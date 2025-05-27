КотировкиРазделы
NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V

24.52 USD 0.40 (1.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NAMS за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.59, а максимальная — 24.76.

Следите за динамикой NewAmsterdam Pharma Company N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.59 24.76
Годовой диапазон
14.06 27.35
Предыдущее закрытие
24.12
Open
24.14
Bid
24.52
Ask
24.82
Low
23.59
High
24.76
Объем
1.534 K
Дневное изменение
1.66%
Месячное изменение
2.04%
6-месячное изменение
20.55%
Годовое изменение
57.28%
