citing 90% Success Probability For Obicetrapib - NewAmsterdam Pharma Co (NASDAQ:NAMS)
- NewAmsterdam reports Alzheimer’s biomarker reduction
- NewAmsterdam Pharma to Host R&D Day on June 11, 2025
- Cantor Fitzgerald initiates overweight rating for NewAmsterdam Pharma stock
- RBC Capital maintains outperform rating for NewAmsterdam Pharma stock
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- NewAmsterdam Pharma to Participate at Upcoming Investor Conferences in June
Дневной диапазон
23.59 24.76
Годовой диапазон
14.06 27.35
- Предыдущее закрытие
- 24.12
- Open
- 24.14
- Bid
- 24.52
- Ask
- 24.82
- Low
- 23.59
- High
- 24.76
- Объем
- 1.534 K
- Дневное изменение
- 1.66%
- Месячное изменение
- 2.04%
- 6-месячное изменение
- 20.55%
- Годовое изменение
- 57.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.